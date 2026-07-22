Финтех-сервис Revolut начал вторичную продажу акций сотрудников при оценке в $115 млрд — Bloomberg

Оценка при аналогичной сделке осенью 2025 года составила $75 млрд.Источник: Revolut Согласно внутреннему сообщению, акции оценили в $2017 за штуку, пишет Bloomberg. Представитель Revolut подтвердил, что компания начала вторичную продажу акций, но до завершения процесса отказался комментировать детали.Сервис значительно увеличил оценку с осени 2025 года: тогда он продавал акции при оценке в $75 млрд. В августе 2024-го оценка Revolut составила $45 млрд в результате сделки по продаже акций сотрудников. В 2021-м инвесторы оценивали компанию в $33 млрд.В апреле 2026 года FT со ссылкой на источники писала о цели Revolut достичь оценки в $150-200 млрд. Тогда же сооснователь и глава компании Николай Сторонский говорил, что в итоге сервис могут вывести на биржу — но не раньше как минимум 2028 года.Сторонский и Влад Яценко основали международный Revolut в 2014 году. По собственным данным, всего у сервиса более 75 млн клиентов. В июне 2026 года он получил лицензии в ОАЭ, в июле запустил Revolut Bank Australia.#новости #revolut