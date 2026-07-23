Робототехнический стартап Atoms сооснователя Uber Трэвиса Каланика привлёк $1,7 млрд — он пока не выпустил ни одного продукта

Одним из инвесторов стала Uber, с поста главы которой предприниматель ушёл в 2017 году. Трэвис Клаланик. Фото Reuters Возглавил раунд фонд Andreessen Horowitz, его сооснователь Бен Хоровиц войдёт в совет директоров Atoms, пишет TechCrunch. В сделке также участвовали Bain Capital, Fifth Wall и другие инвесторы.Одним из них стала Uber, отмечает издание. Каланик возглавлял компанию до 2017 года, но ушёл с поста после скандалов из-за слежки за водителями и обвинений в домогательствах. В декабре 2019-го WSJ писала, что Каланик продал больше 90% своей доли в Uber за $2,5 млрд, в конце того же года он покинул совет директоров.После ухода из Uber Каланик развивал стартап CloudKitchens, который строил и сдавал в аренду ресторанам помещения для «тёмных» кухонь. В марте 2026 года компания сменила название на Atoms и добавила к сферам деятельности «автоматизацию в горнодобывающей и транспортной отраслях». После этого Каланик объявил о покупке компании Pronto, разрабатывающей беспилотные автомобили для промышленных объектов.При этом Atoms пока не показала ни одного продукта, а также не раскрыла конкретных планов. Каланик заявил, что компания планирует создать «колёсную базу для роботов», а большую часть инвестиций направят на поиск и наём специалистов.#новости #atoms #uber #каланик