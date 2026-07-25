World Foundation, управляющий масштабированием стартапа World Сэма Альтмана, привлёк $52,5 млн за счёт продажи токенов

Деньги направят на расширение системы «подтверждения личности» World ID.Устройство Orb. Источник: World / DecryptРаунд возглавила Pantera Capital при участии Bain Capital Crypto, Eightco Holdings и других, пишет Decrypt. По словам World Foundation, средства направят на внедрение системы World ID для организаций, потребителей и их ИИ-агентов.World ID — система идентификации пользователей. Стартап сканирует глаз с помощью разработанного им устройства Orb, которое затем преобразует радужную оболочку в уникальный цифровой код World ID.По данным World Foundation, которые приводит Decrypt, к системе присоединилось более 39 млн человек, 18 млн подтвердили личность с помощью Orb.Как пишет TechCrunch, проект World запустила Tools for Humanity из Сан-Франциско, среди основателей которого соучредитель OpenAI Сэм Альтман. World Foundation — фонд, созданный для управления расширением сети World, уточняет издание.В США проект запустился в мае 2025 года. В обмен на сканирование он давал нативные токены — WLD. В марте 2026-го World представил инструмент верификации для агентной коммерции. Он позволяет подтвердить личность человека, за которого ИИ-агент совершает покупки на сайте, и разрешить ему оплачивать товары или услуги.#новости