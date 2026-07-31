Apple отчиталась об увеличении чистой прибыли на 27%, но спрогнозировала замедление роста выручки из-за дефицита чипов памяти — акции упали почти на 8%

Тим Кук провёл свой последний звонок с инвесторами в качестве гендиректора. Фото Apple Apple опубликовала отчёт за третий финансовый квартал 2026 года, который завершился 27 июня. Выручка выросла на 16% год к году, до $109,4 млрд. Чистая прибыль составила $29,8 млрд.Компания назвала рекордными для третьего финансового квартала результаты по общей выручке и прибыли на акцию, а также по выручке от iPhone, Mac и сервисов.Продажи смартфонов выросли на 21,7%, до $54,3 млрд, компьютеров — на 29,2%, до $10,4 млрд, носимых устройств — на 6,8%, до $7,9 млрд. Выручка от сервисов увеличилась примерно на 12% и достигла $30,7 млрд. При этом продажи iPad упали на 5,8%, до $6,2 млрд.Тим Кук провёл свой последний звонок с инвесторами в качестве генерального директора Apple. Он сообщил, что компания прогнозирует замедление темпов роста выручки в четвёртом финансовом квартале 2026 года до 9-11%. По его словам, это связано с «ограничениями поставок комплектующих» и ростом затрат на память. Преемник Кука на посту главы Apple Джон Тернус «почти ничего» не сказал во время звонка с инвесторами, отмечает CNBC.На фоне прогнозируемого замедления роста выручки акции Apple к закрытию торгов 30 июля 2026 года упали на 1,4%. В ходе предварительных торгов 31 июля бумаги падают ещё на 6,5%, до $311,8 за штуку.#новости #apple #отчётность