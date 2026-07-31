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Данила Бычков
Инвестиции

Фонд Situational Awareness, инвестировавший в Nebius и Micron, был вынужден продать большую часть своего портфеля компании Citadel после обвала акций ИИ-компаний — WSJ

Фонд активно использовал заёмные средства, а после падения портфеля банки потребовали внести дополнительное обеспечение.

Леопольд Ашенбреннер, глава Situational Awareness. Фото: The New York Times
Леопольд Ашенбреннер, глава Situational Awareness. Фото: The New York Times
  • Situational Awareness бывшего исследователя OpenAI Леопольда Ашенбреннера продал большую часть своего публичного портфеля компании Citadel, пишет The Wall Street Journal.
  • В начале июля 2026 года совокупный объём позиций Situational Awareness достигал $45 млрд, но затем его активы начали дешеветь, отмечает CNBC. Среди основных вложений фонда были Nebius, Sandisk, Micron и CoreWeave — акции каждой из этих компаний в июле 2026-го упали более чем на 35%.
  • Situational Awareness активно использовал заёмные средства, поэтому после падения портфеля банки потребовали внести дополнительное обеспечение.
  • Citadel договорилась приобрести публично торгуемые активы Situational Awareness, но сумму сделки и другие её условия не раскрыли. По данным источников WSJ, Situational Awareness сохранил акции некоторых частных компаний, включая долю в Anthropic.
  • Ашенбреннер основал фонд Situational Awareness в 2024 году после публикации одноимённого эссе, в котором прогнозировал появление «общего ИИ» (AGI) к 2027-му и резкий рост спроса на вычислительные мощности.
Данила Бычков
Инвестиции
Акции Nebius выросли на 10% после того, как фонд бывшего исследователя OpenAI Леопольда Ашенбреннера раскрыл долю в компании на $2,6 млрд

С начала 2026 года бумаги Nebius подорожали почти на 150%.

Источник: Bloomberg

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