Фонд Situational Awareness, инвестировавший в Nebius и Micron, был вынужден продать большую часть своего портфеля компании Citadel после обвала акций ИИ-компаний — WSJ

Фонд активно использовал заёмные средства, а после падения портфеля банки потребовали внести дополнительное обеспечение.Леопольд Ашенбреннер, глава Situational Awareness. Фото: The New York TimesSituational Awareness бывшего исследователя OpenAI Леопольда Ашенбреннера продал большую часть своего публичного портфеля компании Citadel, пишет The Wall Street Journal.В начале июля 2026 года совокупный объём позиций Situational Awareness достигал $45 млрд, но затем его активы начали дешеветь, отмечает CNBC. Среди основных вложений фонда были Nebius, Sandisk, Micron и CoreWeave — акции каждой из этих компаний в июле 2026-го упали более чем на 35%.Situational Awareness активно использовал заёмные средства, поэтому после падения портфеля банки потребовали внести дополнительное обеспечение.Citadel договорилась приобрести публично торгуемые активы Situational Awareness, но сумму сделки и другие её условия не раскрыли. По данным источников WSJ, Situational Awareness сохранил акции некоторых частных компаний, включая долю в Anthropic.Ашенбреннер основал фонд Situational Awareness в 2024 году после публикации одноимённого эссе, в котором прогнозировал появление «общего ИИ» (AGI) к 2027-му и резкий рост спроса на вычислительные мощности.Данила БычковИнвестиции28 маяАкции Nebius выросли на 10% после того, как фонд бывшего исследователя OpenAI Леопольда Ашенбреннера раскрыл долю в компании на $2,6 млрд С начала 2026 года бумаги Nebius подорожали почти на 150%. #новости