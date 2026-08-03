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Данила Бычков
Инвестиции

FT: китайские венчурные фонды после трёхлетнего спада активизировали привлечение инвестиций на фоне «успехов» местных ИТ-компаний

Новые долларовые фонды рассчитывают привлечь около $35 млрд.

Источник: The Japan Times
Источник: The Japan Times
  • Китайские инвесткомпании активизировали привлечение капитала после трёх лет с «рекордно низкими» сборами, пишет Financial Times. По данным Asante Capital, они планируют привлечь около $35 млрд для 60 новых долларовых фондов.
  • Фонды создают HSG, ранее известная как Sequoia China, IDG Capital, Matrix Partners China и Future Capital. Это происходит на фоне успешных размещений китайских технологических компаний, достижений в ИИ и робототехнике, отмечает FT.
  • Интерес инвесторов поддержали ИИ-модели от Moonshot AI и DeepSeek, а также IPO технологических компаний MiniMax и Zhipu. Некоторые рассматривают вложения в китайские компании как способ снизить зависимость от американского рынка — разработчики ИИ из Китая конкурируют по цене и предлагают более дешёвый доступ к ИИ-моделям.
  • Восстановление на китайском венчурном рынке последовало за продолжительным спадом, вызванным замедлением экономики, ограничениями США на инвестиции и ужесточением правил листинга в КНР, отмечает издание.
  • Например, в 2022 году более 1100 ориентированных на Китай фондов привлекли в общей сложности около $150 млрд. В 2025-м таких фондов было 97 — суммарно они привлекли $13,6 млрд.
Данила Бычков
AI
Китайская Moonshot AI привлекла $3,5 млрд на фоне успешного релиза модели Kimi K3 — до этого она планировала раунд на $1-2 млрд

Оценка компании достигла $35 млрд.

Источник: Bloomberg

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