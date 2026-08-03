FT: китайские венчурные фонды после трёхлетнего спада активизировали привлечение инвестиций на фоне «успехов» местных ИТ-компаний

Новые долларовые фонды рассчитывают привлечь около $35 млрд. Источник: The Japan TimesКитайские инвесткомпании активизировали привлечение капитала после трёх лет с «рекордно низкими» сборами, пишет Financial Times. По данным Asante Capital, они планируют привлечь около $35 млрд для 60 новых долларовых фондов.Фонды создают HSG, ранее известная как Sequoia China, IDG Capital, Matrix Partners China и Future Capital. Это происходит на фоне успешных размещений китайских технологических компаний, достижений в ИИ и робототехнике, отмечает FT.Интерес инвесторов поддержали ИИ-модели от Moonshot AI и DeepSeek, а также IPO технологических компаний MiniMax и Zhipu. Некоторые рассматривают вложения в китайские компании как способ снизить зависимость от американского рынка — разработчики ИИ из Китая конкурируют по цене и предлагают более дешёвый доступ к ИИ-моделям.Восстановление на китайском венчурном рынке последовало за продолжительным спадом, вызванным замедлением экономики, ограничениями США на инвестиции и ужесточением правил листинга в КНР, отмечает издание.Например, в 2022 году более 1100 ориентированных на Китай фондов привлекли в общей сложности около $150 млрд. В 2025-м таких фондов было 97 — суммарно они привлекли $13,6 млрд.Данила БычковAI29 июляКитайская Moonshot AI привлекла $3,5 млрд на фоне успешного релиза модели Kimi K3 — до этого она планировала раунд на $1-2 млрд Оценка компании достигла $35 млрд.#новости