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Данила Бычков
Инвестиции

Британский разработчик чипов для ИИ Olix привлёк $312 млн при оценке в $3,3 млрд — с февраля 2026-го она выросла более чем в три раза

Стартап разрабатывает специализированные чипы под конкретные задачи вместо универсальных процессоров.

Основатель Olix Джеймс Дакомб. Источник: Financial Times
Основатель Olix Джеймс Дакомб. Источник: Financial Times
  • Раунд возглавила компания Fundomo. В нём также приняли участие Arm, Hudson River Trading и сооснователь Netflix Рид Хастингс, пишет Verdict. Olix разрабатывает чипы для инференса — запуска уже обученных ИИ-моделей и обработки запросов пользователей.
  • Стартап привлёк $312 млн при оценке в $3,3 млрд — втрое больше, чем в феврале 2026 года, когда Olix получила $220 млн при оценке чуть более $1 млрд.
  • 25-летний основатель Olix Джеймс Дакомб считает, что универсальные чипы неэффективно использовать на всех этапах работы крупных моделей. Платформа компании X-1 распределяет вычисления между несколькими специализированными чипами, а готовые системы будут поставляться в виде серверных стоек вместе с программным обеспечением и необходимым оборудованием.
  • Первый чип Olix, DX-1, предназначен для этапа генерации ответа крупными моделями. Он сможет выдавать более 10 тысяч токенов в секунду на одного пользователя и обеспечивать более высокую производительность, чем универсальные процессоры, утверждают в компании.
  • Olix основали в 2024 году. Сейчас в компании работают более 140 сотрудников. Первые поставки чипов клиентам Olix планирует начать во второй половине 2027 года.
Данила Бычков
Инвестиции
Британский стартап CuspAI привлёк $450 млн при оценке в $2,6 млрд — он разрабатывает новые материалы для производства чипов

Компания стремится найти альтернативу редким металлам, с поставками которых возникают проблемы.

Сооснователи CuspAI Макс Веллинг (слева) и Чад Эдвардс. Фото: Bloomberg

#новости

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