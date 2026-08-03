Британский разработчик чипов для ИИ Olix привлёк $312 млн при оценке в $3,3 млрд — с февраля 2026-го она выросла более чем в три раза

Стартап разрабатывает специализированные чипы под конкретные задачи вместо универсальных процессоров. Основатель Olix Джеймс Дакомб. Источник: Financial TimesРаунд возглавила компания Fundomo. В нём также приняли участие Arm, Hudson River Trading и сооснователь Netflix Рид Хастингс, пишет Verdict. Olix разрабатывает чипы для инференса — запуска уже обученных ИИ-моделей и обработки запросов пользователей.Стартап привлёк $312 млн при оценке в $3,3 млрд — втрое больше, чем в феврале 2026 года, когда Olix получила $220 млн при оценке чуть более $1 млрд.25-летний основатель Olix Джеймс Дакомб считает, что универсальные чипы неэффективно использовать на всех этапах работы крупных моделей. Платформа компании X-1 распределяет вычисления между несколькими специализированными чипами, а готовые системы будут поставляться в виде серверных стоек вместе с программным обеспечением и необходимым оборудованием.Первый чип Olix, DX-1, предназначен для этапа генерации ответа крупными моделями. Он сможет выдавать более 10 тысяч токенов в секунду на одного пользователя и обеспечивать более высокую производительность, чем универсальные процессоры, утверждают в компании.Olix основали в 2024 году. Сейчас в компании работают более 140 сотрудников. Первые поставки чипов клиентам Olix планирует начать во второй половине 2027 года.Данила БычковИнвестиции20 июляБританский стартап CuspAI привлёк $450 млн при оценке в $2,6 млрд — он разрабатывает новые материалы для производства чипов Компания стремится найти альтернативу редким металлам, с поставками которых возникают проблемы.#новости