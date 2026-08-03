Рыночная капитализация Amazon впервые превысила $3 трлн

Спустя два года после того, как компания достигла $2 трлн.Источник: AmazonНа 20:43 мск 3 августа 2026 года акции компании растут на 4,61% и стоят $284,11 за штуку. Рыночная капитализация составляет около $3,06 трлн.Amazon вошла в «элитный список» компаний, которые достигли $3 трлн, отмечает Bloomberg. До неё это сделали Nvidia (рыночная капитализация на 3 августа составляет около $5 трлн), Alphabet ($4,57 трлн), Microsoft ($3,63 трлн) и Apple ($4,5 трлн).Капитализация Amazon впервые достигла $1 трлн в 2018 году. Отметку в $2 трлн компания преодолела в 2024-м.Источник: BloombergПоследние три месяца акции Amazon распродавали, поскольку инвесторы разочаровались в бумагах компаний, которые обязались потратить миллиарды долларов на ИИ, отмечает агентство. Но их опасения развеялись после того, как Amazon отчиталась о росте выручки облачного подразделения AWS на 37% год к году, до $42,2 млрд во втором квартале 2026 года.Общие квартальные продажи выросли на 20%, до $200,6 млрд. Чистая прибыль компании достигла $62,6 млрд по сравнению с $18,2 млрд годом ранее.#новости #amazon