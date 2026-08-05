SpaceX опубликовала первый финансовый отчёт после IPO: выручка во втором квартале 2026-го выросла на 92% год к году, до $7,8 млрд

Чистый убыток сократился с $1 млрд до $541 млн. Фото BloombergКомпания превзошла ожидания аналитиков, которые прогнозировали выручку на уровне $6,93 млрд, пишет CNBC. Убыток на акцию составил 9 центов против ожидаемых 26 центов.Космическое подразделение принесло $962 млн выручки, при этом его операционный убыток составил $542 млн. Starlink обеспечил $4,29 млрд выручки и $1,66 млрд операционной прибыли.Выручка SpaceX от ИИ выросла более чем в три раза и достигла $2,6 млрд, отмечает The Verge. Большая её часть пришлась на сделки по предоставлению вычислительных ресурсов другим компаниям.Капитальные затраты SpaceX во втором квартале достигли $18,4 млрд. Из них около $15,8 млрд потратили на развитие ИИ — это вдвое больше, чем в первом квартале, указывает Bloomberg. В третьем и четвёртом кварталах расходы останутся на том же уровне, сообщила компания.В ходе общения с инвесторами Илон Маск заявил, что к 2030 году выручка SpaceX может составить $1 трлн. Финансовый директор SpaceX Брет Джонсен сообщил, что после «полной интеграции» ИИ-стартапа Crusor в 2026 году компания рассчитывает достичь годовой выручки в $100 млрд.На фоне публикации отчёта акции SpaceX в ходе предварительных торгов 5 августа 2026 года падают на 7,4%, до $116 за бумагу.SpaceX провела IPO 11 июня 2026 года. Компания разместила 555,6 млн обыкновенных акций по цене $135 за штуку и привлекла $75 млрд, а её оценка составила $1,77 трлн. Бумаги начали продаваться на Nasdaq 12 июня: торги открылись на отметке $150 за акцию.15 июня компания сообщила, что увеличила объём привлечённых в ходе IPO средств до $85,7 млрд за счёт доразмещения. 16 июня она объявила о покупке ИИ-сервиса Cursor за $60 млрд.#новости #spacex #отчёты