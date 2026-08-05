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Данила Бычков
Инвестиции

Акции AMD упали на 8% после заявления Илона Маска о том, что SpaceX будет использовать «исключительно» чипы Nvidia

При этом квартальная выручка AMD достигла рекордных $11,5 млрд.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Акции AMD на премаркете 5 августа 2026 года упали на 8,7%, несмотря на рекордную выручку во втором квартале 2026-го, пишет The Wall Street Journal.
  • Это произошло после того, как глава SpaceX Илон Маск на звонке с инвесторами заявил, что компания будет использовать «исключительно» чипы Nvidia с архитектурой Blackwell. В мае 2025-го Маск утверждал, что SpaceX и Tesla продолжат покупать чипы как у Nvidia, так и у AMD, отмечает издание.
  • Квартальная выручка AMD выросла на 50% год к году — с $7,7 млрд до $11,5 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 163%, с $872 млн до $2,3 млрд. Операционная прибыль составила $1,99 млрд против убытка в $134 млн во втором квартале 2025 года.
  • Выручка компании от направления дата-центров за год удвоились и достигли рекордных $6,7 млрд. Теперь этот сегмент приносит AMD 58% всей выручки против 42% годом ранее.
Артур Томилко
Инвестиции
SpaceX опубликовала первый финансовый отчёт после IPO: выручка во втором квартале 2026-го выросла на 92% год к году, до $7,8 млрд

Чистый убыток сократился с $1 млрд до $541 млн.

Фото Bloomberg

#новости #amd #spacex

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