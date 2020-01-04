Об этом должен будет рассказать Павел Дуров 7 и 8 января в Дубае.

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Telegram не рассказала Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), как были использованы $1,7 млрд, полученные от инвесторов на запуск блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Об этом говорится в письме регулятора в суд Нью-Йорка, внимание на которое обратило Coindesk.

Telegram предоставила данные о банковских операциях, но рассказала только о получении средств, но не о том, на что они были потрачены, говорится в документе. SEC считает, что Telegram нарочно отказывается предоставить эти данные, и требует, чтобы суд обязал компанию раскрыть их.

Основатель Telegram Павел Дуров выступит в качестве свидетеля на заседании, запланированном 7 и 8 января 2020 года в Дубае.

Telegram начала привлекать финансирование через продажу токенов в январе 2018 года и планировала запустить TON и Gram до 31 октября 2019 года. В октябре SEC добилась временного судебного запрета на продажу Gram: регулятор считает, что компания должна была зарегистрировать продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами, но Telegram не раскрыла информацию о финансовом состоянии, бизнесе и рисках.