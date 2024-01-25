Право
Полина Лааксо

Регулятор в США временно запретил Boeing увеличивать производство лайнеров Max после инцидента с отпавшим люком Статьи редакции

По его словам, подобная ситуация «не должна повториться».

  • Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило, что не будет выдавать Boeing разрешения на расширение производства самолётов линейки Max — включая 737 Max 9. «Мы не примем никакие просьбы компании, пока не убедимся, что решили все проблемы контроля качества», — говорится в заявлении.
  • Вместе с этим ведомство утвердило обновлённый порядок проверки и технического обслуживания 171 самолёта модели 737 Max 9, которым временно запретили летать. Оно в частности ужесточило проверку ряда болтов, направляющих, заглушек на дверях и других крепёжных деталей.
  • Самолёты смогут вернуться в эксплуатацию, если получат положительное заключение после всех процедур. CNBC со ссылкой на американских авиаперевозчиков Alaska Airlines и United Airlines пишет, что это может произойти «в ближайшие дни» — 26 и 27 января 2024 года.
  • До январского инцидента с отвалившимся люком Boeing хотела запустить новую производственную линию 737 Max и увеличить объёмы выпуска моделей 737 до 38 штук в месяц. По словам Bloomberg, линейка Boeing 737 — это «основной источник выручки и прибыли» компании.
  • Масштабирование производства помогло бы Boeing не только снизить долговую нагрузку на бизнес, но также укрепить позиции на рынке, где Airbus — конкурент — выпускает около 50 самолётов A320 в месяц и рассчитывает повысить этот показатель до 75 штук к 2026 году.
Часть салона, где отвалился люк. Источник: Bharat Express
  • 5 января 2024 года самолёт Boeing 737 Max 9 американской Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в Портленде из-за отпавшего в полёте люка. Никто не пострадал. 6 января FAA временно запретило полёты 171 самолёта Boeing 737 Max 9. Решение поддержали европейский, турецкий и британский регуляторы.
  • 8 января United Airlines рассказала, что в результате внутренних проверок обнаружила расхлябанные болты у разных частей Max 9. Через день о том же сообщила и Alaska Airlines. Гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун обещал «подойти [к ситуации] с абсолютной прозрачностью».

  • Max — последняя версия Boeing 737. Именно Max 9 в США, по данным The Guardian, используют только Alaska Airlines и United Airlines. В России этих самолётов в парках нет, уточняли ранее в Росавиации.

  • Из-за слишком частых проблем с безопасностью 737 Max стали самой противоречивой моделью в истории авиации. Самолёты Max 8, например, падали возле Джакарты и под Аддис-Абебой. В первом случае погибло более 180 человек, во втором — более 150. После этого регуляторы почти на два года запретили полёты Max.

#самолёты #boeing #новости

686 показов
1.2K открытий
0
45 комментариев
Написать комментарий...
 Vishna Savadhu

ТУт всё понятно, советское образование ЛУЧШЕЕ в мире, а пендосы тупые, думали наложить санкции а наложили в штаны себе. Илон Маск хоть что-то запускает только потому, что в детстве читал СОВЕТСКИЕ учебники по физике, а не западный бред наркоманский. Верю в Россию!

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

В это же время, получившие лучшее в мире советское образование, заряжали воду перед телевизором всей семьёй ))

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Не то что сегодня NFT скупают.

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

NFT скупают их дети.

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Не важно, тоже все через одного образованные.

Ответить
Развернуть ветку
Егор Собаковский

Все мы хотим верить в чудо временами..

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Коновалов

И это работало! Запретили - происки фармацептической мафии ;))

Ответить
Развернуть ветку
Защекан Системы

Зачем приплетать до таких крайностей? Не тошнит от этого банального стеба? Ещё бы понял, если бы упомянули пропаганду

Ответить
Развернуть ветку
Vishna Savadhu

ага, очень интересно, то есть в телевизоре можно, а мне нельзя. нет уж, буду делать что хочу!

Ответить
Развернуть ветку
Hox
советское образование ЛУЧШЕЕ в мире
Верю в Россию!

Помогите Даше найти противоречие.

Ответить
Развернуть ветку
Vishna Savadhu

никакого противоречия нет, Современная Россия - наследница великих традиций и научного наследия СССР, а те, кто считает иначе, просто пытаются на западные деньги переписывать историю в угодну ссвоим корыстным интересам.

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Молодец, товарищ! Держи 15 настоящих советских рублей! 5 из них мы выдадим облигациями госзайма. А ещё 5 передадим в фонд помощи голодающим детям Африки!

Ответить
Развернуть ветку
Vishna Savadhu

а ещё 5 - партийный взнос!

Ответить
Развернуть ветку
Лохвицкая
Ответить
Развернуть ветку
Soludo

Ты тут так тужишься со своей "иронией", что пишешь в итоге все по фактам лол.

Ответить
Развернуть ветку
Vishna Savadhu

ты так тужишься с разоблачением, что вышел на самого себя, кек

Ответить
Развернуть ветку
Soludo

Че?

Ответить
Развернуть ветку
Vishna Savadhu

Я ГОВОРЮ ТЫ В ХОДЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ ВЫШЕЛ САМ НА СЕБЯ, ТАК БОЛЕЕ ЛУЧШЕ СЛЫШНО?

Ответить
Развернуть ветку
Soludo

Какого "разоблачения"?

Ответить
Развернуть ветку
Vishna Savadhu

пздиц ты тугой 🤦‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
NotFop

20 самолётов в месяц... Напомните сколько суперджетов в год выпускается?

Ответить
Развернуть ветку
Юрий

А при чем здесь «суперджет»? Если бы новость была, что в «Суперджете» отвалилась так же дверь, то вы начали про Боинг писать, что у них всё круто и качество!

Ответить
Развернуть ветку
Горделивый Сербский Патриот

Так надо же приплести Россию, вы чего

У подобных граждан жизнь теряет все оттенки без ежедневной порции желчи и приплетаний 🙂

Ответить
Развернуть ветку
NotFop

А причем тут Боинг?, речь идет про продажи Эйрбаса.. У него ничего не отваливается.

Ответить
Развернуть ветку
Johny Black

Нормально слайдишь

Ответить
Развернуть ветку
Горделивый Сербский Патриот

Вот и сработали санкции, мдааа, уже самолёты начинают в воздухе сыпаться без техобслуживания, кто-нибудь вообще верит в безопасность полетов в России? 😂

А, стоп

Новость же про американские авиакомпании

Воот, молодцы, все у американцев как у людей - начало что-то выходить из строя - сразу временно запретили полеты, сейчас разберутся, вообще я уверен что это единичный случай и никакой опасности нет 💪 Но разобраться не помешает!

Ответить
Развернуть ветку
Базированный Гигачад
Ответить
Развернуть ветку
Hox

SpaceX контракт на космический корабль увёл. Хотя боинг отчаянно все связи в правительстве использовал.
В 737 Max постоянно косяки находят. Хотя после первой же аварии должны были документацию на каждый винтик перевернуть и к каждому закручивателю гаек по два инспектора по качеству приставить.

Похоже что боинг - это такой американский аналог АвтоВАЗ. Всей страной пытаются вытянуть, хотя по-хорошему давно нужно было закопать.

Ответить
Развернуть ветку
небожитель

Боинг может и американский аналог АвтоВАЗ но на нём сам президент США летает. Покажи чтоб наш чукча летал на отечественном самолёте. Хотя стоп. Их же не существует.
Я это к тому что поливать говном чужое легко, сложно сделать хотя бы конкурента этому "говну"

Ответить
Развернуть ветку
Anton Innokentievich

летает на отечественном ил-96, если я правильно понял кого вы имеет ввиду под вашим чукчей

Ответить
Развернуть ветку
Hox
Боинг может и американский аналог АвтоВАЗ но на нём сам президент США летает. Покажи чтоб наш чукча летал на отечественном самолёте.

Я же написал - "аналог АвтоВАЗ", а не Авиастара. А на продукции АвтоВАЗ президент тоже передвигался.

Ответить
Развернуть ветку
небожитель

А как ты различаешь двойников ?

Ответить
Развернуть ветку
John Smith

Судя по всему чукча здесь ты, ведь все высшее руководство на ИЛ-96 или Ту-204 летает.

Ответить
Развернуть ветку
nelpy
В 737 Max постоянно косяки находят.

737 Max это только малая часть их деятельности, а больше половины прибыли идет вообще с военки.

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Причем решить проблему довольно просто

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Коновалов

Нормально.. а вы думали, из-за чего белый след в воздухе от самолёта - алюминий стирается от трения.. ;))

Ответить
Развернуть ветку
Vishna Savadhu

стирается от трения, летит от летения, едет от ездения, всё логично!

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Панин

"В России этих самолётов в парках нет".. надеемся что пока и не появятся..

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Ну вот, а говорят санкции не на пользу! Избавлены мы от этих шайтанских приблуд.

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Ilyakov

Пусть приведут те что есть в порядок

Ответить
Развернуть ветку
Mike Amir

обычно если с изделием случается какая-то непонятная поломка или сбой то его производство останавливают до выяснения причин а не запрещают увеличивать количество выпускаемых изделий

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Подумаешь люк отвалился, самолет то не упал... как в прошлый раз.

Ответить
Развернуть ветку
Алина Бизнесвуман

Ну всё равно звучит как-то опасно. Вдруг рядом люди бы сидели.

Ответить
Развернуть ветку
Soludo

Боинг – позорники и деграданты

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
42 комментария
Раскрывать всегда
null