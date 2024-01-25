Регулятор в США временно запретил Boeing увеличивать производство лайнеров Max после инцидента с отпавшим люком Статьи редакции
По его словам, подобная ситуация «не должна повториться».
- Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило, что не будет выдавать Boeing разрешения на расширение производства самолётов линейки Max — включая 737 Max 9. «Мы не примем никакие просьбы компании, пока не убедимся, что решили все проблемы контроля качества», — говорится в заявлении.
- Вместе с этим ведомство утвердило обновлённый порядок проверки и технического обслуживания 171 самолёта модели 737 Max 9, которым временно запретили летать. Оно в частности ужесточило проверку ряда болтов, направляющих, заглушек на дверях и других крепёжных деталей.
- Самолёты смогут вернуться в эксплуатацию, если получат положительное заключение после всех процедур. CNBC со ссылкой на американских авиаперевозчиков Alaska Airlines и United Airlines пишет, что это может произойти «в ближайшие дни» — 26 и 27 января 2024 года.
- До январского инцидента с отвалившимся люком Boeing хотела запустить новую производственную линию 737 Max и увеличить объёмы выпуска моделей 737 до 38 штук в месяц. По словам Bloomberg, линейка Boeing 737 — это «основной источник выручки и прибыли» компании.
- Масштабирование производства помогло бы Boeing не только снизить долговую нагрузку на бизнес, но также укрепить позиции на рынке, где Airbus — конкурент — выпускает около 50 самолётов A320 в месяц и рассчитывает повысить этот показатель до 75 штук к 2026 году.
- 5 января 2024 года самолёт Boeing 737 Max 9 американской Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в Портленде из-за отпавшего в полёте люка. Никто не пострадал. 6 января FAA временно запретило полёты 171 самолёта Boeing 737 Max 9. Решение поддержали европейский, турецкий и британский регуляторы.
- 8 января United Airlines рассказала, что в результате внутренних проверок обнаружила расхлябанные болты у разных частей Max 9. Через день о том же сообщила и Alaska Airlines. Гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун обещал «подойти [к ситуации] с абсолютной прозрачностью».
Max — последняя версия Boeing 737. Именно Max 9 в США, по данным The Guardian, используют только Alaska Airlines и United Airlines. В России этих самолётов в парках нет, уточняли ранее в Росавиации.
- Из-за слишком частых проблем с безопасностью 737 Max стали самой противоречивой моделью в истории авиации. Самолёты Max 8, например, падали возле Джакарты и под Аддис-Абебой. В первом случае погибло более 180 человек, во втором — более 150. После этого регуляторы почти на два года запретили полёты Max.
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ТУт всё понятно, советское образование ЛУЧШЕЕ в мире, а пендосы тупые, думали наложить санкции а наложили в штаны себе. Илон Маск хоть что-то запускает только потому, что в детстве читал СОВЕТСКИЕ учебники по физике, а не западный бред наркоманский. Верю в Россию!
В это же время, получившие лучшее в мире советское образование, заряжали воду перед телевизором всей семьёй ))
Не то что сегодня NFT скупают.
NFT скупают их дети.
Не важно, тоже все через одного образованные.
Все мы хотим верить в чудо временами..
И это работало! Запретили - происки фармацептической мафии ;))
Зачем приплетать до таких крайностей? Не тошнит от этого банального стеба? Ещё бы понял, если бы упомянули пропаганду
ага, очень интересно, то есть в телевизоре можно, а мне нельзя. нет уж, буду делать что хочу!
Верю в Россию!
Помогите Даше найти противоречие.
никакого противоречия нет, Современная Россия - наследница великих традиций и научного наследия СССР, а те, кто считает иначе, просто пытаются на западные деньги переписывать историю в угодну ссвоим корыстным интересам.
Молодец, товарищ! Держи 15 настоящих советских рублей! 5 из них мы выдадим облигациями госзайма. А ещё 5 передадим в фонд помощи голодающим детям Африки!
а ещё 5 - партийный взнос!
Ты тут так тужишься со своей "иронией", что пишешь в итоге все по фактам лол.
ты так тужишься с разоблачением, что вышел на самого себя, кек
Че?
Я ГОВОРЮ ТЫ В ХОДЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ ВЫШЕЛ САМ НА СЕБЯ, ТАК БОЛЕЕ ЛУЧШЕ СЛЫШНО?
Какого "разоблачения"?
пздиц ты тугой 🤦♂️
20 самолётов в месяц... Напомните сколько суперджетов в год выпускается?
А при чем здесь «суперджет»? Если бы новость была, что в «Суперджете» отвалилась так же дверь, то вы начали про Боинг писать, что у них всё круто и качество!
Так надо же приплести Россию, вы чего
У подобных граждан жизнь теряет все оттенки без ежедневной порции желчи и приплетаний 🙂
А причем тут Боинг?, речь идет про продажи Эйрбаса.. У него ничего не отваливается.
Нормально слайдишь
Вот и сработали санкции, мдааа, уже самолёты начинают в воздухе сыпаться без техобслуживания, кто-нибудь вообще верит в безопасность полетов в России? 😂
А, стоп
Новость же про американские авиакомпании
Воот, молодцы, все у американцев как у людей - начало что-то выходить из строя - сразу временно запретили полеты, сейчас разберутся, вообще я уверен что это единичный случай и никакой опасности нет 💪 Но разобраться не помешает!
SpaceX контракт на космический корабль увёл. Хотя боинг отчаянно все связи в правительстве использовал.
В 737 Max постоянно косяки находят. Хотя после первой же аварии должны были документацию на каждый винтик перевернуть и к каждому закручивателю гаек по два инспектора по качеству приставить.
Похоже что боинг - это такой американский аналог АвтоВАЗ. Всей страной пытаются вытянуть, хотя по-хорошему давно нужно было закопать.
Боинг может и американский аналог АвтоВАЗ но на нём сам президент США летает. Покажи чтоб наш чукча летал на отечественном самолёте. Хотя стоп. Их же не существует.
Я это к тому что поливать говном чужое легко, сложно сделать хотя бы конкурента этому "говну"
летает на отечественном ил-96, если я правильно понял кого вы имеет ввиду под вашим чукчей
Я же написал - "аналог АвтоВАЗ", а не Авиастара. А на продукции АвтоВАЗ президент тоже передвигался.
А как ты различаешь двойников ?
Судя по всему чукча здесь ты, ведь все высшее руководство на ИЛ-96 или Ту-204 летает.
737 Max это только малая часть их деятельности, а больше половины прибыли идет вообще с военки.
Причем решить проблему довольно просто
Нормально.. а вы думали, из-за чего белый след в воздухе от самолёта - алюминий стирается от трения.. ;))
стирается от трения, летит от летения, едет от ездения, всё логично!
"В России этих самолётов в парках нет".. надеемся что пока и не появятся..
Ну вот, а говорят санкции не на пользу! Избавлены мы от этих шайтанских приблуд.
Пусть приведут те что есть в порядок
обычно если с изделием случается какая-то непонятная поломка или сбой то его производство останавливают до выяснения причин а не запрещают увеличивать количество выпускаемых изделий
Подумаешь люк отвалился, самолет то не упал... как в прошлый раз.
Ну всё равно звучит как-то опасно. Вдруг рядом люди бы сидели.
Боинг – позорники и деграданты