Право
Полина Лааксо

«Уральские авиалинии» отменили проверку габаритов ручной клади у детей без сопровождения родителей Статьи редакции

Решение приняли после инспекции, проведённой по запросу Генпрокуратуры.

  • Поводом для неё стал инцидент, случившийся в октябре 2023 года. 13-летнюю девочку, приехавшую на соревнования в Сочи, не пускали на рейс в Санкт-Петербург из-за слишком больших габаритов ручной клади — якобы чемодан входил в калибратор «с усилиями».
  • Авиаперевозчик потребовал заплатить за провоз багажа 3500 рублей, но девочка в итоге оставила чемодан в Сочи, а её вещи разложили по своим сумкам члены команды, с которой она приехала.
  • При вылете из Санкт-Петербурга представители «Уральских авиалиний» замечаний к габаритам не делали. Компания допустила, что в чемодане было меньше предметов: «Калибраторы во всех аэропортах одинакового размера, но если в пластиковый чемодан попытаться уместить лишние вещи, он поменяет форму и увеличится в размерах».
  • В декабре 2023 года Свердловская транспортная прокуратура заключила, что авиакомпания незаконно «воспрепятствовала» провозу ручной клади, так как та соответствовала установленным правилам.
  • За эти нарушения «Уральским авиалиниям» назначили штраф в размере 41 тысячи рублей по ч.2 ст.14.4 КоАП РФ (повторное оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).
На видеоролике видно, что чемодан проходит в калибратор без особых усилий. Источник: «Mash на Мойке»
  • В августе 2023 года Генпрокуратура начала проверку из-за сообщений о «некорректном» поведении сотрудника «Уральских авиалиний» в аэропорту Домодедово. По данным ведомства, он «без достаточных оснований» требовал платить за превышение нормы ручной клади, а также «по малозначительным и спорным поводам» не пускал людей на рейсы.
  • В декабре суд запретил авиаперевозчику автоматически включать в договор платные дополнительные услуги — питание, страхование и медицинские онлайн-консультации.

#новости #уральскиеавиалинии

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 Soludo

Проблемы всегда из-за мудаков на местах, что с этим делать – не понятно

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Zloy Marketolog

Проблема в том, что они мудаками на местах становятся из-за того, что мудаки из руководства их потом штрафуют, если они кого-то пропустили. В общем, круговорот мудаков в природе.

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Миша Тепловодский

мудакам в руководстве нужно удерживать цены на билеты, хотя бы путём всяких платных допников, тогда как запчасти к самолётам только дорожают

понятно, в ком дело, но сделают крайней затюканную девушку на стойке в аэропорту

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Zloy Marketolog
тогда как запчасти к самолётам только дорожают

А это уже вопрос к другому уровню мудаков, благодаря которым запчасти втридорога приходится провозить через границу в жопе осла.

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Soludo
затюканную девушку на стойке в аэропорту
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Igi Kont

Ага. Прям вижу инструкцию - штрафуйте людей с багажом проходящим по габаритам, план - по десять тысяч с каждого.

С учетом того чувака - что просто рассказывал, как ему нравится издеваться над пассажирами - думаю у них серьезные проблемы c HR.

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Igi Kont

Хотя конечно найти нормальных людей в Сочи - миссия импосибле.

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Zloy Marketolog

Там камеры стоят, они контролируют каждый замер. Ты пожалел пассажира - с тебя штраф.

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Igi Kont

Можно посмотреть видео, чемодан проходит даже с небольшим запасом, так что там все же в качестве человеческого материала дело.

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ttonikaku

Нет, на видео четко видно что чемодан запихивают с усилием. Не особо большим вроде, но сам он точно не влезает.

Вот все жалуются на бюрократию. А теперь в инструкцию к валидатору нужно будет еще добавить пункт про максимально допустимое усилие. И таким макаром посадка превратится в магический обряд с кучей ритуалов.

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Igi Kont

Есть требования по размеру багажа - если даже с усилием заходит - значит все равно помещается в пределы нормы и проходит.
Так что не надо тут ничего придумывать.

Плюс - после того как девочка раскидала по знакомым, чемодан должен был пустым пройти легко и без нажатий - но его все равно не пропустили.

В чем у вас прикол оправдывать какую-то кубаноидку с синдромом вахтера? Вы не верите, что люди ведут себя по скотски?

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ttonikaku

А я не оправдывал. Я опровергал ваш ложный тезис. Никакого запаса у чемодана не было.

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Igi Kont

Ну может быть с точностью для сантиметра, но обычно эти чемоданы так и выпускают - под стандартные требования авиакомпаний.

Плюс вот уверен, что не грозил её штраф в этой ситуация.

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Soludo

Сомневаюсь. Снимай людей с жизненно важных рейсов просто ради прикола и работай дальше. А за "пожалел пассажира" – штраф?https://msk1.ru/text/incidents/2023/08/27/72621182/

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Наим Алиев

Как ни странно, но мудаки на местах это результат как плохого образования, так и плохих условий труда, неграмотности (незнание своих обязанностей и извечная тяга брать на себя лишнее)

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Любочка

А вы бы не стали, с такой-то зарплатой...

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Astas Jr

Что должно быть вместо сердца чтобы отобрать у ребенка чемодан и не пустить его на рейс. Люди оскотиниваются.

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Maxim Fox

Например, установленные правила, регламенты, штрафы, законы.

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Вася Пражкин

Так чемодан же входит. И, как говорил знаменитый Винни, выходит. Входит и выходит, даже видео есть. Правила не нарушены, регламенты соблюдены, штрафы давать не за что, законы блюдутся.

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Чай поставьте

Увольнение или вынос мозга от начальника. Это в целом многих сотрудников и мотивирует на подобное.

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Даниил О

В кукурузу садиться научились. Осталось научиться людей нормально перевозить

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Вадим Д.

Так-так... Детям теперь можно тягать ручную кладь неограниченного размера?
Содержимое проверяют хоть?

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у нас отмена

Уральские авиалинии - решать проблемы надо не так блин

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Кулек

Отлично, тогда я тоже ребенок. Саша, 30 годиков.

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Igi Kont

Кубанойды, кубанойды никогда не меняются.

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Комментарий удален модератором

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debil
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Анна Борзыч

А какая мотивация у сотрудника душить за каждый лишний см и требовать оплатить? Себе в карман или их заставляют так делать?

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diman

мож синдром вахтера?

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муринские озера

слов нет просто
кошки и дети - главные враги транспортного сектора

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