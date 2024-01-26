Авторы поправок о самозапрете на выдачу кредитов предложили принимать такие заявления через банки и МФО Статьи редакции
А не только через Госуслуги.
- Соответствующее изменение появилось в рабочей версии законопроекта, которую подготовили ко второму чтению, узнало РБК. Подлинность документа подтвердили два источника на финансовом рынке, а саму суть поправок — глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампред комитета Константин Бахарев.
- Текущая версия закона предполагает, что к заявлению о самозапрете нужно прикреплять СНИЛС. Теперь его предлагают заменить на ИНН, потому что идентификационный номер налогоплательщика не меняется в течение всей жизни — даже при потере документа, объяснил Бахарев.
- Авторы законопроекта также считают необходимым расширить перечень каналов, через которые можно будет подать бумажное или электронное заявление, поэтому они предложили добавить к Госуслугам банки и микрофинансовые организации (МФО). Правда, Аксаков допускает, что кредитные организации могут «создать проблемы для тех, кто хочет установить самозапрет».
- По словам Бахарева, банки и МФО уже предупредили, что им потребуется больше времени на подготовку — например, чтобы «решить вопрос с приёмом заявления как в бумажной, так и в электронной форме». Часть банков в принципе отказалась принимать бумажные заявки.
- Существование разных каналов для подачи заявлений — это хорошо, но от этого сдвигаются сроки вступления закона в силу, которые и так смещены на 2025-2026 годы, добавил депутат. Впрочем, в правительстве всё равно надеются, что он вступит в силу с июля 2024-го — вместе с законом, который обяжет банки возвращать деньги клиентам, если те перевели их мошенникам.
- Самозапрет на оформление кредитов предложили ввести ещё в 2021 году. В 2022-м идею поддержал Банк России — в том числе потому, что мера поможет защитить уязвимые группы населения. Тогда же ЦБ разрешил клиентам банков самим ограничивать онлайн-переводы и выдачу займов, но только в том банке, где они уже обслуживаются.
- Законопроект о самозапрете на кредиты, который позволяет ограничить оформление во всех финансовых организациях сразу с помощью единого заявления, внесли в Госдуму в 2023 году и тогда же одобрили в первом чтении. Правительство поддержало инициативу, поскольку она поможет сократить количество случаев, когда мошенники берут займы на других людей.
- На фоне обсуждений Минфин предложил ввести аналогичный механизм самозапрета на участие в азартных играх. Хотя этот вопрос он поднимал и в 2018-м, и в 2021 году.
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Пчелы против мёда
Рок против наркотиков 🤘🏻
Усложняют процесс
"А не только через Госуслуги". Усложняют, расширяя возможности, совсем совести нет
не читал внимательно, но уже осуждаю)
Отказываться от кредитов в банках — то же самое, что лечить запой героином.
Глупость сказанул. Реально человек на эмоциях может взять ненужный кредит и еще чего похуже. И не только на эмоциях.
Тогда ещё раз прочти и подумай.
Здесь тот случай, когда пчёлы против мёда, а рок против наркотиков.
Самоотказ безусловно нужен.
Самозапрет не только устанавливается, но и снимается на следующий день. Так что у людей будет период охлаждения, чтобы подумать ещё раз.
Комментарий удален модератором
Круто!
Следующим шагом предлагаю продумать самозапрет на продажу алкоголя и сигарет
Пошел кодироваться в алкомаркет
Пчелы против мёда
Мёд это средство, а не цель
Очередная ужасная новость про угнетение прав граждан в свободе взятия кредитов
Банкиры, обнявшись с телефонными мошенниками, плачут навзрыд.
Самозапрет - это какая-то полная хуйня, короче.
В банках))). Ему банк сразу сделает предложение от которого то не сможет отказаться. Это как переносить номер телефона другому сотовому оператору. Сразу делают хорошую скидку, лишь бы не ушел.
«ИНН не меняется в течении жизни». СНИЛС тоже не меняется в течении жизни и выдается сразу после рождения. Что-то хитрят.
Они вечно будут его принимать.
Маяковский видел сон:
В желтом банке меч в руке...
В красном круге буква "А"...
Ниже ставка, чем кэшбэк...
Самоотвод! Самоотвод!