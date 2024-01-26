Право
Полина Лааксо

Авторы поправок о самозапрете на выдачу кредитов предложили принимать такие заявления через банки и МФО Статьи редакции

А не только через Госуслуги.

  • Соответствующее изменение появилось в рабочей версии законопроекта, которую подготовили ко второму чтению, узнало РБК. Подлинность документа подтвердили два источника на финансовом рынке, а саму суть поправок — глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампред комитета Константин Бахарев.
  • Текущая версия закона предполагает, что к заявлению о самозапрете нужно прикреплять СНИЛС. Теперь его предлагают заменить на ИНН, потому что идентификационный номер налогоплательщика не меняется в течение всей жизни — даже при потере документа, объяснил Бахарев.
  • Авторы законопроекта также считают необходимым расширить перечень каналов, через которые можно будет подать бумажное или электронное заявление, поэтому они предложили добавить к Госуслугам банки и микрофинансовые организации (МФО). Правда, Аксаков допускает, что кредитные организации могут «создать проблемы для тех, кто хочет установить самозапрет».
  • По словам Бахарева, банки и МФО уже предупредили, что им потребуется больше времени на подготовку — например, чтобы «решить вопрос с приёмом заявления как в бумажной, так и в электронной форме». Часть банков в принципе отказалась принимать бумажные заявки.
  • Существование разных каналов для подачи заявлений — это хорошо, но от этого сдвигаются сроки вступления закона в силу, которые и так смещены на 2025-2026 годы, добавил депутат. Впрочем, в правительстве всё равно надеются, что он вступит в силу с июля 2024-го — вместе с законом, который обяжет банки возвращать деньги клиентам, если те перевели их мошенникам.
Источник фото: «Банки.ру»
  • Самозапрет на оформление кредитов предложили ввести ещё в 2021 году. В 2022-м идею поддержал Банк России — в том числе потому, что мера поможет защитить уязвимые группы населения. Тогда же ЦБ разрешил клиентам банков самим ограничивать онлайн-переводы и выдачу займов, но только в том банке, где они уже обслуживаются.
  • Законопроект о самозапрете на кредиты, который позволяет ограничить оформление во всех финансовых организациях сразу с помощью единого заявления, внесли в Госдуму в 2023 году и тогда же одобрили в первом чтении. Правительство поддержало инициативу, поскольку она поможет сократить количество случаев, когда мошенники берут займы на других людей.
  • На фоне обсуждений Минфин предложил ввести аналогичный механизм самозапрета на участие в азартных играх. Хотя этот вопрос он поднимал и в 2018-м, и в 2021 году.

#новости #банки #кредиты

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19 комментариев
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 Доктор Шкутко

Пчелы против мёда

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Вадим Д.

Рок против наркотиков 🤘🏻

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Kashevarin

Усложняют процесс

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Юрий Другач

"А не только через Госуслуги". Усложняют, расширяя возможности, совсем совести нет

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Леонид Белкин

не читал внимательно, но уже осуждаю)

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Вадим Д.

Отказываться от кредитов в банках — то же самое, что лечить запой героином.

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Трояноов Андрюша

Глупость сказанул. Реально человек на эмоциях может взять ненужный кредит и еще чего похуже. И не только на эмоциях.

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Вадим Д.

Тогда ещё раз прочти и подумай.
Здесь тот случай, когда пчёлы против мёда, а рок против наркотиков.
Самоотказ безусловно нужен.

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Максим Ростокин

Самозапрет не только устанавливается, но и снимается на следующий день. Так что у людей будет период охлаждения, чтобы подумать ещё раз.

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Alexander

Круто!
Следующим шагом предлагаю продумать самозапрет на продажу алкоголя и сигарет

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Либерал-смузихлеб 3.0

Пошел кодироваться в алкомаркет

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Hox nap

Пчелы против мёда

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Трояноов Андрюша

Мёд это средство, а не цель

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Максим Ефимов

Очередная ужасная новость про угнетение прав граждан в свободе взятия кредитов

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Zloy Sniper

Банкиры, обнявшись с телефонными мошенниками, плачут навзрыд.

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Слегка Придурковатый

Самозапрет - это какая-то полная хуйня, короче.

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EVGENIY ORION

В банках))). Ему банк сразу сделает предложение от которого то не сможет отказаться. Это как переносить номер телефона другому сотовому оператору. Сразу делают хорошую скидку, лишь бы не ушел.

«ИНН не меняется в течении жизни». СНИЛС тоже не меняется в течении жизни и выдается сразу после рождения. Что-то хитрят.

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EVGENIY ORION

Они вечно будут его принимать.

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Griby Lenina

Маяковский видел сон:
В желтом банке меч в руке...
В красном круге буква "А"...
Ниже ставка, чем кэшбэк...
Самоотвод! Самоотвод!

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16 комментариев
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