Регулятор США проверит сделки OpenAI, Microsoft и других компаний с ИИ-проектами Статьи редакции
Он не первый заинтересовался такими партнёрствами: например, инвестиции Microsoft в OpenAI проверяют в Великобритании и ЕС.
- Федеральная торговая комиссия США (FTC) запросила у OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon и Anthropic информацию о недавних инвестициях и партнёрствах с компаниями, которые занимаются генеративным ИИ, и поставщиками облачных услуг. Об этом пишет Reuters.
- У компаний есть 45 дней для ответа. Регулятор планирует оценить, как сделки повлияли на конкуренцию: в частности, стратегию и решения относительно цен на продукты и услуги, предоставления доступа к ним, а также на персонал.
- Microsoft уже заявила, что предоставит все данные, и отметила: партнёрства способствуют развитию конкуренции и ускоряют инновации. В Google рассчитывают, что расследование «прольёт яркий свет» на «менее открытые» компании. В Anthropic и Amazon отказались от комментариев, в OpenAI не ответили на запрос.
- Американский регулятор не первый заинтересовался партнёрствами крупных компаний в области ИИ. В декабре 2023 года Управление по конкуренции и рынкам Великобритании начало собирать информацию у всех «заинтересованных сторон» о партнёрстве Microsoft и OpenAI, чтобы понять, можно ли приравнять его к «слиянию». Отношения двух компаний проверяет и Еврокомиссия.
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Почему-то в моём испорченном тоталитаризмом сознании новость читается так: "Я - регулятор , и хочу деняк. Готовьте кошельки". Наверное, меня уже не спасти.
Я стараюсь тебя спасти, но ты упираешься и отказываешься покупать технику Apple.
А как это поможет?
Меняет сознание
В какую сторону?
Не слегка...
Давно пора. Странно, что не Мосгорсуд их проверяет, но дело не за горами.
Хотелось бы побольше таких мероприятий в отношении крупнейших компаний, иначе в один день для всех будет сюрпризом банкротство или тюрьма!
ничего себе крупные компании проверяются государством , не то , что у нас
У нас тоже проверяются. И штрафы в 60к выписывают ;)
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Любой ИИ это скам, как блокчейн в свое время