Суд в Москве принял иск к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Анастасии Ивлеевой Статьи редакции
Два предыдущих заявления суд отклонил.
- Таганский районный суд Москвы принял к производству иск Трещева А.С. о взыскании с МТС морального вреда в размере $1 млрд, сообщили в объединённой пресс-службе московских судов. Заявитель просит обязать оператора перевести эту сумму в фонд «Защитники Отечества».
- Ещё одним ответчиком в иске указана Анастасия Ивлеева — с неё заявитель хочет взыскать 1 млрд рублей морального вреда. Однако в этой части заявление не принято, поскольку из него «не следует, что ущерб причинён совместными действиями ответчиков». Истец при этом может обратиться в суд по месту жительства Ивлеевой.
- Таганский суд также частично принял к производству другой иск к МТС и Ивлеевой о возмещении морального вреда — по 10 млн рублей с каждого ответчика. В части требований к блогеру заявление возвращено по тем же основаниям.
- В декабре 2023 года после публикации откровенных фотографий с вечеринки Анастасии Ивлеевой некоторые депутаты и общественные деятели выступали с критикой её участников, а также называли само проведение мероприятия «циничным» из-за политической ситуации. Ивлеевой после этого заинтересовалась налоговая, а клуб, в котором проходила вечеринка, проверили Роспотребнадзор и полиция.
- Разные заявители с декабря 2023 года пытались подать иски о взыскании морального вреда с Ивлеевой и МТС. Один из них подал продюсер Александр Иншаков, к нему присоединились ещё 22 человека. Они требовали компенсации морального вреда в размере 1 млрд рублей с Ивлеевой и $1 млрд с МТС, ссылались на то, что МТС выступила «одним из главных организаторов вечеринки» и её якобы посетил вице-президент компании Игорь Мишин. Суд отказался принять иск, поскольку заявители не подтвердили, что ответчики общие по отношению к каждому истци.
- 17 января 2023 года Таганский суд зарегистрировал ещё один коллективный иск к блогеру и оператору о компенсации морального вреда на 1 млрд рублей. В МТС тогда сообщили, что не имеют отношения к организации и финансированию мероприятия.
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Почему иск в долларах?
Чтобы обанкротить эту вашу Америку!
МТС там в шоке, наверное. Казалось бы, причем тут Америка
А у них даже сайт Американскими буквами написан. Совсем не скрывают.
Фу, закрыть тогда этот гадкий МТС.
Ивлеева россиянину не друг, поэтому и валюта недружественная :D
Ей как раз в рублях выписали. Значит друг)
Чтобы нормальными деньгами
чтобы вывезти
потому что в рублях такая длинная цифра, что на VC не влезет
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Скажите что это фейк, пожалуйста.
Извините, но нет. Фэйком тут и не пахнет.
«1 млрд денег»
«1 млрд деняк»
Суд удовлетворил иск и требует взыскать в Вашу пользу сто тыщ мильенов деняк.
А чего ивлеева не подаёт иск к тому идиоту, кто это все заснял и выложил в сеть?
Потому-что это спланировано было. Они же привыкли, что такой контент дает охваты. А в этот раз не просто охваты получили, но и отхватили)))
Отвхаты получается
А почему раньше подобные видео не вылезали? Думаете, реально сами спецом слили?
А как тут подать в суд? Вряд ли на входе каждый подписывал бумажку, которая запрещает снимать и выставлять.
Оооо, свежий кусочек подъехал, налетаем ребята (я так вижу эту ситуацию)!
подаю иск против истца — он оскорбил мои чувства верующего в рубль, когда истребовал в фонд священной военной невойны перечислять в денежных единицах НАТО. буду требовать всего 100500 рублей
Опять комменты трут -)
Так $ или ₽?
В итоге, принял или нет?
Да правда , почему в долларах?))))) Противоречие))))
Вряд ли заявление в суд подавали в долларах. Это СМИ
Как говорил живой классик ногомяча: игра была равна - играли два говна.
В грязных американских зелёных бумажках? 🤔
Цирк
Января 2023 года?
Присудят 5000 рублей морального ущерба
Раз пошла такая пьянка, Друзья! Собираю команду на подачу иска на 100 млрд рублей. Иск естественно к Ивлеевой. Ну раз нарисовался МТС, то и к МТС тоже. Ну, и чтобы не было обидно, на Мегафон и Билайн. Тем более последний мне давно не нравился. Он у меня старый бюджетный тариф домашнего инете отобрал
К операторам связи иски на миллиарды долларов, офк
Опрздал немного, Ивлеевой ярд предьявляли, но она отбилась 😂
МТС подняли цены на интернет, чтобы спонсировать этот трэш. Так что поделом. Уверена, с них что-нибудь стрясут.
Я вам принес, угощайтесь
Что за вечеринка Ивлевой? Объясните пожалуйста для тех, кто не в танке.
А что за сумма в 1 млрд, взятая с неба просто?
"вне политики" говорили они)
Это сколько же ей плясать то придется
Трещева А.С.- это кто? Другой блогер?
У МТС долг трл руб... 90 млрд роли не сыграет