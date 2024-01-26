Право
Артур Томилко

Суд в Москве принял иск к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Анастасии Ивлеевой Статьи редакции

Два предыдущих заявления суд отклонил.

  • Таганский районный суд Москвы принял к производству иск Трещева А.С. о взыскании с МТС морального вреда в размере $1 млрд, сообщили в объединённой пресс-службе московских судов. Заявитель просит обязать оператора перевести эту сумму в фонд «Защитники Отечества».
  • Ещё одним ответчиком в иске указана Анастасия Ивлеева — с неё заявитель хочет взыскать 1 млрд рублей морального вреда. Однако в этой части заявление не принято, поскольку из него «не следует, что ущерб причинён совместными действиями ответчиков». Истец при этом может обратиться в суд по месту жительства Ивлеевой.
  • Таганский суд также частично принял к производству другой иск к МТС и Ивлеевой о возмещении морального вреда — по 10 млн рублей с каждого ответчика. В части требований к блогеру заявление возвращено по тем же основаниям.
  • В декабре 2023 года после публикации откровенных фотографий с вечеринки Анастасии Ивлеевой некоторые депутаты и общественные деятели выступали с критикой её участников, а также называли само проведение мероприятия «циничным» из-за политической ситуации. Ивлеевой после этого заинтересовалась налоговая, а клуб, в котором проходила вечеринка, проверили Роспотребнадзор и полиция.
  • Разные заявители с декабря 2023 года пытались подать иски о взыскании морального вреда с Ивлеевой и МТС. Один из них подал продюсер Александр Иншаков, к нему присоединились ещё 22 человека. Они требовали компенсации морального вреда в размере 1 млрд рублей с Ивлеевой и $1 млрд с МТС, ссылались на то, что МТС выступила «одним из главных организаторов вечеринки» и её якобы посетил вице-президент компании Игорь Мишин. Суд отказался принять иск, поскольку заявители не подтвердили, что ответчики общие по отношению к каждому истци.
  • 17 января 2023 года Таганский суд зарегистрировал ещё один коллективный иск к блогеру и оператору о компенсации морального вреда на 1 млрд рублей. В МТС тогда сообщили, что не имеют отношения к организации и финансированию мероприятия.

#новости #мтс #суд

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43 комментария
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 Stepan Filonov

Почему иск в долларах?

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Илюша

Чтобы обанкротить эту вашу Америку!

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Григорий Красильников

МТС там в шоке, наверное. Казалось бы, причем тут Америка

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Илюша

А у них даже сайт Американскими буквами написан. Совсем не скрывают.

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Ярослав Богданов

Фу, закрыть тогда этот гадкий МТС.

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QAWERTYUI

Ивлеева россиянину не друг, поэтому и валюта недружественная :D

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Микростефан

Ей как раз в рублях выписали. Значит друг)

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Константин Сулугуни

Чтобы нормальными деньгами

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Тоже хочу

чтобы вывезти

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Тоже хочу

потому что в рублях такая длинная цифра, что на VC не влезет

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Комментарий удален модератором

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Konstantin Davydov

Скажите что это фейк, пожалуйста.

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Алексей Шаров

Извините, но нет. Фэйком тут и не пахнет.

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Новорег

«1 млрд денег»

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Слегка Придурковатый

«1 млрд деняк»

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Новорег

Суд удовлетворил иск и требует взыскать в Вашу пользу сто тыщ мильенов деняк.

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Alexander Novikov

А чего ивлеева не подаёт иск к тому идиоту, кто это все заснял и выложил в сеть?

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Roman Tarasov

Потому-что это спланировано было. Они же привыкли, что такой контент дает охваты. А в этот раз не просто охваты получили, но и отхватили)))

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Kimk

Отвхаты получается

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Freak

А почему раньше подобные видео не вылезали? Думаете, реально сами спецом слили?

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Григорий Ефремов

А как тут подать в суд? Вряд ли на входе каждый подписывал бумажку, которая запрещает снимать и выставлять.

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Владимир Королёв

Оооо, свежий кусочек подъехал, налетаем ребята (я так вижу эту ситуацию)!

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Pavel Loginov

подаю иск против истца — он оскорбил мои чувства верующего в рубль, когда истребовал в фонд священной военной невойны перечислять в денежных единицах НАТО. буду требовать всего 100500 рублей

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Я сказал свое имя машине

Опять комменты трут -)

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igorshkow

Так $ или ₽?

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Александр Орлов

В итоге, принял или нет?

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Андрей Вяземский

Да правда , почему в долларах?))))) Противоречие))))

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dorama

Вряд ли заявление в суд подавали в долларах. Это СМИ

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Слегка Придурковатый

Как говорил живой классик ногомяча: игра была равна - играли два говна.

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Депрессивный Опоссум

В грязных американских зелёных бумажках? 🤔

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VC-Gavno.Com

Цирк

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Асхаб Бовкин

Января 2023 года?

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Наим Алиев

Присудят 5000 рублей морального ущерба

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Serge Chigirin

Раз пошла такая пьянка, Друзья! Собираю команду на подачу иска на 100 млрд рублей. Иск естественно к Ивлеевой. Ну раз нарисовался МТС, то и к МТС тоже. Ну, и чтобы не было обидно, на Мегафон и Билайн. Тем более последний мне давно не нравился. Он у меня старый бюджетный тариф домашнего инете отобрал

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Илюша

К операторам связи иски на миллиарды долларов, офк

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Sergio Molotkoni

Опрздал немного, Ивлеевой ярд предьявляли, но она отбилась 😂

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dorama

МТС подняли цены на интернет, чтобы спонсировать этот трэш. Так что поделом. Уверена, с них что-нибудь стрясут.

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Alexey

Я вам принес, угощайтесь

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Евгений Широков

Что за вечеринка Ивлевой? Объясните пожалуйста для тех, кто не в танке.

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Федор Русаков

А что за сумма в 1 млрд, взятая с неба просто?

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Nursultan

"вне политики" говорили они)

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Тоже хочу

Это сколько же ей плясать то придется

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Тоже хочу

Трещева А.С.- это кто? Другой блогер?

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Тоже хочу

У МТС долг трл руб... 90 млрд роли не сыграет

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