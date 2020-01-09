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Татьяна Боброва
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Суд продлил домашний арест Майклу Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok Материал редакции

До 13 февраля 2020 года.

2 комментария
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Басманный суд Москвы продлил до 13 февраля 2020 года домашний арест основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, пишут «Ведомости».

На этот же срок суд оставил под домашним арестом других фигурантов дела: топ-менеджера фонда Филиппа Дельпаля, бывшего гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева и бывшего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова.

Трое фигурантов — партнёр фонда Ваган Абгарян, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин — находятся в СИЗО.

Уголовное дело против Калви и ещё пяти человек возбуждено в феврале 2019 года по заявлению миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова. В декабре суд отправил под домашний арест седьмого фигуранта дела Александра Цакунова.

По изначальной версии следствия, компания ПКБ из портфеля Baring Vostok взяла у «Восточного» кредит на 2,5 млрд рублей. Калви предложил расплатиться по кредиту, передав 59,9% акций люксембургской IFTG, принадлежавшей ПКБ.

Сделку одобрили в феврале 2017 года, за неё голосовал и Юсупов. По утверждению Калви, стоимость ценных бумаг составляла 3 млрд рублей, следствие оценило их реальную стоимость в не более чем 600 тысяч рублей. Сам Калви связывает уголовное дело с корпоративным конфликтом в «Восточном» из-за контроля над банком.

В конце декабря 2019 года следствие переквалифицировало обвинение по делу Калви и его коллег с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата), напоминают «Ведомости». Максимальное наказание осталось прежним.

На заседании 9 января стало известно об изменении обстоятельств дела: оно теперь связано не с отступным соглашением между «Восточным» и ПКБ, а с выдачей «безвозвратного» кредита на 2,5 млрд рублей коллектору в декабре 2015 года, пишет газета. Адвокаты подсудимых рассказали, что расследование уголовного дела завершилось.

Что говорили и что говорят сейчас инвесторы…
Большинство хранит молчание.
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#новость #делокалви #baringvostok

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2 комментария
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Олег Журавлев

1

сериал домашний арест продолжается ?

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Sandrino Komaroff

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Басманный - это уже диагноз

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