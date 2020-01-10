Apple предлагала договориться о сотрудничестве, но затем свернула переговоры и переманила ключевых сотрудников Masimo, говорит истец.
- Американская компания Masimo обвинила Apple в краже технологий мониторинга здоровья для «умных» часов Apple Watch. Соответствующий иск Masimo и её дочерняя компания Cercacor Laboratories подали в федеральный суд в Санта-Ане в Калифорнии. Apple пока не прокомментировала иск, сообщает Bloomberg.
- Согласно заявлению компании, Apple связалась с Masimo в 2013 году для обсуждения сотрудничества. Истцы утверждают, что компания хотела больше узнать о технологии Masimo, чтобы потенциально интегрировать её в продукты Apple.
- Apple неожиданно свернула переговоры и наняла на работу главного врача Masimo O'Райли, который был «осведомлён о чрезвычайно конфиденциальной информации», говорится в иске. Затем Apple наняла директора по технологиям Cercacor Марсело Ламего, который имел неограниченный доступ к конфиденциальной технической информации компании, заявили истцы. При этом O'Райли и Ламего не являются ответчиками в суде.
- Masimo занимается разработкой и производством оборудования для бесконтактного наблюдения за здоровьем пациента. Компания обвиняет Apple в краже технологии неинвазивного мониторинга уровня кислорода в крови и отслеживания частоты сердечных сокращений.
- В конце декабря 2019 года американский кардиолог Джозеф Визель также подал в суд на Apple из-за функции отслеживания пульса в «умных» часах. Он считает, что компания нарушает его патент на метод обнаружения мерцательной аритмии.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"],
"comments": 3,
"likes": 2,
"favorites": 0,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "legal",
"id": 100585,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Fri, 10 Jan 2020 13:57:43 +0300",
"is_special": false }
Anastasia Light
Куда подавать на то, что Apple украл название яблока?
Виталик ИгнатенкоAnastasia
Правообладателем откусанного яблока является Ева, так что уже поздно)
Ivan Kuznetsov