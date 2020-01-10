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Лиана Липанова
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Производитель медицинского оборудования Masimo обвинил Apple в краже технологий мониторинга здоровья для Apple Watch Материал редакции

Apple предлагала договориться о сотрудничестве, но затем свернула переговоры и переманила ключевых сотрудников Masimo, говорит истец.

  • Американская компания Masimo обвинила Apple в краже технологий мониторинга здоровья для «умных» часов Apple Watch. Соответствующий иск Masimo и её дочерняя компания Cercacor Laboratories подали в федеральный суд в Санта-Ане в Калифорнии. Apple пока не прокомментировала иск, сообщает Bloomberg.
  • Согласно заявлению компании, Apple связалась с Masimo в 2013 году для обсуждения сотрудничества. Истцы утверждают, что компания хотела больше узнать о технологии Masimo, чтобы потенциально интегрировать её в продукты Apple.
  • Apple неожиданно свернула переговоры и наняла на работу главного врача Masimo O'Райли, который был «осведомлён о чрезвычайно конфиденциальной информации», говорится в иске. Затем Apple наняла директора по технологиям Cercacor Марсело Ламего, который имел неограниченный доступ к конфиденциальной технической информации компании, заявили истцы. При этом O'Райли и Ламего не являются ответчиками в суде.
  • Masimo занимается разработкой и производством оборудования для бесконтактного наблюдения за здоровьем пациента. Компания обвиняет Apple в краже технологии неинвазивного мониторинга уровня кислорода в крови и отслеживания частоты сердечных сокращений.
  • В конце декабря 2019 года американский кардиолог Джозеф Визель также подал в суд на Apple из-за функции отслеживания пульса в «умных» часах. Он считает, что компания нарушает его патент на метод обнаружения мерцательной аритмии.

#новость #apple

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3 комментария
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