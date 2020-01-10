Накануне суд оставил под домашним арестом других фигурантов дела, в том числе Майкла Калви.
Басманный суд Москвы продлил арест трём фигурантам дела Baring Vostok: партнёру инвестфонда Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину и гендиректору «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову. Арест продлили до 13 февраля 2020 года, пишет ТАСС.
9 января суд на этот же срок продлил домашний арест основателю Baring Vostok Майклу Калви и ещё троим фигурантам дела.
Уголовное дело против Калви и его коллег возбуждено в феврале 2019 года по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Сначала фигуранты обвинялись в мошенничестве, но в декабре следствие переквалифицировало обвинение на растрату.
Stanislav Markovich Zhurakovskiy
Басманный суд самый басманный суд в мире!