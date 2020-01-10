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Татьяна Боброва
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Суд продлил арест трём фигурантам дела Baring Vostok Материал редакции

Накануне суд оставил под домашним арестом других фигурантов дела, в том числе Майкла Калви.

  • Басманный суд Москвы продлил арест трём фигурантам дела Baring Vostok: партнёру инвестфонда Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину и гендиректору «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову. Арест продлили до 13 февраля 2020 года, пишет ТАСС.
  • 9 января суд на этот же срок продлил домашний арест основателю Baring Vostok Майклу Калви и ещё троим фигурантам дела.
  • Уголовное дело против Калви и его коллег возбуждено в феврале 2019 года по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Сначала фигуранты обвинялись в мошенничестве, но в декабре следствие переквалифицировало обвинение на растрату.
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#новость #делокалви #baringvostok

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1 комментарий
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Басманный суд самый басманный суд в мире!

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Я свой комментарий обосновал, пруфы прикрепил. Минус поставил за чушь.  Ваш же минус - результат горящего пукана, ибо ответить нечем.  Уже 2-0 и вы вряд ли отыграетесь. Удачи. 
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