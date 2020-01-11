Речь идёт о патентах на технологии мониторинга здоровья в носимых устройствах.

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Комиссия по международной торговле США начала расследование против производителей носимых «умных» устройств Fitbit, Garmin, Ingram, Inventec и Maintek из-за жалобы Philips о нарушении прав на патенты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление регулятора.

Речь идёт о нарушении четырёх патентов Philips на технологии отслеживания активности, здоровья и другие функции. В своей жалобе Philips потребовала ввести штрафы или запрет на импорт. Представитель компании заявил, что Philips пыталась вести переговоры о заключении лицензионных соглашений с Fitbit и Garmin в течение трёх лет, но стороны не пришли к соглашению, рассказал представитель компании изданию The Verge.

Philips ожидает, что третьи лица будут уважать интеллектуальную собственность компании так же, как мы уважаем права на интеллектуальную собственность третьих лиц. представитель Philips

«Комиссия еще не приняла никакого решения по существу дела. Мы примем окончательное решение в ходе расследования в кратчайшие сроки», — говорится в заявлении регулятора.

В Fitbit заявили, что компания будет решительно защищать себя от всех обвинений, выдвинутых в жалобе.