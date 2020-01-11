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Речь идёт о патентах на технологии мониторинга здоровья в носимых устройствах.
Комиссия по международной торговле США начала расследование против производителей носимых «умных» устройств Fitbit, Garmin, Ingram, Inventec и Maintek из-за жалобы Philips о нарушении прав на патенты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление регулятора.
Речь идёт о нарушении четырёх патентов Philips на технологии отслеживания активности, здоровья и другие функции. В своей жалобе Philips потребовала ввести штрафы или запрет на импорт. Представитель компании заявил, что Philips пыталась вести переговоры о заключении лицензионных соглашений с Fitbit и Garmin в течение трёх лет, но стороны не пришли к соглашению, рассказал представитель компании изданию The Verge.
«Комиссия еще не приняла никакого решения по существу дела. Мы примем окончательное решение в ходе расследования в кратчайшие сроки», — говорится в заявлении регулятора.
В Fitbit заявили, что компания будет решительно защищать себя от всех обвинений, выдвинутых в жалобе.
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