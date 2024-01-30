GeekBrains выплатила 25,5 млн рублей участникам коллективных исков из-за отказов возвращать деньги за курсы Статьи редакции
Компания также изменила правила оферты и согласилась возвращать не меньше 50% от стоимости курса в течение 30 дней.
- Об урегулировании 155 споров с образовательной платформой GeekBrains рассказали в юридическом сервисе Destra Legal, который представляет интересы студентов. Большая часть дел была завершена мировыми соглашениями, добавили в компании.
- Первый коллективный иск на 4,5 млн рублей к GeekBrains подали в январе 2022 года. На момент подачи к нему присоединился 31 участник. Заявители хотели получить компенсации за то, что компания не возвращала деньги за курсы, если студент решил отказаться от них в начале обучения.
- В правилах оферты было прописано, что 100% стоимости курса возвращается в течение трех дней со дня покупки, 30% — в течение 14 дней, 15% — в течение 14–30 дней и 0%, если с момента покупки прошло более 30 дней. Компания согласилась урегулировать претензии во внесудебном порядке, выплатив около 2 млн рублей.
- В июле 2023 года 102 клиента подали к GeekBrains коллективный на 25,7 млн рублей из-за отказа возвращать деньги в начале обучения. В результате платформа изменила условия оферты, по которым теперь возвращает 50% стоимости в течение 30 дней.
- Компенсация истцам превысила их исходные убытки и составила 23,5 млн рублей, добавили в Destra Lega. В неё вошли возврат стоимости обучения, потребительские штрафы, возмещение морального вреда и юридических расходов.
- В GeekBrains заявили «Ъ», что если студенту не подошел конкретный курс, компания всегда предоставляет «альтернативный вариант бесплатно» или возвращает деньги.
- История GeekBrains повлияет и на другие образовательные платформы, полагают опрошенные газетой юристы. Участники рынка отслеживают судебные споры своих коллег и в зависимости от их результатов корректируют правила предоставления своих услуг, отмечает управляющий партнёр юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.
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Не хотят делить хату с Аязом
Он им туда билеты продаст.
АУЯЗ
Из воздуха.
Из воздуха.
На душе сразу так теплеет, когда нагибают инфоцыган.
"Компания также изменила правила оферты и согласилась возвращать не меньше 50% от стоимости курса в течение 30 дней."- такое себе предложение честно говоря, я пожалуй откажусь
Все эти обучалки из той же оперы, что и торговля сигналами и рассказами про то, как стать долларовым мультимиллионером в закрытом ТГ канале за ежемесячную подписку 5тр))
Там же где и 95% вузов тогда уж
и как по вашему взрослому человеку обучиться чему то?образование в университете длительное и для уже работающих неудобное, курсы онлайн вы все заброковали )Самостоятельно по урокам из ютьюбчика долго
Только самостоятельно, и по книгам. Списки стоящих внимания книг по любой технологии легко найти в интернете.
Если вы думаете что говорящая голова с экрана научит вас С# лучше, чем Рихтер в CLR VIA C# - вы сильно заблужаетесь.
Это урок курсоводам. Надеюсь, урок усвоен.
учитывая как сейчас расправляются со всеми "образовашками" - правильно сделали, что сразу откатили и замяли ) Иначе бы заиграл шансончик
Теперь вообще никто к ним обращаться не будет, тем более что изменены условия оферты.
Какие 50%, должны возвращать полностью ,если услуга не оказана
Тогда за что они берут 100% вперёд, "если услуга не оказана"?
Аванс. Когда ты покупаешь вибратор на озоне и платишь ,обрати внимание на чеки. Сначало чек авансовый. А лишь после того как вынес с пвз - приходит чек на покупку.
И эти люди берут аванс
Дорогу осилит идущий.
Бизнес по русски 😅
Может селлеры наконец-то вылезут из норки и подадут такой же коллективный иск к Озону? Им бы надо до выборов успеть, пока суды "добрые"