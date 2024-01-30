Право
Маша Цепелева

ФАС признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты «Альфа-банка» за «неполную информацию об условиях» Статьи редакции

Теперь банку грозит штраф.

  • В рекламе «Альфа-банк» утверждал, что все переводы и платежи по дебетовой карте осуществляются бесплатно, но не указал «существенные условия об ограничениях опции», пишет ФАС.
  • Комиссия признала рекламу ненадлежащей, служба выдала «Альфа-банку» предписание, его нужно исполнить в течение 15 дней со дня получения. В противном случае банку грозит штраф, до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
  • В конце 2023 года ФАС трижды возбуждала дела из-за рекламы «Альфа-банка». Первое — из-за рекламы кредитки с «трудночитаемой» сноской о сроке бесплатного обслуживания. Второе — из-за рекламы минимальной ставки по кредиту в 4,5% с «трудными для восприятия» условиями получения. Третье — из-за рекламного видео, в котором сообщалось о возможности годового беспроцентного использования карты «Альфа-банка» и предоставлении кешбэка 100% за первую покупку.

#новости #фас #альфабанк

289 показов
479 открытий
0
15 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.
за «неполную информацию об условиях»

Полных условий и в Альфе не знают. Генерируют на лету, приплетая новые пункты и исключения.

но не указал «существенные условия об ограничениях опции»

Как и у остальных банков. Себе в пределах банка — до одури можно мотать. Видимо это и пытались продать как бесплатные переводы.
Ну 500к₽ — смех для банка. Но тут хоть шерсти клок.

Ответить
Развернуть ветку
Чиф Никиф
Полных условий и в Альфе не знают. Генерируют на лету, приплетая новые пункты и исключения.

В договоре и правилах всегда все есть. Я вообще беру какие-либо банковские продукты после того, как пойму как они работают. Статей всегда масса, где возможные подводные камни описываются. А у альфы карта реально бесплатная с самым норм кешбеком сейчас.

Ответить
Развернуть ветку
37th parallel

Больше рекламы - больше внимания. А их рекламу вижу постоянно. Карту кстати оформил, пожаловаться не на что.

Ответить
Развернуть ветку
kotletnik
В конце 2023 года ФАС трижды возбуждала дела из-за рекламы «Альфа-банка»
Штраф до 500к рублей

Думаю всем уже понятно, что альфа так и будет продолжать кормить народ обманом и на штрафы ей наплевать.

@Альфа-Банк согласны?

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Положил деньги в Ozon получаю больше чем в Альфа..

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Так их.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Александрович

Они где-то взяли моё согласие на биометрию (я почти не пользуюсь банком больше года), и заодно передали его в госуслуги (тоже без разрешения).
До 2022 нормальный банк был, сейчас помойка на последнем издыхании

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

ФАС не хочет возбудить дело против @Перекрёсток который всем вещает "Доставка бесплатно"?

Ответить
Развернуть ветку
Nice Man

И их ссаные песни, про «вернется половинннна» и эти 500 баллов равно 50 рублей. То есть, не половина, а в 10 раз меньше)))

Ответить
Развернуть ветку
KK

Альфа - самый конченый банк.
По работе надо было получить дебетовую карту. Заполнил заявку на сайте - и после этого начался шквал звонов со спамом. Ну ок, может не они. Далее приходит СМС карта готова, звонит оператор и т.д. Прихожу в отделение - вашей карты нет. Ждал больше часа, далее они заново заполняют заявку, удаляют аккаунт, создают новый.
Теперь в день по несколько раз приходят смс/пуш/email с предложением заложить почку.

Ответить
Развернуть ветку
Альфа-Банк

Приветствуем!
Извините за такой опыт 🙏 Напишите нам в личные сообщения ФИО, дату рождения и номер телефона. Во всём разберёмся.

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Включил телек а там только реклама Кредитов и Лекарств.
Точно все в России хорошо?

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

Даже штрафы уже не дают, перешли на предписания, а то жирным котам сейчас стало тяжело, надо их не штрафовать

Ответить
Развернуть ветку
Eva

Конкуренты постарались, настучали в фас? Всё равно Альфа-банк топ!❤️

Ответить
Развернуть ветку
Edward

Переводы бесплатные, если 10к в месяц тратишь. Об этом написано на сайте. Сотрудник при подключении тоже озвучивает

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
12 комментариев
Раскрывать всегда