ФАС признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты «Альфа-банка» за «неполную информацию об условиях» Статьи редакции
Теперь банку грозит штраф.
- В рекламе «Альфа-банк» утверждал, что все переводы и платежи по дебетовой карте осуществляются бесплатно, но не указал «существенные условия об ограничениях опции», пишет ФАС.
- Комиссия признала рекламу ненадлежащей, служба выдала «Альфа-банку» предписание, его нужно исполнить в течение 15 дней со дня получения. В противном случае банку грозит штраф, до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
- В конце 2023 года ФАС трижды возбуждала дела из-за рекламы «Альфа-банка». Первое — из-за рекламы кредитки с «трудночитаемой» сноской о сроке бесплатного обслуживания. Второе — из-за рекламы минимальной ставки по кредиту в 4,5% с «трудными для восприятия» условиями получения. Третье — из-за рекламного видео, в котором сообщалось о возможности годового беспроцентного использования карты «Альфа-банка» и предоставлении кешбэка 100% за первую покупку.
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Полных условий и в Альфе не знают. Генерируют на лету, приплетая новые пункты и исключения.но не указал «существенные условия об ограничениях опции»
Как и у остальных банков. Себе в пределах банка — до одури можно мотать. Видимо это и пытались продать как бесплатные переводы.
Ну 500к₽ — смех для банка. Но тут хоть шерсти клок.
В договоре и правилах всегда все есть. Я вообще беру какие-либо банковские продукты после того, как пойму как они работают. Статей всегда масса, где возможные подводные камни описываются. А у альфы карта реально бесплатная с самым норм кешбеком сейчас.
Больше рекламы - больше внимания. А их рекламу вижу постоянно. Карту кстати оформил, пожаловаться не на что.
Штраф до 500к рублей
Думаю всем уже понятно, что альфа так и будет продолжать кормить народ обманом и на штрафы ей наплевать.
@Альфа-Банк согласны?
Положил деньги в Ozon получаю больше чем в Альфа..
Так их.
Они где-то взяли моё согласие на биометрию (я почти не пользуюсь банком больше года), и заодно передали его в госуслуги (тоже без разрешения).
До 2022 нормальный банк был, сейчас помойка на последнем издыхании
ФАС не хочет возбудить дело против @Перекрёсток который всем вещает "Доставка бесплатно"?
И их ссаные песни, про «вернется половинннна» и эти 500 баллов равно 50 рублей. То есть, не половина, а в 10 раз меньше)))
Альфа - самый конченый банк.
По работе надо было получить дебетовую карту. Заполнил заявку на сайте - и после этого начался шквал звонов со спамом. Ну ок, может не они. Далее приходит СМС карта готова, звонит оператор и т.д. Прихожу в отделение - вашей карты нет. Ждал больше часа, далее они заново заполняют заявку, удаляют аккаунт, создают новый.
Теперь в день по несколько раз приходят смс/пуш/email с предложением заложить почку.
Приветствуем!
Извините за такой опыт 🙏 Напишите нам в личные сообщения ФИО, дату рождения и номер телефона. Во всём разберёмся.
Включил телек а там только реклама Кредитов и Лекарств.
Точно все в России хорошо?
Даже штрафы уже не дают, перешли на предписания, а то жирным котам сейчас стало тяжело, надо их не штрафовать
Конкуренты постарались, настучали в фас? Всё равно Альфа-банк топ!❤️
Переводы бесплатные, если 10к в месяц тратишь. Об этом написано на сайте. Сотрудник при подключении тоже озвучивает