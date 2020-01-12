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в пользу общения при помощи мемов
Это подрывает аргументы Telegram в суде, считает регулятор.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что Telegram продавала криптовалюту Gram после окончания ICO, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующее заявление регулятора.
Согласно счетам компании, Da Vinci Capital продала токены на $2 млн фонду ITI Funds 20 июня 2018 года, а 2 июля 2018 года фирме Goliat Solutions на 7,2 млн евро и Space Investments на $4,5 млн, утверждает комиссия. Эти сделки прошли после окончания ICO, отмечает регулятор.
SEC утверждает, что структуры Telegram должны были зарегистрировать продажу Gram как сделку с ценными бумагами. В ответ компания заявила, что продажа токенов не подпадает под регистрационные требования в соответствии с положением D. Согласно положению, эмитент должен удостовериться, что покупатели не выступают андеррайтерами, то есть не перепродают ценные бумаги эмитента с последующей выплатой им комиссионных.
Комиссия продолжает требовать от Telegram рассказать об использовании полученных от инвесторов $1,7 млрд. Регулятор утверждает, что эти данные имеют важное значение.
Посмотрел фильм "Игра на понижение" 2015 г., как там идет припысываение категорий D DDD А ААА и т.д. Все показано и после этого обосрались в 2008 г. Это краткое резюме по претнезия SEC. Там где надо не видят, там где надо прищучить , то просыпаются. Ну не дал Откат Паша, ну виноват:))
Вы что такое говорите, это же Америка, там нет никаких откатов
Да, да что там с ПО боинг и кодерами индусами которых попользовали за дополнительные заказы от Индии:)) Сегодня же новость была, приземляемся на землю, не?
С EOS там подобная история была. Пока не заплатили их так же шманали по всем статьям.. По крайней в криптомире их так же упоминают по аналогии с Блокчейном TON
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