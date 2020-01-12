Это подрывает аргументы Telegram в суде, считает регулятор.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что Telegram продавала криптовалюту Gram после окончания ICO, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующее заявление регулятора.

Согласно счетам компании, Da Vinci Capital продала токены на $2 млн фонду ITI Funds 20 июня 2018 года, а 2 июля 2018 года фирме Goliat Solutions на 7,2 млн евро и Space Investments на $4,5 млн, утверждает комиссия. Эти сделки прошли после окончания ICO, отмечает регулятор.

Эти документы подрывают аргументы Telegram, согласно которым предложение проводилось на исключительных условиях в соответствии с положением D. Telegram либо привлёк больше $1,7 млрд в рамках кампании, как он заявляет, на исключительных условиях, либо не привлек $1,7 млрд к 29 марта 2018 года и впоследствии собирал средства через андеррайтеров. из заявления SEC

SEC утверждает, что структуры Telegram должны были зарегистрировать продажу Gram как сделку с ценными бумагами. В ответ компания заявила, что продажа токенов не подпадает под регистрационные требования в соответствии с положением D. Согласно положению, эмитент должен удостовериться, что покупатели не выступают андеррайтерами, то есть не перепродают ценные бумаги эмитента с последующей выплатой им комиссионных.