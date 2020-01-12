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Лиана Липанова
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США: Telegram продавала токены после окончания ICO Материал редакции

Это подрывает аргументы Telegram в суде, считает регулятор.

7 комментариев
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что Telegram продавала криптовалюту Gram после окончания ICO, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующее заявление регулятора.

Согласно счетам компании, Da Vinci Capital продала токены на $2 млн фонду ITI Funds 20 июня 2018 года, а 2 июля 2018 года фирме Goliat Solutions на 7,2 млн евро и Space Investments на $4,5 млн, утверждает комиссия. Эти сделки прошли после окончания ICO, отмечает регулятор.

Эти документы подрывают аргументы Telegram, согласно которым предложение проводилось на исключительных условиях в соответствии с положением D. Telegram либо привлёк больше $1,7 млрд в рамках кампании, как он заявляет, на исключительных условиях, либо не привлек $1,7 млрд к 29 марта 2018 года и впоследствии собирал средства через андеррайтеров.

из заявления SEC

SEC утверждает, что структуры Telegram должны были зарегистрировать продажу Gram как сделку с ценными бумагами. В ответ компания заявила, что продажа токенов не подпадает под регистрационные требования в соответствии с положением D. Согласно положению, эмитент должен удостовериться, что покупатели не выступают андеррайтерами, то есть не перепродают ценные бумаги эмитента с последующей выплатой им комиссионных.

Комиссия продолжает требовать от Telegram рассказать об использовании полученных от инвесторов $1,7 млрд. Регулятор утверждает, что эти данные имеют важное значение.

#новость #icotelegram #telegram #ton

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7 комментариев
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Евгений Попов

2

Куда потратили, на что потратили. Вот пристали)

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Yuriy Borisovih

0

Посмотрел фильм "Игра на понижение" 2015 г., как там идет припысываение категорий D DDD А ААА  и т.д. Все показано и после этого обосрались в 2008 г. Это краткое резюме по претнезия SEC. Там где надо не видят, там где надо прищучить , то просыпаются. Ну не дал Откат Паша, ну виноват:))

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Alex Lee

Yuriy
1

Ну конечно, все верно "Игра на понижение", веский аргумент и источник процессуальных знаний. Напишите Паше, пусть он им посоветует посмотреть этот фильм, а после пойти в жопу. К гадалке не ходи, чувствую прокатит на раз...

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Артём Андреев

Yuriy
0

Вы что такое говорите, это же Америка, там нет никаких откатов

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Yuriy Borisovih

Артём
0

Да, да что там с ПО боинг и кодерами индусами которых попользовали за дополнительные заказы от Индии:)) Сегодня же новость была, приземляемся на землю, не?

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3216q114

Yuriy
0

Тут больше сама идёя не нравиться, откат не помог бы. У FB похожие проблемы с их криптой, хотя они точно на откаты бы не по жадничали и целую ассоциацию замутили c лидерами целых отраслей и то не помогло.

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Yuriy Borisovih

Yuriy
0

С EOS там подобная история была. Пока не заплатили их так же шманали по всем статьям.. По крайней в криптомире их так же упоминают по аналогии с Блокчейном TON 

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