ФАС запросила у банков обоснование комиссий для застройщиков-партнёров при выдаче ипотеки Статьи редакции
Если служба найдёт признаки нарушения антимонопольного законодательства, она примет «меры реагирования».
- «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Промсвязьбанк», «Открытие» и «Совкомбанк» начали предлагать новые условия по льготной ипотеке, установив комиссию для застройщиков за каждый выданный кредит, сообщила ФАС.
- После информации в СМИ и жалоб граждан и застройщиков на действия банков служба направила запросы в кредитные организации, чтобы оценить обоснованность такой комиссии.
Банки начали менять условия по льготной ипотеке в начале 2024 года после ужесточения условий для таких кредитов. Они стали оформлять льготную ипотеку только клиентам, которые покупают жильё у застройщиков-партнёров. Девелоперы же должны платить банкам комиссию, которая позволяет снизить процентную ставку.
- Против таких практик выступали Минфин и ЦБ. 30 января «Ъ» со ссылкой на источники написал, что «Промсвязьбанк» менее чем через месяц после введения программы субсидирования льготной ипотеки решил отменить комиссию с застройщиков.
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И ведь обоснуют, поганцы.примет «меры реагирования»
Строгое порицание и пристальный взгляд?
Лучше б Яндекс проверили на предмет паразитирования сервисов Вертикалей в основном поиске
«она примет «меры реагирования»
Ух, как грозно звучит.
банки визжат как им бедным не выгодно, но отказываться от льготных ипотечных продуктов они конечно же не торопятся, казалось бы не выгодно ну просто закрой продукт и не подавайся в домрф на лимиты
К нам за квартирами без перв взноса 🏢
понимаешь, деньги очень нужны
Банки за что только не пытаются установить комиссию. Может нужен чёткий перечень того за что можно взимать комиссию, а за что нет?