Банки начали менять условия по льготной ипотеке в начале 2024 года после ужесточения условий для таких кредитов. Они стали оформлять льготную ипотеку только клиентам, которые покупают жильё у застройщиков-партнёров. Девелоперы же должны платить банкам комиссию, которая позволяет снизить процентную ставку.

