Депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества у осуждённых за «фейки» об армии Статьи редакции
И за призывы к «деятельности, направленной против безопасности государства, если преступления совершены из корыстных побуждений».
- Госдума приняла законопроект сразу во втором и третьем, окончательном чтении. Голосовавших против не было.
Суть законопроекта — в расширении перечня статей УК, за которые нарушителям грозит конфискация денег, ценностей и иного имущества, пояснял «Первый отдел».
Теперь возможна конфискация активов, «полученных в результате публичного распространения заведомо ложной информации об использовании вооружённых сил России или публичных призывов к деятельности, направленной против безопасности государства, если преступления совершены из корыстных побуждений».
- Адвокат Евгений Смирнов отмечал, что в случае обвинения правоохранительные органы «должны будут доказать факт получения имущества в результате совершения преступления». При этом могут изъять и имущество, купленное прежде, если «не представляется возможным изъять то, что получено в результате преступления».
- Законопроект также предлагает распространить конфискацию на имущество, «используемое или предназначенное для финансирования деятельности, направленной против безопасности России», путём совершения преступлений из примечания к ст.280.4 УК. Это госизмена, шпионаж, дезертирство и другие.
- Сейчас сама конфискация происходит только на основании обвинительного приговора, вступившего в силу, писало The Bell. В приговоре суд должен обосновать, какое конкретное имущество и почему подлежит конфискации — например, какое имущество использовалось при совершении преступления, пояснял адвокат Вадим Клювгант из коллегии Pen & Paper.
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А то как же. Всё для заботы о россиянах. Теперь-то заживём!!!
Только переживут не все.
И сразу же
Вторая армия мира < интернет
Ору
Ну вообще-то теперь ровно наоборот)
Всех раскулачить.
И на фронт.
Идеально.
Аккуратнее товарищи. А то заберут аккаунты в VC.RU
Доиграетесь.
Неожиданно то как...
Так, иноагенты, на первый-второй рассчитайсь!
Сидим, терпим - белый хозяин лучше знает как жить то
Эффективно работают
Ща ватаны расскажут почему это благо для народа
Они просто скопипастят свои комменты из статьи про первое чтение закона
Страна рабов
Тогда зачем вы еще здесь?
В это же время липовый кандидат в президенты Надеждин получает базу данных россиян от ВСУ и ему ничего не делают: https://youtu.be/LD4uqLf7AfE?si=cJCSmziWZwBOQ0WE
Люди, которые не понимают почему на VC какой-то счетчик.
Вот почему.