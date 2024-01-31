Право
Таня Боброва

Депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества у осуждённых за «фейки» об армии Статьи редакции

И за призывы к «деятельности, направленной против безопасности государства, если преступления совершены из корыстных побуждений».

  • Госдума приняла законопроект сразу во втором и третьем, окончательном чтении. Голосовавших против не было.

  • Суть законопроекта — в расширении перечня статей УК, за которые нарушителям грозит конфискация денег, ценностей и иного имущества, пояснял «Первый отдел».

  • Теперь возможна конфискация активов, «полученных в результате публичного распространения заведомо ложной информации об использовании вооружённых сил России или публичных призывов к деятельности, направленной против безопасности государства, если преступления совершены из корыстных побуждений».

  • Адвокат Евгений Смирнов отмечал, что в случае обвинения правоохранительные органы «должны будут доказать факт получения имущества в результате совершения преступления». При этом могут изъять и имущество, купленное прежде, если «не представляется возможным изъять то, что получено в результате преступления».
  • Законопроект также предлагает распространить конфискацию на имущество, «используемое или предназначенное для финансирования деятельности, направленной против безопасности России», путём совершения преступлений из примечания к ст.280.4 УК. Это госизмена, шпионаж, дезертирство и другие.
  • Сейчас сама конфискация происходит только на основании обвинительного приговора, вступившего в силу, писало The Bell. В приговоре суд должен обосновать, какое конкретное имущество и почему подлежит конфискации — например, какое имущество использовалось при совершении преступления, пояснял адвокат Вадим Клювгант из коллегии Pen & Paper.

#новости #законы

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18 комментариев
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 Вадим Д.

А то как же. Всё для заботы о россиянах. Теперь-то заживём!!!
Только переживут не все.

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Вадим Д.

И сразу же

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Fred Han

Вторая армия мира < интернет

Ору

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Alexey Ivanov

Ну вообще-то теперь ровно наоборот)

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Dektor

Всех раскулачить.

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Слегка Придурковатый

И на фронт.

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Dektor

Идеально.

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Алек Борисовский

Аккуратнее товарищи. А то заберут аккаунты в VC.RU
Доиграетесь.

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Сергей И

Неожиданно то как...

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Слегка Придурковатый

Так, иноагенты, на первый-второй рассчитайсь!

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Seb Seb

Сидим, терпим - белый хозяин лучше знает как жить то

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A V

Эффективно работают

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Бормотун

Ща ватаны расскажут почему это благо для народа

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Alexey Ivanov

Они просто скопипастят свои комменты из статьи про первое чтение закона

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Даниил Романов

Страна рабов

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Alexey Ivanov

Тогда зачем вы еще здесь?

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A V

В это же время липовый кандидат в президенты Надеждин получает базу данных россиян от ВСУ и ему ничего не делают: https://youtu.be/LD4uqLf7AfE?si=cJCSmziWZwBOQ0WE

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Невероятный Блондин

Люди, которые не понимают почему на VC какой-то счетчик.

Вот почему.

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15 комментариев
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