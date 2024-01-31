Суть законопроекта — в расширении перечня статей УК, за которые нарушителям грозит конфискация денег, ценностей и иного имущества, пояснял «Первый отдел».

Теперь возможна конфискация активов, «полученных в результате публичного распространения заведомо ложной информации об использовании вооружённых сил России или публичных призывов к деятельности, направленной против безопасности государства, если преступления совершены из корыстных побуждений».