Право
Полина Лааксо

«Ёбидоёби» подала иск к красноярскому УФАС — её «незаконно» оштрафовали за «непредоставление» поданных документов Статьи редакции

Разбирательство касалось баннера с заявлением, что «Ёбидоёби» — «доставка роллов №1 в России».

  • Соответствующее дело появилось в арбитражной картотеке 29 января 2024 года. Деталей в карточке нет. Редакция vc.ru запросила у «Ёбидоёби» копию заявления.
  • Так, 30 октября 2023 года УФАС по Красноярскому краю постановило возбудить дело о нарушении рекламного законодательства. Причиной стал баннер в Красноярске с надписью «Ёбидоёби sushi & rolls — доставка роллов №1 в России».
  • Утверждение «доставка №1 в России» не подкрепили подтверждением, которым должны сопровождаться «сравнительные характеристики» вроде «лучший», «первый», «номер один». Поэтому реклама должна считаться недостоверной. Тогда же регулятор запросил у «Ёбидоёби» ряд сведений: согласованный макет рекламы, договор на её распространение, адреса размещения и другое.
  • Компанию обязали прислать данные до 22 ноября 2023 года. Так как она этого не сделала, УФАС возбудило административное дело по ч.6 ст.19.8 КоАП РФ (непредставление в антимонопольный орган информации, предусмотренной законодательством о рекламе). 22 января 2024 года регулятор признал компанию виновной и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей, рассказали vc.ru в «Ёбидоёби».
  • Именно последнее решение и хочет оспорить компания. В её заявлении сказано, что УФАС не могло вынести постановление 22 января, поскольку 21 января 2024 года было «последним днём срока привлечения к административной ответственности по делу».
  • «Ёбидоёби» также сочла «немотивированным» сам запрос предоставить данные, так как «запрашиваемые документы уже имелись у УФАС» — договор, акт, макеты, фото баннера, список адресов, документы об оплате. Любые другие пояснения от неё не могут считаться документами, потому что это «не документы о распространении рекламы, а мнение», выражать которое лицо не обязано.
  • Компания попросила Арбитражный суд Красноярского края отменить постановление о штрафе, прекратить производство и запросить у УФАС Красноярского края материалы дела.
Источник фото: «Ъ»
  • В декабре 2023 года ФАС возбудила дело против «Альфа-банка» из-за рекламы, в которой организация, помимо прочего, утверждала, что «"Альфа-банк" — лучший мобильный банк». В ролике была сноска — «по версии Markswebb», — но регулятор посчитал, что такая оценка «не может рассматриваться как объективный критерий сравнения».

#новости #фас #ёбидоёби

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 Слегка Придурковатый

Блять, какая же мерзкая компания. Даже УФАС на их фоне ангелами кажутся. Пиздец просто.

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Газанова

С ангелами уже перебор всё-таки..

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Артём Кречетов

согласен, им до такого уровня, ещё очень далеко

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xsignes

Помойка с весьма посредственной хрюканиной, октуда столько хайпа вокруг неё, ваще непонятно)

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Анатолий Бубнов

Что вы такое говорите?! Роллы №1 по всей России🤣🤣🤣

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Виктор Петров

Как говорится, "номер раз - ещё не повод делать выводы"

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Вадя Кулаков

Черный хайп из-за названий, да и всё в целом)

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Вадим Д.

Ёбидоёбская битва набирала обороты!

Когда-нибудь это назовут первой «Доёбской» войной.

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Виктор

Война Доёбов)

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Вадим Д.

Вот-вот, она самая!

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vinniy pogreb

Че-то последнее время куча инфоповодов от них.

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Виктор Петров

такой вот джигурда-маркетинг

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Владимир Владимирович

Может это его доставка? :)

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Denis Azarenko

Поел роллы ебидоеби и потом случайно вошёл не в ту дверь- это звеньи одной цепи

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Полина Лааксо
Автор

в жизни каждого человека бывают такие моменты, но это ведь не значит, что он действительно знал о событии, которое будет происходить за этими дверьми...

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S.Capusta

💯%

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Виктор Петров

можно даже сказать - пропаганда

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Дмитрий Александров

Когда эту компанию уже "Ёбидоебут"? Затрахали со своим неймингом, ну честно. И да, это не мат, а "День недели — за*бали", если что

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Городищев

Вот же кому-то заняться нечем. Баннер взбесил, серьезно?)

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IgorrogI

а почему нет?)Вы у них суши пробовали?🤣Зачем они народ обманывают

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Чиф Никиф

А что с ними не так? Аля пиццасушивок, где всё дешево и одного вкуса?

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Артём Кречетов

баннер свою задачу делает, своим видом и меню, бесят абсолютно всех

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Саша Панина

Мерзкая фирма с такой себе едой. И названия эти реально крайне неаппетитные.

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Андрей Любчиков

более уёбищно только бургерная «Домычалась»))

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Андрей Комягин

что доебались до Ёбидоёби?) нормальное название. народу нравится

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Комментарий удален модератором

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Виталий Кузнецов

Доебались до баннера же, а не до названия. С ним уже успокоились.

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София ЧетНеТо

Любая инфа про эту компанию - цепляет. Что сказать, отличный маркетинг, интересно чем все эти потуги завершатся?

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Константин Шукалов

Странно, что часть комментаторов считает, что доебались до них из-за названия. Доебались до них за утверждение не подкрепленное фактами в рекламе, а это уже закон о рекламе, который должен быть един для всех как и любой другой.

Другое дело, что им надо просто попиариться и штраф будет гораздо меньшей тратой, чем тот же эффект за деньги.

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Виктор

Чуть ли не лайфхак получить рекламу от ФАС за 20 000 рублей)

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Denis Buslaev

За 20 тыс. спорить о своей же неправоте😂

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Ксения Евсюкова

Ну так чтобы лишний хайп словить, всё как обычно.

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IgorrogI

Ну так пусть предоставят какие то документы подтверждающие то что они утверждают на баннере

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Риэлтор (не) нужен!

Просто у чиновника УФАС есть доля в ЕД.
Человек и работу делает и бесплатную рекламу своему бизнесу делает.
Э - эффективность.

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37th parallel

Оставьте уже бедные роллы в покое, че ж такое

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Ware Wow

Это ж теперь как голая вечеринка, оскорбление и фейк, так могут и до конфискации добороться..... жаль ребят, молодые, шутливые, им все легко...

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Режиссер Максим

Доеби полное)

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Max Technologic
не подкрепили подтверждением, которым должны сопровождаться «сравнительные характеристики»
«по версии Markswebb», — но регулятор посчитал, что такая оценка «не может рассматриваться как объективный критерий сравнения»

Это точно то, ради чего задумывалась структура?

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Слегка Придурковатый

Markswebb - это прикормыши Альфы вроде?

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Eugene Kostylev

Полина, сколько вам заплатили за такое количество упоминаний компании?

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Борунова Елена

Достали уже со своими судами, исками. Вот им заняться нечем, ходят в суды по разу в неделю стабильно

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Буквоед

Потом рядом с Ивлеевой извиняться устанут.

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Ваня Шестаков

дело которое требует незамедлительных разбирательств , ей богу , столько шума из-за какой-то мелочи

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