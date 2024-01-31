«Ёбидоёби» подала иск к красноярскому УФАС — её «незаконно» оштрафовали за «непредоставление» поданных документов Статьи редакции
Разбирательство касалось баннера с заявлением, что «Ёбидоёби» — «доставка роллов №1 в России».
- Соответствующее дело появилось в арбитражной картотеке 29 января 2024 года. Деталей в карточке нет. Редакция vc.ru запросила у «Ёбидоёби» копию заявления.
- Так, 30 октября 2023 года УФАС по Красноярскому краю постановило возбудить дело о нарушении рекламного законодательства. Причиной стал баннер в Красноярске с надписью «Ёбидоёби sushi & rolls — доставка роллов №1 в России».
- Утверждение «доставка №1 в России» не подкрепили подтверждением, которым должны сопровождаться «сравнительные характеристики» вроде «лучший», «первый», «номер один». Поэтому реклама должна считаться недостоверной. Тогда же регулятор запросил у «Ёбидоёби» ряд сведений: согласованный макет рекламы, договор на её распространение, адреса размещения и другое.
- Компанию обязали прислать данные до 22 ноября 2023 года. Так как она этого не сделала, УФАС возбудило административное дело по ч.6 ст.19.8 КоАП РФ (непредставление в антимонопольный орган информации, предусмотренной законодательством о рекламе). 22 января 2024 года регулятор признал компанию виновной и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей, рассказали vc.ru в «Ёбидоёби».
- Именно последнее решение и хочет оспорить компания. В её заявлении сказано, что УФАС не могло вынести постановление 22 января, поскольку 21 января 2024 года было «последним днём срока привлечения к административной ответственности по делу».
- «Ёбидоёби» также сочла «немотивированным» сам запрос предоставить данные, так как «запрашиваемые документы уже имелись у УФАС» — договор, акт, макеты, фото баннера, список адресов, документы об оплате. Любые другие пояснения от неё не могут считаться документами, потому что это «не документы о распространении рекламы, а мнение», выражать которое лицо не обязано.
- Компания попросила Арбитражный суд Красноярского края отменить постановление о штрафе, прекратить производство и запросить у УФАС Красноярского края материалы дела.
- В декабре 2023 года ФАС возбудила дело против «Альфа-банка» из-за рекламы, в которой организация, помимо прочего, утверждала, что «"Альфа-банк" — лучший мобильный банк». В ролике была сноска — «по версии Markswebb», — но регулятор посчитал, что такая оценка «не может рассматриваться как объективный критерий сравнения».
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Блять, какая же мерзкая компания. Даже УФАС на их фоне ангелами кажутся. Пиздец просто.
С ангелами уже перебор всё-таки..
согласен, им до такого уровня, ещё очень далеко
Помойка с весьма посредственной хрюканиной, октуда столько хайпа вокруг неё, ваще непонятно)
Что вы такое говорите?! Роллы №1 по всей России🤣🤣🤣
Как говорится, "номер раз - ещё не повод делать выводы"
Черный хайп из-за названий, да и всё в целом)
Ёбидоёбская битва набирала обороты!
Когда-нибудь это назовут первой «Доёбской» войной.
Война Доёбов)
Вот-вот, она самая!
Че-то последнее время куча инфоповодов от них.
такой вот джигурда-маркетинг
Может это его доставка? :)
Поел роллы ебидоеби и потом случайно вошёл не в ту дверь- это звеньи одной цепи
в жизни каждого человека бывают такие моменты, но это ведь не значит, что он действительно знал о событии, которое будет происходить за этими дверьми...
💯%
можно даже сказать - пропаганда
Когда эту компанию уже "Ёбидоебут"? Затрахали со своим неймингом, ну честно. И да, это не мат, а "День недели — за*бали", если что
Вот же кому-то заняться нечем. Баннер взбесил, серьезно?)
а почему нет?)Вы у них суши пробовали?🤣Зачем они народ обманывают
А что с ними не так? Аля пиццасушивок, где всё дешево и одного вкуса?
баннер свою задачу делает, своим видом и меню, бесят абсолютно всех
Мерзкая фирма с такой себе едой. И названия эти реально крайне неаппетитные.
более уёбищно только бургерная «Домычалась»))
что доебались до Ёбидоёби?) нормальное название. народу нравится
Комментарий удален модератором
Доебались до баннера же, а не до названия. С ним уже успокоились.
Любая инфа про эту компанию - цепляет. Что сказать, отличный маркетинг, интересно чем все эти потуги завершатся?
Странно, что часть комментаторов считает, что доебались до них из-за названия. Доебались до них за утверждение не подкрепленное фактами в рекламе, а это уже закон о рекламе, который должен быть един для всех как и любой другой.
Другое дело, что им надо просто попиариться и штраф будет гораздо меньшей тратой, чем тот же эффект за деньги.
Чуть ли не лайфхак получить рекламу от ФАС за 20 000 рублей)
За 20 тыс. спорить о своей же неправоте😂
Ну так чтобы лишний хайп словить, всё как обычно.
Ну так пусть предоставят какие то документы подтверждающие то что они утверждают на баннере
Просто у чиновника УФАС есть доля в ЕД.
Человек и работу делает и бесплатную рекламу своему бизнесу делает.
Э - эффективность.
Оставьте уже бедные роллы в покое, че ж такое
Это ж теперь как голая вечеринка, оскорбление и фейк, так могут и до конфискации добороться..... жаль ребят, молодые, шутливые, им все легко...
Доеби полное)
«по версии Markswebb», — но регулятор посчитал, что такая оценка «не может рассматриваться как объективный критерий сравнения»
Это точно то, ради чего задумывалась структура?
Markswebb - это прикормыши Альфы вроде?
Полина, сколько вам заплатили за такое количество упоминаний компании?
Достали уже со своими судами, исками. Вот им заняться нечем, ходят в суды по разу в неделю стабильно
Потом рядом с Ивлеевой извиняться устанут.
дело которое требует незамедлительных разбирательств , ей богу , столько шума из-за какой-то мелочи