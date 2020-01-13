Сейчас стороны обмениваются ходатайствами.
- Сооснователь компании-разработчика веб-сервера с открытым кодом nginx Максим Коновалов сообщил The Bell, что уголовное дело против компании пока не закрыто. По данным издания, сейчас стороны обмениваются ходатайствами, однако это «пустой документооборот».
- Издание также отмечает, что встречи Максима Коновалова, Игоря Сысоева и главы «Сбербанка» Германа Грефа в конце декабря 2019 года не было: топ-менеджер общался с основателями nginx по телефону.
- Rambler Group 12 декабря заявила об исключительных правах на веб-сервер nginx. В тот же день в московском офисе, а также у Сысоева и Коновалова прошли обыски по уголовному делу о нарушении авторских прав. По инициативе «Сбербанка» 16 декабря Rambler Group провела внеочередной совет директоров, который поручил менеджменту добиться прекращения уголовного дела против nginx.
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