Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Право
Лиана Липанова
179

Власти США усложнили подачу исков к корпорациям из-за зарплатных нарушений франчайзи Материал редакции

Сотрудники, нанятые по контракту, останутся без защиты, пишет Reuters.

  • Министерство труда США выпустило постановление, согласно которому корпорации не несут ответственность за зарплатные нарушения франчайзи, пишет Reuters. Новое правило вступит в силу в марте 2020 года.
  • Теперь крупные компании могут считаться соработодателями только в том случае, если они нанимают, увольняют и контролируют работников, устанавливают зарплату и ведут учёт занятости. Сотрудники, нанятые по контракту, останутся без защиты, объясняет издание.
  • Глава Минтруда США Юджин Скалиа заявил, что новое правило устранит ограничения, которые сдерживают экономический рост страны. Оно также поможет крупным компаниям, которые получили иски от работников за нарушения франчайзи.
  • Например, McDonald's получила несколько громких исков от работников, нанятых франчайзи, и одержала крупную победу в октябре 2019 года, напоминает издание. Суд постановил, что McDonald's не несёт ответственности за действия франчайзи.
U.S. makes it harder to sue corporations over…
The Trump administration has made it harder for employees of fast-food restauran...
www.reuters.com

#новость

Право
Подписан
Отписаться
Сооснователь nginx Максим Коновалов рассказал, что уголовное дело против компании пока не закрыто
Сейчас стороны обмениваются ходатайствами.
0
0
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 101019, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 13 Jan 2020 22:17:21 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо на vc.ru
Создайте за пару кликов своё объявление
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 101019, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/101019\/get","add":"\/comments\/101019\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/101019"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199120, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Управление коммуникационным процессом: постановка коммуникационных целей и создание концепции
Для подготовки материала использован учебник «Связи с общественностью», авторами которого выступили эксперты КГ «Орта»,…
0
Skillbox
Подписан
Отписаться
Что будет с дизайном в 2020 году — и дальше
Пойми, как развивается дизайн — и ежегодные подборки трендов станут уже не нужны.
0
Учи.ру
Подписан
Отписаться
Освоить шесть профессий в digital: полезные образовательные онлайн-проекты
Сотрудники «Учи.ру» протестировали бесплатные и платные онлайн курсы, игры, лекции и подкасты. Эти образовательные прое…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Барышников
за день
Отличные новости, надеюсь у ребят из Яндекса все получится.
Каршеринг «Яндекс.Драйв» запланировал протестировать сервис в Европе в 2020 году
Mikhail Bobko
за неделю
Не мудаком, а даблбиебом
Планы выйти на рынок США, увольнение Цфасман и изменение бизнес-модели: что происходит с «Даблби»
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Алексей Голлинг

Ваши права, когда вы в ресторане​

Dmitry Bykov

Северная «Кухня»: основатели…

Владимир Серб

Utopia — перезапуск или…

Evgeny Zakharov

Cлушать, говорить…

Andrew Simon

Российский стартап по доставке…

Alexander Matveev

Записки специалиста по…

Gerbert Wells

Метрики, охват, вовлечение…

Влад Берг

Utopia — перезапуск или…

Анастасия Якимова

3д как современное искусство

Дмитрий Жомир

«Авито» получила контроль в…

Ivan Zolotko

Российский стартап по доставке…

Лев Щенин

Директор по продукту World of…

Ruslan Yuldashev

Идея сервиса выбора дела жизни

Илья Константинович

Сооснователь nginx Максим…

Руслан Русланов

Метрики, охват, вовлечение…

Laugh Radiant

3д как современное искусство

Alexander Matveev

Записки специалиста по…

Алексей Родин

Короткие доходные еврооблигации

Mykyta…

Utopia — перезапуск или…

Алексей Струков

Utopia — перезапуск или…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }