Власти США усложнили подачу исков к корпорациям из-за зарплатных нарушений франчайзи
Материал редакции
Сотрудники, нанятые по контракту, останутся без защиты, пишет Reuters.
Министерство труда США выпустило постановление, согласно которому корпорации не несут ответственность за зарплатные нарушения франчайзи, пишет Reuters. Новое правило вступит в силу в марте 2020 года.
Теперь крупные компании могут считаться соработодателями только в том случае, если они нанимают, увольняют и контролируют работников, устанавливают зарплату и ведут учёт занятости. Сотрудники, нанятые по контракту, останутся без защиты, объясняет издание.
Глава Минтруда США Юджин Скалиа заявил, что новое правило устранит ограничения, которые сдерживают экономический рост страны. Оно также поможет крупным компаниям, которые получили иски от работников за нарушения франчайзи.
Например, McDonald's получила несколько громких исков от работников, нанятых франчайзи, и одержала крупную победу в октябре 2019 года, напоминает издание. Суд постановил, что McDonald's не несёт ответственности за действия франчайзи.