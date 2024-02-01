Мои адвокаты подали жалобу на снижение наказания. Суд частично удовлетворил её и снизил мне наказание и испытательный срок. Я считаю это решение обоснованным и справедливым. Что касается моего признания, то я никогда ни письменно, ни устно не признавал себя виновным и никогда не признаю. Я не участвовал в судебном заседании и физически не мог сделать таких заявлений.