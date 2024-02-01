Суд заявил, что основатель Baring Vostok Майкл Калви признал вину в деле о растрате 2,5 млрд рублей — тот это опроверг Статьи редакции
Его приговорили в 2021 году к пяти с половиной лет условно, затем срок сокращали, с учётом «признания» он составит четыре года и четыре месяца. Свой приговор Калви называл «нечестным и оскорбительным».
- Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви полностью признал вину по делу о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции.
- С учётом признания вины и раскаяния ему сократили условный срок на два месяца — до четырёх лет и четырёх месяцев условно, объяснил суд.
- Представитель Калви передал РБК, что тот никогда не признавал своей вины по этому делу.
- Калви приговорили в 2021 году к пяти годам и пяти месяцам, в 2023-м условный срок смягчили до четырёх с половиной лет. Сейчас основатель фонда находится в США, он уехал из России. Ни во время следствия, ни в ходе судебного процесса Калви не признавал свою вину.
- Дело против Калви и его партнёров возбудили в 2019 году. Сначала их обвиняли в мошенничестве, затем дело изменили на растрату. Следствие утверждало, что основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за уступку кредита «Первого коллекторского бюро» на 2,5 млрд рублей в обмен на акции.
- В октябре 2020 года «Восточный» сообщил о договоренности по возмещению ущерба: «Первое коллекторское бюро» выплатит банку 2,5 млрд рублей, после чего компания откажется от гражданского иска к Калви. После этого структура фонда Baring Vostok Evison и компания Артёма Аветисяна «Финвижн» — акционеры «Восточного» — заявили, что откажутся от всех исков в российских, зарубежных и третейских судах.
- В декабре 2020 года Верховный суд России освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста. Ему и другим фигурантам дела изменили меру пресечения на запрет определённых действий.
- В августе 2021 года суд приговорил Калви к 5,5 годам условно. Другие участники дела тоже получили условные сроки. Основатель фонда тогда обжаловал приговор, он называл его «оскорбительным и нечестным».
- В декабре 2022 года Baring Vostok объявила, что разделит активы на международные и российские. В декабре 2023-го The Bell писало, что правкомиссия всё ещё не согласовала раздел, причина — доля в 27,7% в Ozon, его акции якобы хотят передать «более подходящему претенденту» с точки зрения администрации президента России.
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— Суд заявил
— Калви это опроверг
— Суд нахмурился и добавил 8 лет
— Калви во всём сознался
Он же уехал давно, ему пофиг, сейчас РФ мало кто выдаст, тем более гражданина США.
Гражданина пендосии РФ вообще никто не отдаст.
Такая корова нужна самому ©
Даже если и не нужна, не выдадут, дикая страна...
Я не был бы так уверен. Если дело не имеет откровенной политики то могут и передать
Нормальный адвокат быстро подведет политику, у РФ репутация сейчас в районе нуля.
В лучшем случае скажут, присылайте материалы дела, будем сами судить и у нас он будет сидеть.
Там в прорекламированном вами мессенджере нашли кучу проблем с кодом, и это после обычного сканирования опенсорсными тулзами. Сколько из этого можно использовать в качестве бэкдоров - одному т-щу майору известно
Благодарным клиентам уже стоит хмуриться, или вы во всем сами сознаетесь? :(
Matrix matrix и только matrix
ну если план А не сработал всегда есть план Б
Только в России можно получить 5 лет условно за украденные миллионы и сесть за то, что у тебя на огороде расцвёл мак😉
Чел, ты видимо не в курсе дела, почитай повнимательнее
вова украл 25 трлн долл и ему ничего, даже переизбирается
Ничего он не крал.
Все и так принадлежит царю на земле русской.
Я тут просто вспомнил как Лукашенко в интервью говорил что-то типо:
"Мне не нужны яхты и дворцы, я если нужно в Россию съезжу на рыбалку с Путиным на какой-то там шхуне".
Ну тип зачем воровать, если можно просто на бюджетной шхуне порыбачить.
Я не понял, если он давно в США, то зачем этот движ в нашем суде? Если на Майкла это никак не повлияет вообще...
Там же написано что акции Озона делят. Видимо вместо денег расплатились снижением срока. Зачем ему это надо не понятно правда.
На его акции озона повлияет.
Да вся эта движуха и выеденного яйца бы не стоила, если бы человека не посадили.
Главная проблема - это посадки (и задержания в СИЗО) по экономическим статьям. Если бы садили только по статьям, направленным на преступления против личности (насилие, убийства), то это было бы сразу куда лучше для климата внутри страны.
Это же был обычный корпоративный спор, коих сотни. Очень пагубная практика задерживать и садить по таким делам.
Ему четко сказано - тебе снизили срок в обмен на акции Озона. Все, досвидос... Что ему еще надо?
Акции озона
уже вернули в виде снижения срока. дальше пусть идет лесом
Все хорошо, но мне надо переобуться)