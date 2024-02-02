Роскомнадзор обязал «Яндекс Заправки» и «Яндекс Драйв» хранить данные о пользователях и делиться ими с властями Статьи редакции
Это нужно делать по «закону Яровой».
- С 2018 года ОРИ по «закону Яровой» должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. На начало февраля 2024 года в реестре более 400 записей, в том числе о других сервисах «Яндекса», «ВКонтакте», «Авито», Qiwi и прочих.
- В декабре 2023 года Минцифры предложило изменить подход к формированию реестра ОРИ, писал «Ъ». Согласно документу, Роскомнадзор сможет принудительно вносить сайт в список, если у того есть функция обмена сообщениями между пользователями, а его владелец дважды не выполнил требование войти в перечень добровольно.
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Ты с властями базой поделись, а не то мгновенно станешь экстремистом.
Сливать — плохо. Делиться с властями — хорошо. Не путайте 👆🏻
И она ещё не раз в сети сольётся)
ну прекрасно уже и машину спокойно заправить нельзя
Кто мешает и чем?
Сливать данные это в рамках закона теперь получается?))
Представь, твою машину ударит чел на каршеринге и свалит в закат, по твоему его как искать должны? Или ты хочешь что бы Яндекс сказал, что данные не хранит, ищите сами?
Проблема в чем, если ты не делаешь ничего криминального??!
Дак не сливают же, а делятся 🤷а сливать это не хорошо))
Скоро настанет очередь Яндекс алисы)
Ура, восстание машин!
РКН сказала: надо! ЯндексДрайв ответил: есть!
ну а откуда эти штрафы всего в 30 тыс берутся
Ну и ладно, чё тут страшного, возмущаетесь то? По этому поводу теперь переживать, расстраиваться, бунтовать или что?
Нет конечно, сглотнуть и приготовиться ко второй порции. Нечего отступать от привычного порядка.
Ждать, когда вам вместе с чеком кассир выдаст повестку на свойну, ой... Сказала запрещенное сеньером помидором слово😆 ФСБ уже наверное выезжает. Если поедете, то на бульваре Мира нужно повернуть на право, через ул. Леси Украинки, на ул. Украинскую, там перекопано и потом только ко мне на Киевскую... Мля....измену родине, дискридитацию и оправдание чего нибудь вменят согласно прописки . Подсказала где проехать. 😆
Ужос!
😡
РКН, обяжи Яндекс выплатить Кудрину 5%. А то так и помрёт с погремухой Лёха полтора процента.
Да 5% не многим солиднее звучит...
Снова этот пакет всплыл)
Да он и не уплывал никуда
Ваши персональные данные там, где их очень ждут… Для этого и собирали у каждого «Согласие на обработку персональных данных»…
Яровую запрячь чтобы с каждого жителя с машиной собственно ручно данные собирала и потом приносила их куда полагается 😅
"Один неосторожный клик
Лучше всех улик"
Может еще и обедом делиться?
А то как будто мы не привыкли, что мы всегда под колпаком