Право
Таня Боброва

Роскомнадзор обязал «Яндекс Заправки» и «Яндекс Драйв» хранить данные о пользователях и делиться ими с властями Статьи редакции

Это нужно делать по «закону Яровой».

  • Роскомнадзор 1 февраля 2024 года внёс в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) сервис для оплаты топлива из машины «Яндекс Заправки» и каршеринг «Яндекс Драйв», обратила внимание «Роскомсвобода».
  • С 2018 года ОРИ по «закону Яровой» должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. На начало февраля 2024 года в реестре более 400 записей, в том числе о других сервисах «Яндекса», «ВКонтакте», «Авито», Qiwi и прочих.
  • В декабре 2023 года Минцифры предложило изменить подход к формированию реестра ОРИ, писал «Ъ». Согласно документу, Роскомнадзор сможет принудительно вносить сайт в список, если у того есть функция обмена сообщениями между пользователями, а его владелец дважды не выполнил требование войти в перечень добровольно.

#новости

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53 комментария
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 Вадим Д.

Ты с властями базой поделись, а не то мгновенно станешь экстремистом.

Сливать — плохо. Делиться с властями — хорошо. Не путайте 👆🏻

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Alex Shevchenko

И она ещё не раз в сети сольётся)

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3 комментария
Дмитрий Юрик

ну прекрасно уже и машину спокойно заправить нельзя

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Anton Kulakov

Кто мешает и чем?

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4 комментария
Voronov

Сливать данные это в рамках закона теперь получается?))

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Андрей

Представь, твою машину ударит чел на каршеринге и свалит в закат, по твоему его как искать должны? Или ты хочешь что бы Яндекс сказал, что данные не хранит, ищите сами?

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4 комментария
Андрей

Проблема в чем, если ты не делаешь ничего криминального??!

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9 комментариев
Alex Shevchenko

Дак не сливают же, а делятся 🤷а сливать это не хорошо))

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Krem-brulee

Скоро настанет очередь Яндекс алисы)

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Grisha

Ура, восстание машин!

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Griby Lenina

РКН сказала: надо! ЯндексДрайв ответил: есть!

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Виктор Малёхин

ну а откуда эти штрафы всего в 30 тыс берутся

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Anton Kulakov

Ну и ладно, чё тут страшного, возмущаетесь то? По этому поводу теперь переживать, расстраиваться, бунтовать или что?

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Zloy Marketolog

Нет конечно, сглотнуть и приготовиться ко второй порции. Нечего отступать от привычного порядка.

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4 комментария
Светлана Владимирова

Ждать, когда вам вместе с чеком кассир выдаст повестку на свойну, ой... Сказала запрещенное сеньером помидором слово😆 ФСБ уже наверное выезжает. Если поедете, то на бульваре Мира нужно повернуть на право, через ул. Леси Украинки, на ул. Украинскую, там перекопано и потом только ко мне на Киевскую... Мля....измену родине, дискридитацию и оправдание чего нибудь вменят согласно прописки . Подсказала где проехать. 😆

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3 комментария
LB

Ужос!

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Татьяна Щиголева

😡

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Слегка Придурковатый

РКН, обяжи Яндекс выплатить Кудрину 5%. А то так и помрёт с погремухой Лёха полтора процента.

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Alexey Ivanov

Да 5% не многим солиднее звучит...

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Werko

Снова этот пакет всплыл)

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wat?!

Да он и не уплывал никуда

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Татьяна Щиголева

Ваши персональные данные там, где их очень ждут… Для этого и собирали у каждого «Согласие на обработку персональных данных»…

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Murat Sirius

Яровую запрячь чтобы с каждого жителя с машиной собственно ручно данные собирала и потом приносила их куда полагается 😅

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Даниил Севостьянов

"Один неосторожный клик
Лучше всех улик"

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Вася Пражкин
и делиться ими с властями

Может еще и обедом делиться?

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Filipp Ronge

А то как будто мы не привыкли, что мы всегда под колпаком

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