Минюст объявил иноагентом директора «Викимедиа РУ» Станислава Козловского Статьи редакции
В декабре 2023 года «Викимедиа РУ» объявило о закрытии — как раз из-за возможного признания Козловского иноагентом.
- Козловский, по мнению Минюста, «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Также он «взаимодействовал с иностранными информационными площадками, деятельность одной из которых признана нежелательной на территории России». О какой площадке речь — не указывается.
- В декабре 2023 года некоммерческое партнёрство «Викимедиа РУ» объявило о закрытии. Оно занималось развитием русскоязычной «Википедии». Козловский рассказывал, что решение приняли на общем собрании из-за возможного признания его иноагентом.
- Кроме Козловского, в список иноагентов попали замдиректора «Ельцин-центра» Никита Соколов, правозащитник Олег Орлов, независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин, активист Михаил Чимаров и журналист Сергей Степанов.
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