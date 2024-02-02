Право
Евгения Евсеева

Минюст объявил иноагентом директора «Викимедиа РУ» Станислава Козловского Статьи редакции

В декабре 2023 года «Викимедиа РУ» объявило о закрытии — как раз из-за возможного признания Козловского иноагентом.

  • Козловский, по мнению Минюста, «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Также он «взаимодействовал с иностранными информационными площадками, деятельность одной из которых признана нежелательной на территории России». О какой площадке речь — не указывается.
  • В декабре 2023 года некоммерческое партнёрство «Викимедиа РУ» объявило о закрытии. Оно занималось развитием русскоязычной «Википедии». Козловский рассказывал, что решение приняли на общем собрании из-за возможного признания его иноагентом.
  • Кроме Козловского, в список иноагентов попали замдиректора «Ельцин-центра» Никита Соколов, правозащитник Олег Орлов, независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин, активист Михаил Чимаров и журналист Сергей Степанов.

#новости #викимедиа #иноагенты

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Kiss1nger

В списке достойных людей пополнение.

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debil
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