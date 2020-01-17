Стороны опубликовали свои позиции в споре.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также Telegram Group и её «дочка» TON Issuer попросили суд Южного округа Нью-Йорка вынести решение по их спору в ускоренном порядке, говорится в поданных сторонами ходатайствах. Также они опубликовали свои правовые позиции, выдержки из которых приводят «Ведомости» и РБК.

Позиция SEC

Регулятор США настаивает, что инвесторы хотели заработать на перепродаже криптовалюты Gram ещё до запуска блокчейн-платформы TON. Команда основателя Telegram Павла Дурова якобы знала о вторичном рынке и регулярно интересовалась ситуацией, следует из документов.

С февраля 2018 года советник по инвестициям компании Джон Хайман регулярно спрашивал у инвесторов, не встречали ли они предложений о перепродаже Gram, и передавал информацию Дурову и вице-президенту по развитию Telegram Илье Перекопскому.

В марте того же года Хайману якобы сообщили, что один из инвесторов TON хочет перепродать 25–50% своих токенов на вторичном рынке за $4,5–9 млн. Эта цена — вдвое выше той, за которую продавец их приобрёл, указано в документах. Сам Telegram не интересовался у своих инвесторов, как они собираются распоряжаться токенами и для чего их покупают.

Также SEC обвиняет Telegram в продаже токенов после окончания сбора инвестиций.

В марте 2018 года Telegram уведомил SEC, что привлёк $850 млн от инвесторов. Фактически у компании на тот момент было только $490 млн, говорится в опубликованных документах. Как следует из показаний одного из топ-менеджеров Telegram, заявленные $850 млн — договоры купли-продажи. Близкий к одному из инвесторов источник «Ведомостей» подтвердил, что по факту все документы закрывались до лета 2019 года.

По данным SEC, в июне 2018 года Telegram заключил соглашение с «Атон»: российский брокер обязался предоставить инвесторов в обмен на 10% валовой выручки от инвестиций. Telegram также выплатил «Атону» не менее $1,2 млн в качестве вознаграждения по этому соглашению.

О чём рассказали в Telegram

Аргументы Telegram изложены в 287 пунктах, пишут «Ведомости». В частности, в течение 18 месяцев до подачи иска SEC 11 октября 2019 года представители компании общались с регулятором и были готовы внести некоторые изменения в проект, но получали лишь «ограниченную» обратную связь, заявили в Telegram.

В компании считают, что решение о запрете выпуска Gram противоречит заявлениям SEC о стремлении сотрудничать с разработчиками технологий, связанных с цифровыми активами. Кроме того, Telegram раскритиковала комиссию за то, что та не смогла обеспечить понятное регулирование этой области, а также за публикацию переписки между представителями компании и инвесторами.

В Telegram заявили, что предпринимали усилия, чтобы пресечь операции с Gram на вторичном рынке. Например, компания брала с инвесторов обязательство, что те не будут прямо или косвенно перепродавать криптовалюту до официального запуска платформы. Также в Telegram отметили, что в январе 2018 года Дуров публично попросил рассказывать о предложениях о покупке Gram, полученных от третьих лиц.

Даже если торговля Gram происходила, этого недостаточно, чтобы отнести криптовалюту к ценным бумагам, поскольку её цена после запуска TON будет зависеть от рыночных факторов, а не от действий Telegram, пишут «Ведомости».

Суть спора

Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временного судебного запрета на продажу Gram в октябре 2019 года. Регулятор считает, что структуры Telegram должны были зарегистрировать продажу Gram как сделку с ценными бумагами, но они не раскрыли информацию о финансовом состоянии, бизнесе, менеджменте и рисках.

Telegram планировал запустить TON и Gram до 31 октября. Из-за претензий регулятора запуск пришлось отложить до апреля 2020 года. Большинство инвесторов проекта согласились подождать.