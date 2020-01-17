Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Право
Татьяна Боброва
1330

Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Telegram попросили суд рассмотреть их дело в ускоренном порядке Материал редакции

Стороны опубликовали свои позиции в споре.

3 комментария
В закладки

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также Telegram Group и её «дочка» TON Issuer попросили суд Южного округа Нью-Йорка вынести решение по их спору в ускоренном порядке, говорится в поданных сторонами ходатайствах. Также они опубликовали свои правовые позиции, выдержки из которых приводят «Ведомости» и РБК.

Позиция SEC

Регулятор США настаивает, что инвесторы хотели заработать на перепродаже криптовалюты Gram ещё до запуска блокчейн-платформы TON. Команда основателя Telegram Павла Дурова якобы знала о вторичном рынке и регулярно интересовалась ситуацией, следует из документов.

С февраля 2018 года советник по инвестициям компании Джон Хайман регулярно спрашивал у инвесторов, не встречали ли они предложений о перепродаже Gram, и передавал информацию Дурову и вице-президенту по развитию Telegram Илье Перекопскому.

В марте того же года Хайману якобы сообщили, что один из инвесторов TON хочет перепродать 25–50% своих токенов на вторичном рынке за $4,5–9 млн. Эта цена — вдвое выше той, за которую продавец их приобрёл, указано в документах. Сам Telegram не интересовался у своих инвесторов, как они собираются распоряжаться токенами и для чего их покупают.

Также SEC обвиняет Telegram в продаже токенов после окончания сбора инвестиций.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США…
Это подрывает аргументы Telegram в суде, считает регулятор.
vc.ru

В марте 2018 года Telegram уведомил SEC, что привлёк $850 млн от инвесторов. Фактически у компании на тот момент было только $490 млн, говорится в опубликованных документах. Как следует из показаний одного из топ-менеджеров Telegram, заявленные $850 млн — договоры купли-продажи. Близкий к одному из инвесторов источник «Ведомостей» подтвердил, что по факту все документы закрывались до лета 2019 года.

По данным SEC, в июне 2018 года Telegram заключил соглашение с «Атон»: российский брокер обязался предоставить инвесторов в обмен на 10% валовой выручки от инвестиций. Telegram также выплатил «Атону» не менее $1,2 млн в качестве вознаграждения по этому соглашению.

О чём рассказали в Telegram

Аргументы Telegram изложены в 287 пунктах, пишут «Ведомости». В частности, в течение 18 месяцев до подачи иска SEC 11 октября 2019 года представители компании общались с регулятором и были готовы внести некоторые изменения в проект, но получали лишь «ограниченную» обратную связь, заявили в Telegram.

В компании считают, что решение о запрете выпуска Gram противоречит заявлениям SEC о стремлении сотрудничать с разработчиками технологий, связанных с цифровыми активами. Кроме того, Telegram раскритиковала комиссию за то, что та не смогла обеспечить понятное регулирование этой области, а также за публикацию переписки между представителями компании и инвесторами.

В Telegram заявили, что предпринимали усилия, чтобы пресечь операции с Gram на вторичном рынке. Например, компания брала с инвесторов обязательство, что те не будут прямо или косвенно перепродавать криптовалюту до официального запуска платформы. Также в Telegram отметили, что в январе 2018 года Дуров публично попросил рассказывать о предложениях о покупке Gram, полученных от третьих лиц.

Даже если торговля Gram происходила, этого недостаточно, чтобы отнести криптовалюту к ценным бумагам, поскольку её цена после запуска TON будет зависеть от рыночных факторов, а не от действий Telegram, пишут «Ведомости».

Суть спора

Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временного судебного запрета на продажу Gram в октябре 2019 года. Регулятор считает, что структуры Telegram должны были зарегистрировать продажу Gram как сделку с ценными бумагами, но они не раскрыли информацию о финансовом состоянии, бизнесе, менеджменте и рисках.

Telegram планировал запустить TON и Gram до 31 октября. Из-за претензий регулятора запуск пришлось отложить до апреля 2020 года. Большинство инвесторов проекта согласились подождать.

В начале января SEC потребовала рассказать об использовании полученных от инвесторов $1,7 млрд. В январе суд удовлетворил прошение регулятора о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля: перед этим в комиссии заявили, что Telegram продавал криптовалюту Gram после окончания ICO.

Хронология: что уже известно о предполагаемом…
Мессенджер Павла Дурова, возможно, собирается выпустить свою криптовалюту и перейти на блокчейн…
vc.ru

#новость #telegram #icotelegram #ton

Право
Подписан
Отписаться
Что можно, а что нельзя делать в 2020 году
Новые возможности и запреты, с которыми вы встретитесь в работе и не только с 1 января 2020 года.
5
7
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ton","telegram","icotelegram"], "comments": 3, "likes": 7, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 101651, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Jan 2020 09:47:12 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Маркетинг
Смерть интернет-магазинов. Что значит M2C и почему маркетплейсы в ближайшие время завоюют рынок
Недавно в чате канала разгорелся спор на тему: смогут ли маркетплейсы повторить историю Амазона в США и убить рынок ИМ…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 101651, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/101651\/get","add":"\/comments\/101651\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/101651"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199120, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

Сережа Орехов

0

Так gram пирамида или революционный продукт зумеров?

Ответить

Владимир Толстиков

Сережа
3

революционная пирамида зумеров

Ответить

Айнур Закарин

Сережа
0

продуктовая пирамидная революция 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Китай на глобальном рынке «зеленых» инвестиций
Материал подготовлен коммуникационной группой «Орта» на основе сборника «We All All Invested», выпущенного глобальной к…
0
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
7 популярных вопросов про облигации
Приобретая облигацию, вы даете эмитенту (компании или государству) в долг. При дефолте эмитент признается, что не в сил…
4
Skyeng
Подписан
Отписаться
Зачем Skyeng покупает рекламу на бесплатный продукт
Привет! Я Александр Долматов, я руковожу отделом таргетированной рекламы в Skyeng. Сегодня расскажу, как контент-маркет…
53

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Привалов
за день
Для диверсификации рисков, храню конфиденциальные доки и компромат в равных долях на Яндексе, в Сбере и на Госуслугах
Акции «Яндекса» подскочили на 6,6% и обновили рекорд на Мосбирже после слов Михаила Мишустина о поддержке компании
Vasilii Panteleev
за неделю
Для американца 150 баксов много - потому что он з/п в часах считает. А для России 150 баксов копейки - потому что один раз живём, у гроба карманов нет, всех денек не заработаешь, не в деньгах счастье, не имей сто…
Как получилось, что AirPods генерирует столько же выручки, сколько Uber
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Alex Petrov

История одного таргетолога

Nathan Zachary

Где россияне интересовались…

Ivan Deyneka

Конструктор для сайтов Tilda…

Денис Демидов

Как получилось, что AirPods…

Daniel Nishchuk

Конструктор для сайтов Tilda…

Николай Лискин

Как заработать миллион на…

Георгий

Сервис срочной доставки товаров…

Sokolov Artyom

Конструктор для сайтов Tilda…

Павел Данилов

Сервис с короткими видео Coub…

Александр Головко

Как не наломать дров при…

Диана Венгер

Факты об азартных играх в…

Николай Лискин

Как заработать миллион на…

Михаил Шулепов

App Annie: россияне за год…

Марат Баранов

Delivery Club запустил перевод…

Денис Валеев

Как Илон Маск попал в Tesla, а…

Сослан Сакшин

Тест-драйв BMW 7: пять метров…

Александр Мовчан

Кейс: Google Ads медицина…

Денис Валеев

Как Илон Маск попал в Tesla, а…

Денис Валеев

Как Илон Маск попал в Tesla, а…

Dmitriy Odintsov

ВТБ установил в Москве…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }