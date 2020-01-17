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Татьяна Боброва
2426

Активисты рассказали о блокировке их сайта на платформе Tilda из-за общественно-политической тематики проекта Материал редакции

В Tilda говорят, что это единичный случай — сайт использовал функцию «Потоки» для быстрой публикации новостей. Проект уже разблокирован.

  • 16 января координаторы «Ростовского дела» в поддержку двух фигурантов уголовного дела о беспорядках в Ростове рассказали в своём Telegram-канале о блокировке их проекта, созданного с помощью конструктора для сайтов Tilda. Юридическая служба сервиса пояснила в письме, что блокировка связана с размещением «политически направленной информации».
  • Позже активисты получили ещё одно письмо — Tilda временно разблокировала сайт, чтобы они могли его скачать и разместить на другой платформе. В компании пояснили, что понимают позицию активистов, но не могут «ставить под угрозу» сайты других пользователей, работая с подобным контентом, поскольку у сервиса нет возможности заниматься модерированием таких проектов.
  • Тогда же о блокировке страницы сообщила активистка «Бессрочного протеста» и студентка Ольга Мисик, пишет TJ. Она рассказала, что Tilda заблокировала сайт с её курсовой работой на тему московских протестов, но каких-либо уведомлений от сервиса активистка не получала. Позже она также рассказала о восстановлении сайта — но временная ли это мера, Мисик не знает.
  • Координатор «Ростовского дела» Тимофей Мартыненко рассказал изданию, что Tilda предложила пользователям принять дополнение к пользовательскому соглашению в конце декабря 2019 года. Сервис не рассказывал об этом в своём блоге. Новое соглашение запрещало «публикацию контента с любой общественно-политической тематикой».
  • Пользователь TJ сообщил, что создать новостную ленту («Поток») на Tilda невозможно, если перед этим не согласиться с правилами о запрете общественно-политического контента.
Скриншот пользователя TJ
  • Представители Tilda подтвердили, что заблокировали сайт «Ростовского дела»из-за использования функции «Потоки». Для этой функции введено ограничение на создание новостей на общественно-политические темы. В компании подчеркнули, что блокировка затронула только один сайт, а сайт Мисик был заблокирован ещё в 2019 году — это бесплатный аккаунт, поэтому страницу заблокировали без уведомления.
  • В Tilda также отметили, что не приветствуют публикацию политического контента, но не запрещают его. «Если видно, что сайт делают адекватные люди и контент не призывает к агрессии и насилию, то сайт продолжает работать», — сообщили в компании.
Tilda заблокировала сайты о «ростовском деле» и…
Главное о ситуации.
tjournal.ru

#новость #tilda #блокировки

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55 комментариев
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Alex Petrov

5

Какие же в Tilda трусы. Кстати все эти добровольные прогибы отечественных айтишников, это лишний повод  , если есть возможность всегда иметь дело с партнером вне российской юрисдикции.  

Ответить

Алексей Степанюк

Alex
15

все горазды в трусости обвинять, пока дело не косентся их самих. но не у всех есть возможности Павла Дурова, чтобы сделать новый проект в другой стране 

Ответить

Alex Petrov

Алексей
–1

Да готов, потому что никогда  не шел на сделку с совестью из за денег, а всех денег не заработаешь.  Тех к то в Tilda такое решение принимал, их что жизни лишить обещали или в тюрьму посадить? А вот такое соглашетельско "чего изволите" поведение бизнеса, да и в целом всех нас поведение и привело к тому что имеем к 2020 . И не надо ныть когда вещи называют своими именами, это чистой воды трусость. 

Ответить

Roman Arno

Alex
2

Конечно готов. Со своего дивана то все все смелые. Люди не хотят ставить под угрозу бизнес, а вы называете это трусостью. Вы то смельчак, видно, что гордитесь собой. Осталось только бизнес построить.

Ответить

Александр Привалов

Алексей
4

Ну так и сказали бы прямо "мы хотим видеть в клиентах только сайты-визитки и рекламу БАДов, миссии у нас никакой нет, свободу информации не поддерживаем, позиция по горячим темам "голову в песок", сперва добейтесь", а не вот это:

принять дополнение

сервис не рассказывал об этом в своём блоге

Ответить

Антон Тихомиров

Алексей
–2

но не у всех есть возможности Павла Дурова, чтобы сделать новый проект в другой стране

чтобы прогнуться в другой стране :)

Ответить

Антон Тихомиров

Alex
0

Неотечественные не прогибаются? А позиции у отечественных не может быть? Типа, как у Google и Facebook которые просто удалили Алекса Джонса отовсюду из ютюба и фейсбука? Или как у Microsoft которая потребовала у соцсети Gab.com удалить "неправильные статьи" под угрозой блокировки хостинга?

Ответить

Alex Petrov

Антон
–3

Не отечественные прогибаются в рамках четко прописанных  законов и подвержены критике за это,  и государство там не узурпировано группой лиц как у нас и есть независимые суда , более того они в отличии от наших позволяют себе спорить с государством, судиться и даже не выполнять требования суда как это делал Aplle отказав ФБР в разблокировке айфона террориста.

 Ваш комментарий это дешевый  пропагандистский прием,  в стиле "у них негров линчуют",  да и у них "линчуют", но  по закону, реже и процедура контролируется обществом, а не так как у нас.

Ответить

Антон Тихомиров

Alex
3

Ахаха, пошли сказки адептов святой демократии.

Добропорядочный гражданин США раскрывая чудовищные преступления власти против своего народа становится преступником. Сидит в "тиранической" России и готов вернуться на родину и предстать перед судом если будут открытые слушания его дела, но ему не дают. Они боятся разглашения всех преступлений.  "Честные суды" май эсс.

Журналист  публикует документы о военных преступлениях США, в третьей стране ему сразу же шьют дело об изнасиловании, в другой стране держат в заперти 5 лет, потом арестовывают и начинают психологические пытки.

Сколько можно эти сказки рапссказывать?

Ответить

Alex Petrov

Антон
–4

Сказки пока только вы рассказываете. Еще раз для особо одаренных,  сравнивать нужно системно и на больших случаях, а не выдергивать отдельные факты. А факт в том что в США законы соблюдаются чаще,независимых сми больше, есть независимые суды и наконец у них власть сменяемая а не узурпирована как у нас.

Вы или недалекий либо на зепешке  сидите и отрабатываете.

Ответить

Александр Привалов

Антон
2

За что их точно также кроют херами свои граждане, в чем противоречие?

Ответить

Антон Тихомиров

Александр
–1

Постоянное подчеркивание "у нас", "отечестыенные", "в России". Типа, только у нас так.

Ответить

Александр Привалов

Антон
0

Ну мы как бэ в России. Что там за океаном можно рассмотреть для целей разве что сравнения опыта, но в остальном что у них ТАМ должно волновать ТАМОШНИХ жителей

Ответить

Антон Тихомиров

Алексан…
0

Опять))

 - У нас тирания, у них свобода!

- Позвольте, но у них тоже тирания, вот смотрите.

- А при чему тут у них, мы о России говорим!

Ответить

Alex Petrov

Антон
0

Реально не догоняете разницу.  Коля и Оля оба получают зарплату, только Коля 100 000 рублей, а Оля 10 000. 

Ответить

Александр

Антон
0

Ну знаете ли, как в одесском анекдоте говорится, дать по ж* и дать в ж* - две большие разницы. Там тирания, натянутая на другой менталитет, другую правовую систему, и в целом, другое государство, дает совершенно другой сорт говна. Да, у них тоже проблемы, но в других аспектах и  масштабах, по другим причинам и решения этого совсем другие

Ответить

Сослан Сакшин

11

Почему бизнесы должны быть альтруистами и борцами за свободы, а не просто бизнесами?

Ответить

Фёдор Коновалов

Сослан
0

Потому что завтра основатель тильды может стать твоим соседом по газовой камере :)

Ответить

Сослан Сакшин

Фёдор
2

А может моим соседом по вилле в Аликанте?

Ответить

Фёдор Коновалов

Сослан
0

50/50 бро :)

Может будет все ок, может Северная Корея

Ответить

Сослан Сакшин

Фёдор
0

у страха глаза велики)

Ответить

Василий Наумкин

Фёдор
0

 Почему бизнесы должны быть альтруистами и борцами за свободы, а не просто бизнесами?

 Потому что завтра основатель тильды может стать твоим соседом по газовой камере

Самое смешное, что в камеру тебя могут привезти парни на BMW в форме от Hugo Boss. 

Бизнесы, они такие.

Ответить

Сослан Сакшин

Василий
2

борца за свободу они привезут намного раньше))))

Ответить

Александр Привалов

Сослан
0

Здесь скорее позиция если не поддерживают пользователей - поддерживают власть и цензуру", что их за это в попу целовать?

Ответить

Сослан Сакшин

Александр
4

уверяю, 99.9% пользователей тильды срать на политическую позицию компании

им нужен функционал и хороший прайсинг

Ответить

Александр Привалов

Сослан
0

Ну хз, по-моему даже самые упоротые уже поняли что фразой "я вне политики" от всего говна себя не защитить

Ответить

Сослан Сакшин

Александр
0

обратной фразой себя тоже ни от чего не защитить, а суеты больше

Ответить

Александр

Сослан
0

Ну да, вот есть такая штука как инерция. Если вы сейчас броситесь голосовать против реформирования конституции - толку будет мало, внезапно.

Ответить

Сослан Сакшин

Алексан…
1

есть гражданская позиция
 и есть бизнес
как гражданин я могу быть за или против реформ

как бизнес я отвечаю в первую очередь за прибыль акционеров и зарплаты сотрудников

как бизнес я не обязан иметь вообще каких-либо политических позиций

а если у меня в компании половина сотрудников ЗА блокировки и против оппозиции? уволить?
зачем вы смешиваете?

Ответить

Александр

Сослан
0

Да потому что если у вас бизнес не в сфере распила госконтрактов - у вас есть ре-пу-та-ци-я. Потому что когда вы говорите "я тут для денег" - отношение будет такое же, будут называть лизунами, помойками, шутить про тов. майора и проч. И это нормально. А вы хотите и рыбку съесть и в пруд не лезть. И деньги делать без оглядки и чтобы вас все любили и не докапывались.

Ответить

Сослан Сакшин

Алексан…
0

приведите примеры кейсов кому репутация "подстилки властей" испортила бизнес в РФ?)

Ответить

Ватник в Америке

6

Хорошо что я решил всё-таки сам сделать себе сайтец на WP а не выбрал Тильду. Там оказывается трусы и лизуны работают. 

Ответить

Вадим Чиняев

Ватник
0

может они живут и работают с Канар, а российский - один из бизнесов в стране N

Ответить

Konstantin K

Ватник
0

О,привет Ватник! Пиши дальше про загнивающую Америку) интересно читать про их культуру и подводные камни

Ответить

Евгений Разманов

5

 > у сервиса нет возможности заниматься модерированием таких проектов.

Но ведь они именно этим и занимаются. Чтобы заблокировать сайт - нужно ознакомиться с содержимым и оценить его. Что это, как не модерация?

Ответить

Sokolov Artyom

2

Ну вот и пошли по наклонной...

Ответить

Руслан Зиганшин

3

Новости нашего стартапа: вчера крепанули всех разрабов. Делимся знаниями про то, как вычислить подставного адвоката и экспертизой, как заходить в хату.

Ответить

Марсель Галлямов

3

Ну, на самом деле то, как сейчас реагирует сообщество на эту новость - целиком вина основателя. 

Изначально, на старте проекта нужно было прописать в T&C, что политические и религиозные сайты на платформе создавать нельзя.

И не было бы никаких проблем

Ответить

Ренат Смольный

0

А с чего вообще тильда должна поддерживать эти протесты и беспорядки? Нормальному бизнесу они не нужны, только тем, кто на этом как раз и зарабатывает

Ответить

Комментарий удален

Сашка Сергеевич

1

Да сто процентов зассали. Любой смелый в голове бы придумал стратегию в стиле "я конструктор сайтов, и меня не ебет, что там пользователи делают. Не порнуха и не экстремизм- вот и славно"

Ответить

Алексей Степанюк

0

Печально конечно, что Тильде приходится блокировать сайты для того, чтобы не потерять весь бизнес... Интересно узнать, возвращают ли домен, дают перенести сайт и возвращают оплату за остававшиеся месяцы

Ответить

Dmitri Atname

Алексей
4

Домен не от куда возвращать, просто указываются для домена днс нового хостинга.
А контент дают забрать - в статье написано об этом.

Ответить

Роман Анищенко

Алексей
0

Да ссут они просто, заранее лизнули

Ответить

Николай Демидов

Роман
5

Вы бы рисковали своим бизнесом?

И сайтами множества (не знаю, много ли у них клиентов, но часто попадаются) клиентов, потерей репутации, ради того, что бы кто-то мог попротестовать?

Ответить

Алексей Степанюк

Роман
0

Откуда информация у вас? Даже если заранее - вы бы ставили свой бизнес под удар из-за политической ситуации в стране? 

Ответить

Роман Анищенко

Алексей
–1

А откуда у вас информация, что спасали бизнес? Было обсуждение какое? Была шумиха в СМИ? Да никто и в помине не знал об этих сайтах, просто перестраховка, называется зассали

Ответить

Алексей Степанюк

Роман
0

вы может розовые очки снимите? скорее всего пришло письмо или звонок в Тильду - "у вас тут сайты опасные, или убираете, или будут проблемы у всего бизнеса". понятно, что без суда и следствия, но неужели серьезно думаете, что кто-то в здравом уме будет своему проекту сам создавать проблемы заранее? 

Ответить

Роман Анищенко

Алексей
2

Сейчас бы из-за сайта на Тильде с аудиторией 2,5 человека бизнес отбирать)) это и называется зассали, когда делают по звонку, а не по решению уполномоченных гос органов

Ответить

Кирилл Беккер

1

Хватит этих вбросов на хайпе, уже давно все разблокировали и написали опровержение

Ответить

Гайс Сабитов

0

Цензура мать ее. Да здравствует СССР 2.0

Ответить

Комментарий удален

Daniel Nishchuk

0

Обидно, досадно, но ладно

Ответить

Ivan Deyneka

0

🤭🤭🤭

Ответить

Tamerlan Madagov

0

Новый термин, однако - Тилдануть сайт )))

Ответить

Денис Давыдов

0

Это вина не тильды, а российского общества, продавшего свободу, за "типа безопасность". Но есть фраза, хорошо описывающая, чего такие люди заслуживают. Дальше будет хуже. 

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Станислав Романов

–2

Ох, Тильда, Тильда...

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