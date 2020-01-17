Активисты рассказали о блокировке их сайта на платформе Tilda из-за общественно-политической тематики проекта
Материал редакции
В Tilda говорят, что это единичный случай — сайт использовал функцию «Потоки» для быстрой публикации новостей. Проект уже разблокирован.
16 января координаторы «Ростовского дела» в поддержку двух фигурантов уголовного дела о беспорядках в Ростове рассказали в своём Telegram-канале о блокировке их проекта, созданного с помощью конструктора для сайтов Tilda. Юридическая служба сервиса пояснила в письме, что блокировка связана с размещением «политически направленной информации».
Позже активисты получили ещё одно письмо — Tilda временно разблокировала сайт, чтобы они могли его скачать и разместить на другой платформе. В компании пояснили, что понимают позицию активистов, но не могут «ставить под угрозу» сайты других пользователей, работая с подобным контентом, поскольку у сервиса нет возможности заниматься модерированием таких проектов.
Тогда же о блокировке страницы сообщила активистка «Бессрочного протеста» и студентка Ольга Мисик, пишет TJ. Она рассказала, что Tilda заблокировала сайт с её курсовой работой на тему московских протестов, но каких-либо уведомлений от сервиса активистка не получала. Позже она также рассказала о восстановлении сайта — но временная ли это мера, Мисик не знает.
Координатор «Ростовского дела» Тимофей Мартыненко рассказал изданию, что Tilda предложила пользователям принять дополнение к пользовательскому соглашению в конце декабря 2019 года. Сервис не рассказывал об этом в своём блоге. Новое соглашение запрещало «публикацию контента с любой общественно-политической тематикой».
Пользователь TJ сообщил, что создать новостную ленту («Поток») на Tilda невозможно, если перед этим не согласиться с правилами о запрете общественно-политического контента.
Представители Tilda подтвердили, что заблокировали сайт «Ростовского дела»из-за использования функции «Потоки». Для этой функции введено ограничение на создание новостей на общественно-политические темы. В компании подчеркнули, что блокировка затронула только один сайт, а сайт Мисик был заблокирован ещё в 2019 году — это бесплатный аккаунт, поэтому страницу заблокировали без уведомления.
В Tilda также отметили, что не приветствуют публикацию политического контента, но не запрещают его. «Если видно, что сайт делают адекватные люди и контент не призывает к агрессии и насилию, то сайт продолжает работать», — сообщили в компании.
Alex Petrov
Какие же в Tilda трусы. Кстати все эти добровольные прогибы отечественных айтишников, это лишний повод , если есть возможность всегда иметь дело с партнером вне российской юрисдикции.
Алексей СтепанюкAlex
все горазды в трусости обвинять, пока дело не косентся их самих. но не у всех есть возможности Павла Дурова, чтобы сделать новый проект в другой стране
Alex PetrovАлексей
Да готов, потому что никогда не шел на сделку с совестью из за денег, а всех денег не заработаешь. Тех к то в Tilda такое решение принимал, их что жизни лишить обещали или в тюрьму посадить? А вот такое соглашетельско "чего изволите" поведение бизнеса, да и в целом всех нас поведение и привело к тому что имеем к 2020 . И не надо ныть когда вещи называют своими именами, это чистой воды трусость.
Roman ArnoAlex
Конечно готов. Со своего дивана то все все смелые. Люди не хотят ставить под угрозу бизнес, а вы называете это трусостью. Вы то смельчак, видно, что гордитесь собой. Осталось только бизнес построить.
Александр ПриваловАлексей
Ну так и сказали бы прямо "мы хотим видеть в клиентах только сайты-визитки и рекламу БАДов, миссии у нас никакой нет, свободу информации не поддерживаем, позиция по горячим темам "голову в песок", сперва добейтесь", а не вот это:
принять дополнение
сервис не рассказывал об этом в своём блоге
Антон ТихомировАлексей
но не у всех есть возможности Павла Дурова, чтобы сделать новый проект в другой стране
чтобы прогнуться в другой стране :)
Антон ТихомировAlex
Неотечественные не прогибаются? А позиции у отечественных не может быть? Типа, как у Google и Facebook которые просто удалили Алекса Джонса отовсюду из ютюба и фейсбука? Или как у Microsoft которая потребовала у соцсети Gab.com удалить "неправильные статьи" под угрозой блокировки хостинга?
Alex PetrovАнтон
Не отечественные прогибаются в рамках четко прописанных законов и подвержены критике за это, и государство там не узурпировано группой лиц как у нас и есть независимые суда , более того они в отличии от наших позволяют себе спорить с государством, судиться и даже не выполнять требования суда как это делал Aplle отказав ФБР в разблокировке айфона террориста.
Ваш комментарий это дешевый пропагандистский прием, в стиле "у них негров линчуют", да и у них "линчуют", но по закону, реже и процедура контролируется обществом, а не так как у нас.
Антон ТихомировAlex
Ахаха, пошли сказки адептов святой демократии.
Добропорядочный гражданин США раскрывая чудовищные преступления власти против своего народа становится преступником. Сидит в "тиранической" России и готов вернуться на родину и предстать перед судом если будут открытые слушания его дела, но ему не дают. Они боятся разглашения всех преступлений. "Честные суды" май эсс.
Журналист публикует документы о военных преступлениях США, в третьей стране ему сразу же шьют дело об изнасиловании, в другой стране держат в заперти 5 лет, потом арестовывают и начинают психологические пытки.
Сколько можно эти сказки рапссказывать?
Alex PetrovАнтон
Сказки пока только вы рассказываете. Еще раз для особо одаренных, сравнивать нужно системно и на больших случаях, а не выдергивать отдельные факты. А факт в том что в США законы соблюдаются чаще,независимых сми больше, есть независимые суды и наконец у них власть сменяемая а не узурпирована как у нас.
Вы или недалекий либо на зепешке сидите и отрабатываете.
Александр ПриваловАнтон
За что их точно также кроют херами свои граждане, в чем противоречие?
Антон ТихомировАлександр
Постоянное подчеркивание "у нас", "отечестыенные", "в России". Типа, только у нас так.
Александр ПриваловАнтон
Ну мы как бэ в России. Что там за океаном можно рассмотреть для целей разве что сравнения опыта, но в остальном что у них ТАМ должно волновать ТАМОШНИХ жителей
Антон ТихомировАлексан…
Опять))
- У нас тирания, у них свобода!
- Позвольте, но у них тоже тирания, вот смотрите.
- А при чему тут у них, мы о России говорим!
Alex PetrovАнтон
Реально не догоняете разницу. Коля и Оля оба получают зарплату, только Коля 100 000 рублей, а Оля 10 000.
АлександрАнтон
Ну знаете ли, как в одесском анекдоте говорится, дать по ж* и дать в ж* - две большие разницы. Там тирания, натянутая на другой менталитет, другую правовую систему, и в целом, другое государство, дает совершенно другой сорт говна. Да, у них тоже проблемы, но в других аспектах и масштабах, по другим причинам и решения этого совсем другие
Сослан Сакшин
Почему бизнесы должны быть альтруистами и борцами за свободы, а не просто бизнесами?
Фёдор КоноваловСослан
Потому что завтра основатель тильды может стать твоим соседом по газовой камере :)
Сослан СакшинФёдор
А может моим соседом по вилле в Аликанте?
Фёдор КоноваловСослан
50/50 бро :)
Может будет все ок, может Северная Корея
Сослан СакшинФёдор
у страха глаза велики)
Василий НаумкинФёдор
Почему бизнесы должны быть альтруистами и борцами за свободы, а не просто бизнесами?
Потому что завтра основатель тильды может стать твоим соседом по газовой камере
Самое смешное, что в камеру тебя могут привезти парни на BMW в форме от Hugo Boss.
Бизнесы, они такие.
Сослан СакшинВасилий
борца за свободу они привезут намного раньше))))
Александр ПриваловСослан
Здесь скорее позиция если не поддерживают пользователей - поддерживают власть и цензуру", что их за это в попу целовать?
Сослан СакшинАлександр
уверяю, 99.9% пользователей тильды срать на политическую позицию компании
им нужен функционал и хороший прайсинг
Александр ПриваловСослан
Ну хз, по-моему даже самые упоротые уже поняли что фразой "я вне политики" от всего говна себя не защитить
Сослан СакшинАлександр
обратной фразой себя тоже ни от чего не защитить, а суеты больше
АлександрСослан
Ну да, вот есть такая штука как инерция. Если вы сейчас броситесь голосовать против реформирования конституции - толку будет мало, внезапно.
Сослан СакшинАлексан…
есть гражданская позиция
и есть бизнес
как гражданин я могу быть за или против реформ
как бизнес я отвечаю в первую очередь за прибыль акционеров и зарплаты сотрудников
как бизнес я не обязан иметь вообще каких-либо политических позиций
а если у меня в компании половина сотрудников ЗА блокировки и против оппозиции? уволить?
зачем вы смешиваете?
АлександрСослан
Да потому что если у вас бизнес не в сфере распила госконтрактов - у вас есть ре-пу-та-ци-я. Потому что когда вы говорите "я тут для денег" - отношение будет такое же, будут называть лизунами, помойками, шутить про тов. майора и проч. И это нормально. А вы хотите и рыбку съесть и в пруд не лезть. И деньги делать без оглядки и чтобы вас все любили и не докапывались.
Сослан СакшинАлексан…
приведите примеры кейсов кому репутация "подстилки властей" испортила бизнес в РФ?)
Ватник в Америке
Хорошо что я решил всё-таки сам сделать себе сайтец на WP а не выбрал Тильду. Там оказывается трусы и лизуны работают.
Вадим ЧиняевВатник
может они живут и работают с Канар, а российский - один из бизнесов в стране N
Konstantin KВатник
О,привет Ватник! Пиши дальше про загнивающую Америку) интересно читать про их культуру и подводные камни
Евгений Разманов
> у сервиса нет возможности заниматься модерированием таких проектов.
Но ведь они именно этим и занимаются. Чтобы заблокировать сайт - нужно ознакомиться с содержимым и оценить его. Что это, как не модерация?
Sokolov Artyom
Ну вот и пошли по наклонной...
Руслан Зиганшин
Новости нашего стартапа: вчера крепанули всех разрабов. Делимся знаниями про то, как вычислить подставного адвоката и экспертизой, как заходить в хату.
Марсель Галлямов
Ну, на самом деле то, как сейчас реагирует сообщество на эту новость - целиком вина основателя.
Изначально, на старте проекта нужно было прописать в T&C, что политические и религиозные сайты на платформе создавать нельзя.
И не было бы никаких проблем
Ренат Смольный
А с чего вообще тильда должна поддерживать эти протесты и беспорядки? Нормальному бизнесу они не нужны, только тем, кто на этом как раз и зарабатывает
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Сашка Сергеевич
Да сто процентов зассали. Любой смелый в голове бы придумал стратегию в стиле "я конструктор сайтов, и меня не ебет, что там пользователи делают. Не порнуха и не экстремизм- вот и славно"
Алексей Степанюк
Печально конечно, что Тильде приходится блокировать сайты для того, чтобы не потерять весь бизнес... Интересно узнать, возвращают ли домен, дают перенести сайт и возвращают оплату за остававшиеся месяцы
Dmitri AtnameАлексей
Домен не от куда возвращать, просто указываются для домена днс нового хостинга.
А контент дают забрать - в статье написано об этом.
Роман АнищенкоАлексей
Да ссут они просто, заранее лизнули
Николай ДемидовРоман
Вы бы рисковали своим бизнесом?
И сайтами множества (не знаю, много ли у них клиентов, но часто попадаются) клиентов, потерей репутации, ради того, что бы кто-то мог попротестовать?
Алексей СтепанюкРоман
Откуда информация у вас? Даже если заранее - вы бы ставили свой бизнес под удар из-за политической ситуации в стране?
Роман АнищенкоАлексей
А откуда у вас информация, что спасали бизнес? Было обсуждение какое? Была шумиха в СМИ? Да никто и в помине не знал об этих сайтах, просто перестраховка, называется зассали
Алексей СтепанюкРоман
вы может розовые очки снимите? скорее всего пришло письмо или звонок в Тильду - "у вас тут сайты опасные, или убираете, или будут проблемы у всего бизнеса". понятно, что без суда и следствия, но неужели серьезно думаете, что кто-то в здравом уме будет своему проекту сам создавать проблемы заранее?
Роман АнищенкоАлексей
Сейчас бы из-за сайта на Тильде с аудиторией 2,5 человека бизнес отбирать)) это и называется зассали, когда делают по звонку, а не по решению уполномоченных гос органов
Кирилл Беккер
Хватит этих вбросов на хайпе, уже давно все разблокировали и написали опровержение
Гайс Сабитов
Цензура мать ее. Да здравствует СССР 2.0
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Daniel Nishchuk
Обидно, досадно, но ладно
Ivan Deyneka
🤭🤭🤭
Tamerlan Madagov
Новый термин, однако - Тилдануть сайт )))
Денис Давыдов
Это вина не тильды, а российского общества, продавшего свободу, за "типа безопасность". Но есть фраза, хорошо описывающая, чего такие люди заслуживают. Дальше будет хуже.
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Станислав Романов
Ох, Тильда, Тильда...