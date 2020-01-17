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Татьяна Боброва
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Конструктор для сайтов Tilda начал блокировать запущенные на платформе проекты с общественно-политическим контентом Материал редакции

Предположительно, сервис изменил правила площадки в конце 2019 года.

  • 16 января координаторы «Ростовского дела» в поддержку двух фигурантов уголовного дела о беспорядках в Ростове рассказали в своём Telegram-канале о блокировке их проекта, созданного с помощью конструктора для сайтов Tilda. Юридическая служба сервиса пояснила в письме, что блокировка связана с размещением «политически направленной информации».
  • Позже активисты получили ещё одно письмо — Tilda временно разблокировала сайт, чтобы они могли его скачать и разместить на другой платформе. В компании пояснили, что понимают позицию активистов, но не могут «ставить под угрозу» сайты других пользователей, работая с подобным контентом, поскольку у сервиса нет возможности заниматься модерированием таких проектов.
  • Тогда же о блокировке страницы сообщила активистка «Бессрочного протеста» и студентка Ольга Мисик, пишет TJ. Она рассказала, что Tilda заблокировала сайт с её курсовой работой на тему московских протестов, но каких-либо уведомлений от сервиса активистка не получала. Позже она также рассказала о восстановлении сайта — но временная ли это мера, Мисик не знает.
  • Координатор «Ростовского дела» Тимофей Мартыненко рассказал изданию, что Tilda предложила пользователям принять дополнение к пользовательскому соглашению в конце декабря 2019 года. Сервис не рассказывал об этом в своём блоге. Новое соглашение запрещало «публикацию контента с любой общественно-политической тематикой».
  • Пользователь TJ сообщил, что создать новостную ленту («Поток») на Tilda невозможно, если перед этим не согласиться с правилами о запрете общественно-политического контента.
  • Представители Tilda подтвердили, что заблокировали сайт «Ростовского дела» из-за использования функции «Потоки». Для этой функции введено ограничение на создание новостей на общественно-политические темы.
Скриншот пользователя TJ
Tilda заблокировала сайты о «ростовском деле» и…
Главное о ситуации.
tjournal.ru

#новость #tilda #блокировки

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3 комментария
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Sokolov Artyom

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Ну вот и пошли по наклонной...

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Daniel Nishchuk

0

Обидно, досадно, но ладно

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Ivan Deyneka

0

🤭🤭🤭

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