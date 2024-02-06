Право
Евгения Евсеева

ФНС потребовала отменить сделку между российской и ирландской структурами IKEA на 12,9 млрд рублей Статьи редакции

Речь может идти о продаже «Яндекс Маркету» остатков IKEA в России — предположительно, она нарушила налоговое законодательство.

  • Арбитражный суд Московской области 5 марта 2024 года рассмотрит иск ФНС о признании недействительной сделки о перечислении 12,9 млрд рублей между российской «ИКЕА Торг» и другой связанной с IKEA компанией, Fami Limited. Внимание на дело в картотеке суда обратили «Коммерсантъ» и РБК. Налоговая служба подала его 1 февраля 2024-го, тогда суть требований не раскрывалась.
  • В определении суда указано, что ФНС должна предоставить документы в обоснование своей правовой позиции, а «ИКЕА Торг» — соглашение о кредитной линии и документы по договору поставки потребительских товаров в пользу ООО «Маркет.Трейд» (заключено 15 ноября 2022-го, учредитель юрлица — «Яндекс»).
  • Также необходимы документы, подтверждающие расчёты по соглашениям о кредитной линии и поставкам, все платёжные документы о перечислении средств по договорам и поручения от «ИКЕА Торг» к «Маркет.Трейд».
  • Источник, знакомый с деталями сделки, указал РБК, что в определении арбитражного суда о принятии иска указан только один ответчик — Fami Limited — в то время как в сделке «участвуют как минимум две стороны».
  • IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года, а в июне заявила о «сокращении масштаба бизнеса» в стране — продаже фабрик и увольнениях. В июле ритейлер начал финальную распродажу на своём сайте и завершил её в августе.
  • В ноябре «Яндекс Маркет» выкупил все оставшиеся в России товары IKEA. Финансовые и другие детали сделки компания не раскрывала, но рассказала, что всего приобрела более 20 млн товарных единиц. Продавать их маркетплейс начал в декабре.
  • Партнёр и руководитель практики налоговых споров МЭФ LEGAL Александр Ерасов в разговоре с «Ъ» пояснил, что иск может быть связан с тем, что структура «Яндекса» заплатила за товары не российской «дочке» IKEA, а перечислила средства напрямую иностранной Fami.
  • Партнёр юрфирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова пояснила, что в этом ФНС могла усмотреть нарушение. «Возможно, налоговый орган увидел завышение цен или считает перемещение денежных средств за границу выводом имущества российской компании, на которое можно было бы обратить взыскание по налоговым долгам», — предположила она.

#новости #фнс #ikea #яндексмаркет

7.9K показов
4.6K открытий
0
32 комментария
Написать комментарий...

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Dima Tsurkan

Зачем сделка, если можно просто так все забрать? Подумали они….

Ответить
Развернуть ветку
Vera Loginova
Ответить
Развернуть ветку
Maxim Sergeevich

Перетряхивают домашнюю библиотеку в надежде найти в книгах спрятанные купюры? 😉

Ответить
Развернуть ветку
умный человек

Завалились под подушку поэнга

Ответить
Развернуть ветку
Egor Ka

Яндекс заплатила деняк за товары иностранной Икее, а та не поделилась с русской дочкой. Вот она и судится. Хотя Икее пох, она никогда не вернётся

Ответить
Развернуть ветку
Dmitrii Alekseevich

С чего бы? Они и уходили явно неохотно.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Gordeev

Потратить миллиарды долларов на уход, а потом в три раза больше, чтобы вернутся? Ради чего? Чтобы через 10 лет опять уйти?

Ответить
Развернуть ветку
t t
Потратить миллиарды долларов на уход, а потом в три раза больше, чтобы вернутся? Ради чего?

например ради 1,6 млрд евро в год, что они имели в России)

и когда заходили в РФ они даже не гнушались взятками, чтобы выйти на рынок

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Струков

Вот только текущий геостратег до 36 года, а при нем врятли они вернуться, а после него - слишком далеко заглядывать.

Ответить
Развернуть ветку
t t

целее лес будет) икеа 11% леса закупала в РФ и РБ, и они один из крупнеших потребителей леса в мире

сейчас 30% из Польши берут

Ответить
Развернуть ветку
Ася Тихонова

А потом опять вернуться

Ответить
Развернуть ветку
Аня

С какой явной неохотой. Они пришли сюда, потому что Кампрад очень хотел и верил в ру-рынок. Тонны инвестиций сюда влили, с долбанными коррупционерами-чиновниками продолжали пытаться находить общий язык, когда уж точно надо было забить и свалить.

Теперь Кампрада нет, зато есть роскошный цап-царап. Я не знаю какой визионер должен быть во главе ИКЕА и как Россиюшка должна развернуться в сторону гос-ва с наличием судопроизводства, доказав что это не на 5 минут, чтобы такие вложившиеся компании как Икеа решили вернуться.

Ответить
Развернуть ветку
Элпифидор

См. выше - они очень неплохо зарабатывали в РФ. И если не ушли бы, скорее всего под сильным политическим давлением, то продолжали бы зарабатывать. Причем заметьте, росс. судопроизводство зарабатывать им не мешало. А то, что с них взятки вымогали - не будьте наивными, везде в Европе, при строительстве ТЦ деньги нужно и направо и налево раздавать . Только называют там это по другому - взносы на политическую деятельность например

Ответить
Развернуть ветку
Элпифидор

При покупке у иностранного юр. лица как оплачивается НДС? Ведь это не импорт, товары на складе в РФ☝️

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Икея, слышь, деняк верни.

Ответить
Развернуть ветку
Vera Loginova
Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Есть переводчики с "ИНВЕСТИРОВЫВАЙ" на русский? Что это значит?

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

Я тебе деньги давал...

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

А что тут не так? Товар купили. Причем продали они его явно не по цене своей. Прибыль есть. Вот только налогов нет, ибо деньги налево ушли.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksei M

Скорей всего сделка была вне россии и налоги оплатили вне россии, никак ты не сможешь положить деньги на счет чтоб локальная налоговая не спросила с тебя откуда они.

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

Ну так место реализации Российская Федерация. Тут куда деньги ушли вопрос не стоит как бы.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Что-то, мне кажется, и Yandex N.V. мимо аналогичной истории не проскочит. Вскорости придут возвращать накануне выплаченное.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitrii Alekseevich

Сделку отменить, проданные шкафы разобрать и вернуть взад

Ответить
Развернуть ветку
Платон

Тефтельки жалко

Ответить
Развернуть ветку
Лилия Нурманова

А как же акула Блохэй

Ответить
Развернуть ветку
Dmitrii Alekseevich

Судя по маркетплейсам успешно импортозаместили

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Бабло верните!!1

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Нас рать

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Shirochenkov

Последний склад Икеи хотят отнять?

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
От Себя Добавлю

Какие умные дяди сидят на руководящих должностях. Ничего плохого в прочитанном не вижу, просто забавляет, когда виновный делает невинный вид)

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

Деньжонки завелись у Икея, время реституции, чтобы надолго хватило опыта

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
29 комментариев
Раскрывать всегда