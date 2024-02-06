ФНС потребовала отменить сделку между российской и ирландской структурами IKEA на 12,9 млрд рублей Статьи редакции
Речь может идти о продаже «Яндекс Маркету» остатков IKEA в России — предположительно, она нарушила налоговое законодательство.
- Арбитражный суд Московской области 5 марта 2024 года рассмотрит иск ФНС о признании недействительной сделки о перечислении 12,9 млрд рублей между российской «ИКЕА Торг» и другой связанной с IKEA компанией, Fami Limited. Внимание на дело в картотеке суда обратили «Коммерсантъ» и РБК. Налоговая служба подала его 1 февраля 2024-го, тогда суть требований не раскрывалась.
- В определении суда указано, что ФНС должна предоставить документы в обоснование своей правовой позиции, а «ИКЕА Торг» — соглашение о кредитной линии и документы по договору поставки потребительских товаров в пользу ООО «Маркет.Трейд» (заключено 15 ноября 2022-го, учредитель юрлица — «Яндекс»).
- Также необходимы документы, подтверждающие расчёты по соглашениям о кредитной линии и поставкам, все платёжные документы о перечислении средств по договорам и поручения от «ИКЕА Торг» к «Маркет.Трейд».
- Источник, знакомый с деталями сделки, указал РБК, что в определении арбитражного суда о принятии иска указан только один ответчик — Fami Limited — в то время как в сделке «участвуют как минимум две стороны».
- IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года, а в июне заявила о «сокращении масштаба бизнеса» в стране — продаже фабрик и увольнениях. В июле ритейлер начал финальную распродажу на своём сайте и завершил её в августе.
- В ноябре «Яндекс Маркет» выкупил все оставшиеся в России товары IKEA. Финансовые и другие детали сделки компания не раскрывала, но рассказала, что всего приобрела более 20 млн товарных единиц. Продавать их маркетплейс начал в декабре.
- Партнёр и руководитель практики налоговых споров МЭФ LEGAL Александр Ерасов в разговоре с «Ъ» пояснил, что иск может быть связан с тем, что структура «Яндекса» заплатила за товары не российской «дочке» IKEA, а перечислила средства напрямую иностранной Fami.
- Партнёр юрфирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова пояснила, что в этом ФНС могла усмотреть нарушение. «Возможно, налоговый орган увидел завышение цен или считает перемещение денежных средств за границу выводом имущества российской компании, на которое можно было бы обратить взыскание по налоговым долгам», — предположила она.
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Зачем сделка, если можно просто так все забрать? Подумали они….
Перетряхивают домашнюю библиотеку в надежде найти в книгах спрятанные купюры? 😉
Завалились под подушку поэнга
Яндекс заплатила деняк за товары иностранной Икее, а та не поделилась с русской дочкой. Вот она и судится. Хотя Икее пох, она никогда не вернётся
С чего бы? Они и уходили явно неохотно.
Потратить миллиарды долларов на уход, а потом в три раза больше, чтобы вернутся? Ради чего? Чтобы через 10 лет опять уйти?
например ради 1,6 млрд евро в год, что они имели в России)
и когда заходили в РФ они даже не гнушались взятками, чтобы выйти на рынок
Вот только текущий геостратег до 36 года, а при нем врятли они вернуться, а после него - слишком далеко заглядывать.
целее лес будет) икеа 11% леса закупала в РФ и РБ, и они один из крупнеших потребителей леса в мире
сейчас 30% из Польши берут
А потом опять вернуться
С какой явной неохотой. Они пришли сюда, потому что Кампрад очень хотел и верил в ру-рынок. Тонны инвестиций сюда влили, с долбанными коррупционерами-чиновниками продолжали пытаться находить общий язык, когда уж точно надо было забить и свалить.
Теперь Кампрада нет, зато есть роскошный цап-царап. Я не знаю какой визионер должен быть во главе ИКЕА и как Россиюшка должна развернуться в сторону гос-ва с наличием судопроизводства, доказав что это не на 5 минут, чтобы такие вложившиеся компании как Икеа решили вернуться.
См. выше - они очень неплохо зарабатывали в РФ. И если не ушли бы, скорее всего под сильным политическим давлением, то продолжали бы зарабатывать. Причем заметьте, росс. судопроизводство зарабатывать им не мешало. А то, что с них взятки вымогали - не будьте наивными, везде в Европе, при строительстве ТЦ деньги нужно и направо и налево раздавать . Только называют там это по другому - взносы на политическую деятельность например
При покупке у иностранного юр. лица как оплачивается НДС? Ведь это не импорт, товары на складе в РФ☝️
Икея, слышь, деняк верни.
Есть переводчики с "ИНВЕСТИРОВЫВАЙ" на русский? Что это значит?
Я тебе деньги давал...
А что тут не так? Товар купили. Причем продали они его явно не по цене своей. Прибыль есть. Вот только налогов нет, ибо деньги налево ушли.
Скорей всего сделка была вне россии и налоги оплатили вне россии, никак ты не сможешь положить деньги на счет чтоб локальная налоговая не спросила с тебя откуда они.
Ну так место реализации Российская Федерация. Тут куда деньги ушли вопрос не стоит как бы.
Что-то, мне кажется, и Yandex N.V. мимо аналогичной истории не проскочит. Вскорости придут возвращать накануне выплаченное.
Сделку отменить, проданные шкафы разобрать и вернуть взад
Тефтельки жалко
А как же акула Блохэй
Судя по маркетплейсам успешно импортозаместили
Бабло верните!!1
Нас рать
Последний склад Икеи хотят отнять?
Какие умные дяди сидят на руководящих должностях. Ничего плохого в прочитанном не вижу, просто забавляет, когда виновный делает невинный вид)
Деньжонки завелись у Икея, время реституции, чтобы надолго хватило опыта