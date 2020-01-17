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Право
Андрей Фролов
1969

Дуров рассказал прокурору SEC о тратах Telegram, готовности TON к запуску и $1,3 млрд в запасе у компании Материал редакции

Основателя Telegram два дня допрашивали в Дубае.

7 комментариев
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Вкратце:

  • Сеть TON готова, команда тестирует дополнительные сервисы.
  • Инвесторы получат больше половины токенов Gram.
  • Telegram работает только на своих серверах.
  • Команда Telegram собирала слухи о «сером» рынке Gram ради своей безопасности.
  • Дуров плохо запоминает азиатские имена.

В распоряжении Telegram остались $1,3 млрд из средств частных инвесторов, которые вложились в блокчейн-систему TON и покупку токенов Gram во время частного размещения. Об этом говорится в записи допроса Павла Дурова прокурором Комиссии по ценным бумагам и биржам США Хорхе Тенрейро.

Сайт CourtListener опубликовал частичную расшифровку допроса, который проходил в офисе юридической фирмы Hadef and Partners в Дубае и длился два дня (Exhibit 2, Pavel Durov Deposition Excerpts). В ней прокурор спрашивает у Дурова, что Telegram «собирается делать с $1,3 млрд, которые остались после частного размещения».

Предприниматель ответил, что компания не собирается сильно увеличивать расходы и даже сократит их, так как тестирование основы сети TON завершено. Что произошло с $400 млн, которые в общей сложности привлёк Telegram, в расшифровке не описано — страница перед вопросом прокурора отсутствует в документе.

На что Telegram тратит деньги

В расширенной расшифровке, которая имеется в распоряжении vc.ru но достоверность которой пока не подтверждена, упоминается, что только на инфраструктуру для работы Telegram с октября 2019 года компания потратила «около $10 млн или немного меньше». В общей сложности на оборудование для Telegram и TON уходит около 40% от всех расходов компании.

В показаниях Дурова из расширенной расшифровки уточняется, что Telegram не полагается на облачные системы вроде AWS — компания покупает оборудование и оплачивает трафик сама. Всего у компании есть соглашения с менее чем десятью дата-центрами.

Говоря о расходах Telegram, Дуров и прокурор обсуждали сумму в размере «218 млн за весь период» в дополнение к личным тратам основателя компании на аренду помещений и путешествия команды — но в документе нет страниц с уточнением, о какой валюте и каком периоде времени идёт речь.

Сколько всего денег ушло на создание TON, неизвестно — так как над блокчейном и мессенджером работают одни и те же люди на том же оборудовании, компания не разделяла траты. Дуров называет себя директором TON, но считает, что к нему не нужно применять обозначение CEO в той юрисдикции, в которой существует компания.

В каком состоянии TON и куда уйдут Gram

Тестирование основных компонентов TON завершено, сейчас Telegram занимается обкаткой необязательных для работы сервисов, которые «было бы неплохо иметь», сказал Дуров в публичной расшифровке. В расширенной говорится, что речь идёт о TON VPN, TON Storage и TON Proxy.

Частные инвесторы TON получат 58% от всех выпущенных токенов Gram, сказал Дуров. Учитывая, что всего будет выпущено 5 млрд Gram, а инвесторы вложили $1,7 млрд, сейчас цена одного токена может составлять $1,7.

Механизм распределения остальных 42% команде Telegram ещё предстоит разработать. Решение о раздаче 4% токенов (около 200 млн Gram) команде разработчиков пока не принято окончательно, уточнил Дуров.

Основатель Telegram напомнил, что структура работы компании над криптовалютой очень гибкая: например, компания не планирует сразу добавлять кошелёк TON Wallet в Telegram, но может сделать это позже. Также он сказал, что компания реагирует на замечания SEC: в том числе отказалась от передачи части токенов в распоряжение TON Foundation, которая должны была после запуска TON развивать экосистему.

Telegram на ранних этапах думала о запуске публичного размещения токенов, но решила этого не делать из-за возможных осложнений в отношениях с регуляторами разных стран, добавил Дуров.

Отношения с «серым рынком» и «продавцами Gram»

В позиции SEC, которая считает Gram незарегистрированными ценными бумагами указано, что регулятор высказывает претензии к Telegram в том числе из-за осведомлённости компании о «сером» рынке токенов компании. Также регулятор полагает, что Telegram обсуждал продажу Gram после сбора инвестиций.

По словам Дурова, советник по инвестициям Telegram Джон Хайман был недоволен потенциальной активностью на «сером» рынке, следил за возможными предложениями и сообщал об этом команде. «Это нужно для того, чтобы мы тоже имели доступ к этим слухам и могли отреагировать в случае появления ценной информации», — приводятся слова Дурова в расширенной расшифровке.

Прокурор спросил Дурова о криптовалютной бирже Liquid, которая обещала начать торги Gram с помощью компании Gram Asia, называющей себя одним из крупнейших держателей токенов Telegram в Азии. Дуров ответил, что у Telegram нет связей с Gram Asia, а на вопросы о встрече с представителями биржи сказал, что он много с кем встречался в последние годы, но не может вспомнить людей, чьи имена называл прокурор.

«Боюсь, моя память на азиатские имена не очень хороша», — сказал основатель Telegram, согласно расширенной расшифровке. Он заверил, что не знает о каких-либо встречах о возможной продаже Gram до запуска TON, а всё общение с биржами наверняка сводилось к обсуждению статуса токенов в разных странах или продаже после старта системы.

Почему люди будут пользоваться TON

Дуров предполагает, что первые пользователи TON заинтересуются системой в том числе по той же причине, по которой они заинтересовались Telegram — благодаря тому, что они доверяют сервису, который команда построила раньше.

В том числе он считает правильным тратить собранные от инвесторов средства на Telegram — так как считает, что бренд мессенджера поможет развитию TON, говорится в расширенной расшифровке.

По этой же причине компания давала возможность инвестировать в TON только тем людям и организациям, с которыми Дуров либо был знаком лично, либо с теми, кто обладал хорошей репутацией. Так как компания доверяла этим инвесторам, Telegram отчиталась в SEC о привлечении первых $850 млн ещё до того, как все, с кем были подписаны документы, перевели средства на счёт компании.

Дуров не был в США с 2016 года

Отдельно прокурор спросил у Дурова, давно ли предприниматель был в США. Тот сказал, что в последний раз был в США в 2016 году и думал о поездке в конце 2017 – начале 2018 года, но отменил её: у предпринимателя поменялись планы и он понял, что в США нечего делать, кроме как встретиться с друзьями.

Дело SEC против Telegram о возможном мошенничестве с ценными бумагами рассматривается в суде Южного округа Нью-Йорка, номер дела — 1:19-cv-09439. SEC считает, что Telegram должна была зарегистрировать токены как ценные бумаги, и в октябре 2019 года запретила сделки с Gram. После этого запуск TON был отложен до апреля 2020 года.

SEC и Telegram попросили суд рассмотреть дело в ускоренном режиме. Создатели TON отмечают, что не получали достаточной правовой поддержки от регулятора и пытались пресечь нелегальную продажу токенов.

#новость #icotelegram

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7 комментариев
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Дмитрий

2

Звучит как-то странно. На фоне того, что Павел всегда пытался слать всех властьдержащих на йух

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Константин Соболев

Дмитрий
1

Если в США заблокируют Gram, считай что рынок сбыта этих коинов сойдет на нет. Либо идешь на уступки, либо не делаешь НИЧЕГО.

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Marat Ahiar

2

Лишь бы $1,3 млрд хватило дотянуть до апреля... 🤞

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Саша Абакан

2

Ну вот и началось. Ещё не вышли в полную силу, а уже на другом континенте допрос прокурора.
Думаю весна будет горячей не только в РФ, она будет горячей во всем мире.

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Konstantin_Andreevich

0

"Инвесторы получат больше половины токенов Gram" - пссс, отсыпь пару Gram.

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Константин Соболев

0

Говоря о расходах Telegram, Дуров и прокурор обсуждали сумму в размере «218 млн за весь период» в дополнение к личным тратам основателя компании на аренду помещений и путешествия команды — но в документе нет страниц с уточнением, о какой валюте и каком периоде времени идёт речь.

Gram?

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Nick Sidorov

0

Интересно было почитать выжимку. 

Надо найти время, чтобы полный текст осилить 

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