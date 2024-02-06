Право
Полина Лааксо

Wildberries прокомментировал новость о жалобе работников в прокуратуру на штрафы и необходимость раздеваться до белья Статьи редакции

Обращение подписали 197 сотрудников склада в деревне Коледино и 74 человека из сортировочного центра в селе Сынково.

  • Копию письма прокурору Подольска опубликовал 5 февраля 2024 года Telegram-канал Baza. В нём работники пожаловались, что Wildberries «систематически начисляет удержания из заработанных средств по надуманным причинам». Если штраф превысит размер полученных за смену денег, сотруднику придётся «отрабатывать в первую очередь [долг]».
  • Иногда удержания, по словам авторов, составляют «несколько десятков и сотен тысяч рублей», так что сотруднику приходится «месяцами работать бесплатно». В пресс-службе компании рассказали vc.ru, что «порядок расчёта вознаграждения по договорам оказания услуг предусмотрен условиями договора», который сотрудник подписывает при устройстве на работу и тем самым соглашается с положениями.
  • Wildberries также опровергла данные о том, что работникам не выдают расчётные листы. Если «по каким-то причинам» сотрудник его не получил, документ предоставят «по запросу». Правда, авторы письма говорят, что на запросы никто не отвечает и помогает только обращение в суд.
Видеоролик якобы со склада Wildberries в Подольске, который канал Baza опубликовал ещё в июне 2022 года
  • Ещё одна претензия — необходимость раздеваться до нижнего белья при проходе на работу и выходе с неё «независимо от формы договора» и в этом виде проходить досмотр. Проверку при этом проводят под камерами видеонаблюдения, и записи с них «многократно появлялись в интернете», говорится в обращении.
  • По словам работников, если отказаться от процедуры, компания скажет идти домой. В Wildberries заявляют следующее: «Сотрудники охранной организации осуществляют бесконтактный осмотр исполнителей, который проводится на добровольной основе при наличии подозрений в совершении правонарушения — с привлечением правоохранительных органов». Компания объясняет, что обязана обеспечивать безопасность на рабочих местах.
Торговля
Ануш Алексанян
Утренний «шмон» сотрудников и «минуса» на счетах из-за штрафов: как работают на складах Wildberries Статьи редакции

Главное из выпуска «Все работы хороши».

#новости #wildberries

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 Вадим Д.

— Ета фсё ниправда, врут они! Сами ходят и раздеваются где попало, за что и штрафованы регулярно.

Упарывалась пресс-служба Бакальчук.

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Just Michael

Ну в принципе если люди сами подписались на то чтобы быть скотом, то к ним соответствующее отношение эксплуататора

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Весёлый творожник
Сами виноваты

Не у всех есть выбор, где работать...

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Just Michael

Вообще то это говорит о ужасном состоянии общества. угнетаемые ненавидят угнетателей за то что они их угнетают, а угнетатели ненавидят угнетаемых за то что они позволяют себя угнетать.
И это может иметь страшные последствия в будущем.

Вплоть до убийств на бытовой почве, так как унижения копятся и в неподходящий момент вырываются наружу.
И самое страшное что это происходит с одобрения властей.

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Just Michael

Там молодые и здоровые парни и девушки. Если они готовы унижаться ради денег вместо того чтобы достойно работать тем же дворником или на стройке, то х.з.

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Максим Казань

Выбор есть всегда. Тем более в статье написано "месяцами без зарплаты" "после штрафов в десятки сотни тысяч рублей". У "месяцами без зарплаты" нет альтернатив? Это вот эти подтянутые парни пишут? Или "обиженки" из уволенных за дело?
В трудовом договоре/контракте они подписались под обязанностью проходить осмотр одежды, сумок? Если да, то они недееспособные были, когда подписывались?
И да: если осмотр внешний, хорошо. Досмотр без согласия, досмотр лицом другого пола - грубое нарушение прав. Судя по видео - работники не против досмотра.

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Иванов Иван

ВБ не может нарушать законы страны. Это и должна выяснить проверка. Было ли нарушение или всё укладывается в норму.

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Just Michael

Получается что может. Они ссылаются на добровольные согласия и на то что никого не принуждают, то что согласие наунижение человеческого достоинства противоречит закону проверяющие вряд ли заметят. Во всяком случае не обязан это делать, иначе яндекс давно бы раком поставили, за то что он помыкает таксистами и курьерами

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Константин Шукалов

Не удивительно. Чел, владелец канала "Все работы хороши", рассказывал, что кто-то из сотрудников склада ВБ пытался вынести в жопе айфон :D

На самом деле, там довольно интересное видео у него. Трудно поверить, что там происходит такая вакханалия, но она имеет место быть и раздевание - это меньшее из зол, что там происходит )

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Михаил Нутрихин

Только хотел пошутить в комментах про вынос посылок в очке, а это оказалось правдой...

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ИмФам2
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Ivan Tischenko

ты хотел пошутить а там ноуты в очке уже как 2 год проносят по накатанной

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T. Jravolta

Скок там зп то хоть?

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Михаил Нутрихин

зависит от того, сколько сможешь вынести товара

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Ivan Tischenko

зависит от ширины очка, айфоны уже носят + 120к к зарплате каждую неделю

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Rafa Ramazanoff

Как повезёт, кто-то может заработать 180к и получить 140к штрафа

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Claudia Mitchell

Ема е, ВБ казался святым местом. Что за крепостное право у них происходит. Бедные люди ради денег готовы терпеть унижение.

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Максим Ростокин

Как на других складах с этим делом? Почему на работу в ВБ больше всех жалоб? Люди воруют везде...

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Невероятный Блондин

Держи ̈

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Maxim Sergeevich

"святым местом"? 🤨 Это сарказм же, да?

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Andrey Gordeev

Почему? Крепостное право - это наше все, скрепное, святая Русь. Плетьми пока что не хлестают, спасибо батюшке. А если и начнут, то значит надо так, стерпим.

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Алеоп

VC объявил информационную войну WB

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igogo

WB - контора п*****сов (в плохом смысле)

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Артур Маслов

ох уж эти пекинесы, все зло от них

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MediaLike

Тоже пиндосов не люблю)

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Водяной

Это почетное звание у Яндекса

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Andrey Chuguev

Нет. Тематичная новость просто

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Maxim Fox

А почему именно сейчас?
Ещё лет 5 назад пободное слышал и видел. Где, что стало причиной и от чего СМИ триггернуло?

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aVzAnище

Бакальчук публично не высказала свое отношение к СВО, вот сейчас и прессуют🤣🤣🤣🤣

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Весёлый творожник

А есть видеоролик якобы со склада WB, но с досмотром женского пола? Друг просит!

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Невероятный Блондин

Поиск не работает? Держи
https://vc.ru/u/867051/674275-utrenniy-shmon-v-wildberries

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Денис

А ещё этот шлейф из человечков.. от прохода где то от входа какой то станции метро до остановки службы такси WB. капецццц 😟 стоишь в очереди чтобы на работу попасть....

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Otto Blotto

Вб- Они украли мою прелесть: https://youtu.be/lbDPftrRfwk?si=HDftxn9LM-9JVXBF

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Васильев Алексей

В WB считают, что все только и хотят их обокрасть: селлеры, работники, покупатели. Откуда такая мнительность? Любое субъективное мнение основано на опыте конкретного человека ...

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Иванов Иван

мнительность?
У нас украсть - это лозунг.

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Topre
В WB считают, что все только и хотят их обокрасть

Это и есть субъективное мнение.

А объективное - воруют.

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Aleksey

Бывшие сотрудники, уволенные 2 недели назад

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kate.mully

че там за пиздец происходит

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КакЦапля

Как будто они герыч там фасают.

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Вухмьехжбэхлы

Не новость, можно легко найти в интернете статьи "как я устраивался на работу в вб". Они еще излишнее количество ПД требуют до оглашения зарплаты.

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