Wildberries прокомментировал новость о жалобе работников в прокуратуру на штрафы и необходимость раздеваться до белья Статьи редакции
Обращение подписали 197 сотрудников склада в деревне Коледино и 74 человека из сортировочного центра в селе Сынково.
- Копию письма прокурору Подольска опубликовал 5 февраля 2024 года Telegram-канал Baza. В нём работники пожаловались, что Wildberries «систематически начисляет удержания из заработанных средств по надуманным причинам». Если штраф превысит размер полученных за смену денег, сотруднику придётся «отрабатывать в первую очередь [долг]».
- Иногда удержания, по словам авторов, составляют «несколько десятков и сотен тысяч рублей», так что сотруднику приходится «месяцами работать бесплатно». В пресс-службе компании рассказали vc.ru, что «порядок расчёта вознаграждения по договорам оказания услуг предусмотрен условиями договора», который сотрудник подписывает при устройстве на работу и тем самым соглашается с положениями.
- Wildberries также опровергла данные о том, что работникам не выдают расчётные листы. Если «по каким-то причинам» сотрудник его не получил, документ предоставят «по запросу». Правда, авторы письма говорят, что на запросы никто не отвечает и помогает только обращение в суд.
- Ещё одна претензия — необходимость раздеваться до нижнего белья при проходе на работу и выходе с неё «независимо от формы договора» и в этом виде проходить досмотр. Проверку при этом проводят под камерами видеонаблюдения, и записи с них «многократно появлялись в интернете», говорится в обращении.
- По словам работников, если отказаться от процедуры, компания скажет идти домой. В Wildberries заявляют следующее: «Сотрудники охранной организации осуществляют бесконтактный осмотр исполнителей, который проводится на добровольной основе при наличии подозрений в совершении правонарушения — с привлечением правоохранительных органов». Компания объясняет, что обязана обеспечивать безопасность на рабочих местах.
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— Ета фсё ниправда, врут они! Сами ходят и раздеваются где попало, за что и штрафованы регулярно.
Упарывалась пресс-служба Бакальчук.
Ну в принципе если люди сами подписались на то чтобы быть скотом, то к ним соответствующее отношение эксплуататора
Не у всех есть выбор, где работать...
Вообще то это говорит о ужасном состоянии общества. угнетаемые ненавидят угнетателей за то что они их угнетают, а угнетатели ненавидят угнетаемых за то что они позволяют себя угнетать.
И это может иметь страшные последствия в будущем.
Вплоть до убийств на бытовой почве, так как унижения копятся и в неподходящий момент вырываются наружу.
И самое страшное что это происходит с одобрения властей.
Там молодые и здоровые парни и девушки. Если они готовы унижаться ради денег вместо того чтобы достойно работать тем же дворником или на стройке, то х.з.
Выбор есть всегда. Тем более в статье написано "месяцами без зарплаты" "после штрафов в десятки сотни тысяч рублей". У "месяцами без зарплаты" нет альтернатив? Это вот эти подтянутые парни пишут? Или "обиженки" из уволенных за дело?
В трудовом договоре/контракте они подписались под обязанностью проходить осмотр одежды, сумок? Если да, то они недееспособные были, когда подписывались?
И да: если осмотр внешний, хорошо. Досмотр без согласия, досмотр лицом другого пола - грубое нарушение прав. Судя по видео - работники не против досмотра.
ВБ не может нарушать законы страны. Это и должна выяснить проверка. Было ли нарушение или всё укладывается в норму.
Получается что может. Они ссылаются на добровольные согласия и на то что никого не принуждают, то что согласие наунижение человеческого достоинства противоречит закону проверяющие вряд ли заметят. Во всяком случае не обязан это делать, иначе яндекс давно бы раком поставили, за то что он помыкает таксистами и курьерами
Не удивительно. Чел, владелец канала "Все работы хороши", рассказывал, что кто-то из сотрудников склада ВБ пытался вынести в жопе айфон :D
На самом деле, там довольно интересное видео у него. Трудно поверить, что там происходит такая вакханалия, но она имеет место быть и раздевание - это меньшее из зол, что там происходит )
Только хотел пошутить в комментах про вынос посылок в очке, а это оказалось правдой...
ты хотел пошутить а там ноуты в очке уже как 2 год проносят по накатанной
Скок там зп то хоть?
зависит от того, сколько сможешь вынести товара
зависит от ширины очка, айфоны уже носят + 120к к зарплате каждую неделю
Как повезёт, кто-то может заработать 180к и получить 140к штрафа
Ема е, ВБ казался святым местом. Что за крепостное право у них происходит. Бедные люди ради денег готовы терпеть унижение.
Как на других складах с этим делом? Почему на работу в ВБ больше всех жалоб? Люди воруют везде...
Держи ̈
"святым местом"? 🤨 Это сарказм же, да?
Почему? Крепостное право - это наше все, скрепное, святая Русь. Плетьми пока что не хлестают, спасибо батюшке. А если и начнут, то значит надо так, стерпим.
VC объявил информационную войну WB
WB - контора п*****сов (в плохом смысле)
ох уж эти пекинесы, все зло от них
Тоже пиндосов не люблю)
Это почетное звание у Яндекса
Нет. Тематичная новость просто
А почему именно сейчас?
Ещё лет 5 назад пободное слышал и видел. Где, что стало причиной и от чего СМИ триггернуло?
Бакальчук публично не высказала свое отношение к СВО, вот сейчас и прессуют🤣🤣🤣🤣
А есть видеоролик якобы со склада WB, но с досмотром женского пола? Друг просит!
Поиск не работает? Держи
https://vc.ru/u/867051/674275-utrenniy-shmon-v-wildberries
А ещё этот шлейф из человечков.. от прохода где то от входа какой то станции метро до остановки службы такси WB. капецццц 😟 стоишь в очереди чтобы на работу попасть....
Вб- Они украли мою прелесть: https://youtu.be/lbDPftrRfwk?si=HDftxn9LM-9JVXBF
В WB считают, что все только и хотят их обокрасть: селлеры, работники, покупатели. Откуда такая мнительность? Любое субъективное мнение основано на опыте конкретного человека ...
мнительность?
У нас украсть - это лозунг.
Это и есть субъективное мнение.
А объективное - воруют.
Бывшие сотрудники, уволенные 2 недели назад
че там за пиздец происходит
Как будто они герыч там фасают.
Не новость, можно легко найти в интернете статьи "как я устраивался на работу в вб". Они еще излишнее количество ПД требуют до оглашения зарплаты.