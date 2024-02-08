Банки предложили отменить оборотные штрафы за утечку данных или заменить их на штраф от уставного капитала Статьи редакции
По мнению финансовых организаций, если их ввести — компаниям придётся тратиться на штрафы, а не информационную безопасность.
- Национальный совет финансового рынка (НСФР, входят «Альфа-банк», «Тинькофф» и другие) вместе с банками направил письмо с предложениями в ЦБ, Минцифры и председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.
- Законопроект об оборотных штрафах за утечки данных вместе с проектом об уголовном наказании за них внесли на рассмотрение в Госдуму в конце 2023 года. В январе 2024-го их приняли в первом чтении. Авторы предлагают увеличить штрафы вплоть до 15 млн рублей и ввести оборотные за повторную утечку — от 0,1% до 3% выручки за календарный год, но не меньше 15 млн и не больше 500 млн рублей.
- Банки предлагают отменить оборотные штрафы. Они отмечают, что при «введении административной ответственности даже просто в силу самого факта утечки персональных данных при отсутствии вины компании её средства будут уходить на уплату оборотных штрафов, а не на развитие информационной безопасности».
- Вместо оборотных банки предлагают установить фиксированные штрафы от 15 млн до 30 млн рублей в зависимости от категории данных. Если их всё-таки примут, НСФР предлагает установить штрафы в размере до 3% от минимального размера уставного капитала, а не выручки.
- Также банки предлагают отменить повышение штрафов за нарушение работы с персональными данными. В письме говорится, что сейчас законопроект предусматривает их увеличение «за любую обработку персональных данных». Кроме того, НСФР просит уточнить, что ответственность наступает не за любую утечку, а за ту, что «стала следствием неисполнения банком или компанией, работающей с данными, требований по информационной безопасности».
- Закон должен вступать в силу как минимум спустя год после публикации, а не через 30 дней, как предложено сейчас, считают авторы письма.
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Минимальный размер уставного капитала это сколько? 10 тысяч?
У банков уставные капиталы большие, там есть определенное требование ЦБ.
300 миллионов
Сейчас, выходит, по три уставных капитала приходится платить. Банки на грани разорения.
Крайне неожиданно.штраф от уставного капитала
15% от 10 000 ₽? Мощно!
Конкретно у банков - не 10 тысяч.Для вновь регистрируемого банка с универсальной лицензией он составляет 1 млрд рублей, с базовой лицензией – 300 млн рублей.
От уставного капитала в 10 000?
Это если ты открываешь Банк спермы, а у кредитных организаций 300 млн
Увеличить штрафы банкам за утечку информации и данных о клиентах. Кейс с прода ВТБ: в банке обновление по, в это время звонят мошенники и чистят счета клиентов через СБП переводы на счёт фл 45000 руб, сотрудник отделения ничего делать не может, ПО на обновлении еще 2 часа будет, зато мошенники в курсе и классно проводят обзвон и через веб лк выводят на свои счета фл пенсионерок и др подставных лиц все денежные средства клиента. Приходит пуш клиенту мин через 15-20 что выполнен перевод по номеру телефона на счёт незнакомого физ лица. Итог: звонок в СБ Райффайзенбанк, обращение в СБ ВТБ, в отделение. И результаты : перевод отменить, оспорить невозможно, заявление в МВД и копия документов( прошло 3 года, так и пылится дело в МВД, НИКТО даже не занимался им) ответ СБ = деньги не вернуть. Спасибо банкам за такие лазейки, где через 3 минуты клиент может потерять все деньги со своих счетов. И денежные средства НЕ вернуть. Вопрос доверия банкам = 0, безопасности данных клиента и конфиденциальной информации = 0
Конечно, слили и слили, подумаешь, откупимся немного и дальше пойдем
У нас государство какое-то странное. Издает законы, по которым организации сами должны сливать информации силовым структурам. И вместе с тем пытается штрафовать эти компании за утечки.
В силовых структурах в нашей стране работают несколько миллионов человек. И именно они в основном организуют учетки информации. Вся нарокоторговля, проституция, вымогательство, мошенничество - крышуется и котроллируется силовыми структурами.
Да люди сами виноваты, напридумывают паролей слабеньких, а банкам потом разгребать все это
Ну, расскажи мне как сильненький пароль тебя спасет от слитой базы данных.
За утечку оборотный штраф и приостановка лицензии пока не исправят безопасность. И аудит с паяльниками для допустивших утечку.
Когда данные уже утекли, чем поможет паяльник?
И на что ты пиво будешь покупать?
А данные утекают и не только от банков , страховые компании тоже сливают инфу .
У этих пидорасов это вообще норма.
А какая разница, что так что так копейки, вот от оборота да. Но нужно без ограничений, а то 500 миллионов максимум. На комиссии заработают и отобьют.
На банки 🏦 давно пора наручники одеть за утечку персональных данных клиентов: телефонов, логинов, мейл адресов и спам рассылки и звонки, все мошенники кормятся через банковские продукты и услуги. По УК РФ банки привлекать а не штрафы выписывать
Давно УК РФ позволяет привлекать к ответственности юридических лиц?
Это как? Компания может не отвечать за утечку данных которые она собирает?
Было бы лучше, если бы они, предложили утечки отменить.
А может лучше направить силы на блокировки звонков от нежелательных лиц и их выявление? В довес максимально ужесточить наказание за телефонное мошенничество.
Данные практически каждого гражданина уже в свободном доступе. Утечки были и всегда будут. Нужно ограничить применение этих данных. Почему условный МТС позволяет мошенникам и спамерам названивать? Создаешь кнопку жалобы на номер в приложении/на сайте. После 10-20 жалоб блокируешь номер. После блокировки требуешь явиться с паспортом в офис МТС для подтверждения личности.
Они звонят с виртуальных номеров - не переблокируешь. Но проблема действительно достигла такого масштаба, что это нужно решать на законодательном уровне.
Хотя, подождите, вы же сами поставили галочку при открытии счета или симки. Так что, слитые базы это лишь верхушка айсберга. Но если б вопрос стоял, как уберечь данные граждан, он бы и решался по-другому. А тут казну наполнять надо, а не проблемы ваши решать
Вот это я понимаю штрафик хороший, но уж точно не стоит отменять штрафы за утечку данных потому что начнут сливать все что только модно и нельзя
Давайте вообще отменим эти штрафы, что уж там)
Раз пошла такая пьянка, и плательщики предлагают... Автовладельцы, не отставайте. Предлагайте транспортный налог, равный стажу вождения. 1 год = 1 ₽.
Предлагаю 1 утечку приравнять к паре серёжек.
Ха, тинькофф против штрафов за утечки. Кто бы мог подумать. Совсем не палятся
Так у них не утечки, а сливы. Это разное.
в этом нсфр почти половина рф банков, у меня к тиньку меньше всего претензий. Оставлял номер в совкоме и альфе, звонили сутками номера котореы даже гетконтакт не распознал. Наверное у всех банков такое может быть хз
Вот же собаки. Прямо говорят: мы и штрафы платить не будем и данные нормально защищать не планируем, утечки продолжаться и не надо нам мозги тут трахать с какой-то ответственностью
а просто продавать базы они не попросили ну так и быть налог заплатить
Сначала они хвастались во всех каналах, что у них были рекордные прибыли за всё время. Но как только дело дошло до уплаты крупных штрафов, сразу же заявили, что денег нет.
- Утекли данные, ай-яй-яй! А кто же это сделал, кто же это допустил? Непонятно!
Или вообще "вынести общественное порицание"