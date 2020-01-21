На площадке можно найти витамины и БАДы, запрещённые в России, утверждают в прокуратуре.
- Ульяновский областной суд обязал владельца американского интернет-магазина органической косметики iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Ульяновской области.
- Удаления приложения добивалась Засвияжская районная прокуратура. Ведомство установило, что на сайте iHerb публиковалась информация о небезопасных БАДах, в том числе для детей, которые можно заказать в Россию. Кроме того, на сайте можно купить незарегистрированные на территории страны гомеопатические препараты.
- Решение об удалении касается Google Play и App Store, уточнил зампрокурора района Дмитрий Пучкин. По его словам, исполнительный лист с судебным решением уже передан судебным приставам. На момент написания заметки приложение iHerb доступно для скачивания.
- Засвияжский районный суд Ульяновска потребовал удалить приложения iHerb из App Store и Google Play в феврале 2019 года по жалобе директора «Союза производителей БАД к пище» Александра Жесткова. В августе Ульяновский областной суд отменил решение суда первой инстанции.
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Роман Мишин
Типичная Рашка
Когда люди отказываются покупать российский стремный аналог самое простое это не составить конкуренцию и улучшить товар , а побежать в прокуратуру
Денис ДавыдовРоман
Как можно улучшить гомеопатические препараты и бады?
Sergey OntimeДенис
Так против Айхерба производители гометопатии, в том числе, только якобы сертифицированной. Типа у них волшебная палочка с печатью РФ, а у тех с печатью США. Непорядок) http://nppbad.ru/#about_us
Igor ChimburДенис
Там кроме гомеопатии есть и другая продукция.
Кирилл СоловьевIgor
не так много, и в основном то что продается и так свободно.
Igor ChimburКирилл
Можно числа? Сколько "не так много"
И есть то, что в РФ просто не продается (и это не гомеопатия, повторюсь)
Антон Гранд
Почему тут все заступаются за компанию? Если есть запрещённые БАДы, то нужно удалять.
На NL же нападают, из-за состава схожего с комбикормом.
Chermen KhugaevАнтон
Так пусть укажут какие, их же не десятки, какое действующее вещество запрещено пусть укажут... Из-за них я че качественные витамины теперь не могу спокойно заказывать? Тут покупать с наценкой 300%,нахер надо
Marina DvChermen
По идее запрещены мелатонин и дгэа, но к доставке они до сих пор доступны.
Sergey OntimeMarina
Мелатонин в аптеках продается,
у нас 500 рублей 12 таблеток,
а там 230 рублей 90 таблеток, например. Понимаете причину кипиша?
То же самое про магний. Про все витамины и минералы.
BlackrockSergey
https://bioman.ru/catalog/natrol-melatonin-3mg-60tab/?utm_source=market&utm_content=1&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct--melatonin-natrol-melatonin-3-mg-60-tabletok%2F432102518%2Foffers%3Ftrack%3Dtabs&ymclid=15796112128599119843000006
Мелатонин Натрол 3мг цена в РФ 423 руб у меня на районе в магазине примерно так же стоит
https://ru.iherb.com/pr/Natrol-Melatonin-3-mg-60-Tablets/24653
Айхерб 439 + доставка
смысл айхерба ?
Sergey OntimeBlackro…
У меня 370 рублей 200 таблеток по 3мг с айхерба) на 400% выгоднее. А ещё прикольно, что вы приводите пример Айхербовского товара)
Vl AlSergey
"То же самое про магний."
Минералы - аспаркам.
Marina DvVl
Аспаркам это плохо усваиваемая форма магния.хорошая форма - глицинат, таурат, малат. В наших аптеках такого нет 🤷♀️
Vl AlMarina
"плохо усваиваемая форма" - По цене аспаркама плохая усваиваемость имеет мало значения. Для длинной тренировки две-три таблетки ем.
Sergey OntimeVl
Помимо формы, там в одной таблетке какая-то мелкая часть суточной дозы. И нафиг мне много калия с магнием. Калия и так горы жрем.
Marina DvSergey
Всё правильно )
Николай ДемидовMarina
Мелатонин же в Мелаксене, который свободно продается?
BlackrockНиколай
Мелаксен дороже спортивного в пару раз.а то и в три
Marina DvНиколай
На айхерб выгоднее покупать. Кто то пьёт мелатонин на постоянке. В аптеках покупать дороже
BlackrockMarina
хз в магазинах спортивного питания цены такие-же в основном ну может чуть дороже зато ждать ненадо.
Но может это на позиции которые меня интересовали
Кирилл СоловьевMarina
Мелатонин свободно продается в аптеках же,
Marina DvКирилл
Поэтому логику запрета, я лично не понимаю )
Mihail PenkinMarina
а что тут понимать? Мешают "зарабатывать" местным перепродавцам, а что напишет запиздюйский суд в решении о запрете - да какая разница
BlackrockКирилл
10 мг дозировку запретили вроде
Alex CoxАнтон
Привыкли есть всякую хрень под видом полезной. Нельзя так просто взять и признать это для себя :))
Marina DvАнтон
Уж на iHerb с качеством всё в порядке
Alex CoxMarina
Всё в порядке?
https://www.sitejabber.com/reviews/iherb.com
https://www.trustpilot.com/review/www.iherb.com
Это даже если о некотором товаре не говорить и его покупателях.
Marina DvAlex
У вас есть клинический опыт лечения БАДами?
У меня есть, поэтому поверьте что многим людям с гипотереозом дешевле заказывать на айхерб чем в аптеках.да и с другими болезнями тоже. Получается намного выгоднее
Карфаген должен быть разрушенMarina
Лечиться БАДами - это интересно. Какой врач вам это прописал?
Marina DvКарфаген
Почитайте роль витамина Д в поднятии иммунитета. Роль железа в лечении анемии. Роль йода в лечении гипотереоза
Ирина ФилимоноваMarina
Вы же в курсе, что нельзя принимать витамины без анализов и назначения врача? Как и бесконтрольно принимать йод и л-тироксин.
Marina DvИрина
В курсе конечно. Я сейчас говорю про людей которым врач это назначал. У вас всегда есть выбор купить магний в аптеке или на айхерб куда дешевле )
Наиль ВалиевКарфаген
Тебя врачи хоть раз вылечили 😂
Карфаген долженНаиль
И не раз. Я руку ломал, ногу, у меня множественные дистрофии сетчатки. Из неоперативного - хроническая экзема. Когда врач кортикостероиды прописывает, значит БАДы уже не помогут.
Sergey OntimeКарфаген
Врачам на тебя настолько похер, что часто человек занимаясь сам собой, лечит себя лучше. Вся информация уже доступна для всех, в том числе медицинская. Самолечение не панацея, но в незапущенных и профилактических случаях реальна. Врачи часто, помимо того, что им на тебя насрать, и знать могут меньше.
Карфаген долженSergey
У врачей такое отношение, потому что обычно ничего серьезного, само пройдет. Но людей хлебом не корми, дай таблеток поесть.
Sergey OntimeАнтон
Потому что тут против Айхерба представители Amway, Гербалайф и подобные Эвалары, известные разводилы, которые производят не лучше, и дороже.
Дмитрий Белоусов
Когда тараканы, на своём совещании, решили запретить человеку проживание в доме по причине, да не важно по какой причине. Какова вероятность исполнения человеком решения тараканов...?!
Денис Давыдов
Российские продавцы фуфломицинов борются с зарубежными продавцами фуфломицинов.
Fly High
А если удалят приложение
Те у кого оно установлено все равно же смогут заказывать ?
Vl AlFly
Не думаю, что проблема найти apk-файл.
Chermen KhugaevFly
Да))
Сергей Иванов
Хотели закрыть, а сделали только дополнительную рекламу , пойду куплю себе витаминов))).
Кирилл Соловьев
А вообще правильно, там хорошего совсем чуток продается, остальное дрянь и отрава для сектантов, а то что не отрава, и у нас продается свободно.
Sergey OntimeКирилл
А если одно и то же, то у нас в 5 раз дороже - легко. Магний, мелатонин, таурин.
Фёдор Коновалов
И что , удалят ?)
Сорос ДжоржФёдор
пошлют найух и будут продавать дальше
Вячеслава boom
Я надеюсь, что это все рекламная кампания iherb.
Аналог "ликвидации" в офлайн-магазинах😭
Eugene Gultyaev
Не пойти бы этим бездарям вместе с Александром Жестковым в пешую прогулку на йух.
Евгений Дроздов
Мда... Идиотизм.
Либо должен быть запрещён ввоз в Страну, либо отстаньте уже.
Sergey Ontime
Какие именно добавки?
Sergey Ontime
А всю эту кашу заварил директор сообщества производства БАДов в РФ. В числе которых Amway, Coral Club, Гербалайф, Эвалар, Oriflame. Всем понятно, чем не угодил им американский iHERB, где больше контроля за продукцией и ниже цена? http://nppbad.ru/#about_us
Семён Grishin
Щас бы не ограничить один определённый товар к продаже в РФ, а под видом святой борьбы против всего плохого за все хорошее, блокировать площадку с десятками тысяч полезных и качественных товаров.
Avdotii Pedishnii
А в это самое время:
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ
Виды деятельности:
94.12 Деятельность профессиональных членских организаций
74.20 Деятельность в области фотографии
74.30 Деятельность по письменному и устному переводу
82.92 Деятельность по упаковыванию товаров
Учредители этого СРО (у всех вид деятельности Производство лекарственных препаратов или БАД) :
ООО "Амвэй" (ПРЯМОЙ КОНКУРЕНТ iHerb)
ООО "Леовит Нутрио"
ЗАО "Эвалар"
ПАО "Диод"
Т.е. в сухом остатке этот Жестков А.В., подав жалобу, сам НИЧЕГО НЕ ПРОИЗВОДИТ!
Бояться ему нечего, так как учредители такие учредители.
Это все, что надо знать о бизнесе в РФ...