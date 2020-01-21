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Татьяна Боброва
2402

Суд в Ульяновске обязал iHerb удалить свои приложения для российских пользователей Материал редакции

На площадке можно найти витамины и БАДы, запрещённые в России, утверждают в прокуратуре.

  • Ульяновский областной суд обязал владельца американского интернет-магазина органической косметики iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Ульяновской области.
  • Удаления приложения добивалась Засвияжская районная прокуратура. Ведомство установило, что на сайте iHerb публиковалась информация о небезопасных БАДах, в том числе для детей, которые можно заказать в Россию. Кроме того, на сайте можно купить незарегистрированные на территории страны гомеопатические препараты.
  • Решение об удалении касается Google Play и App Store, уточнил зампрокурора района Дмитрий Пучкин. По его словам, исполнительный лист с судебным решением уже передан судебным приставам. На момент написания заметки приложение iHerb доступно для скачивания.
  • Засвияжский районный суд Ульяновска потребовал удалить приложения iHerb из App Store и Google Play в феврале 2019 года по жалобе директора «Союза производителей БАД к пище» Александра Жесткова. В августе Ульяновский областной суд отменил решение суда первой инстанции.

#новость #iherb

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55 комментариев
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Роман Мишин

13

Типичная Рашка
Когда люди отказываются покупать российский стремный аналог самое простое это не составить конкуренцию и улучшить товар , а побежать в прокуратуру

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Денис Давыдов

Роман
3

Как можно улучшить гомеопатические препараты и бады?

Ответить

Sergey Ontime

Денис
0

Так против Айхерба производители гометопатии, в том числе, только якобы сертифицированной. Типа у них волшебная палочка с печатью РФ, а у тех с печатью США. Непорядок) http://nppbad.ru/#about_us

Ответить

Igor Chimbur

Денис
0

Там кроме гомеопатии есть и другая продукция.

Ответить

Кирилл Соловьев

Igor
0

не так много, и в основном то что продается и так свободно. 

Ответить

Igor Chimbur

Кирилл
0

Можно числа? Сколько "не так много"

И есть то, что в РФ просто не продается (и это не гомеопатия, повторюсь)

Ответить

Антон Гранд

1

Почему тут все заступаются за компанию? Если есть запрещённые БАДы, то нужно удалять.

На NL же нападают, из-за состава схожего с комбикормом.

Ответить

Chermen Khugaev

Антон
6

Так пусть укажут какие, их же не десятки, какое действующее вещество запрещено пусть укажут... Из-за них я че качественные витамины теперь не могу спокойно заказывать? Тут покупать с наценкой 300%,нахер надо

Ответить

Marina Dv

Chermen
0

По идее запрещены мелатонин и дгэа, но к доставке они до сих пор доступны.

Ответить

Sergey Ontime

Marina
5

Мелатонин в аптеках продается,

у нас 500 рублей 12 таблеток,
а там 230 рублей 90 таблеток, например. Понимаете причину кипиша?

То же самое про магний. Про все витамины и минералы.

Ответить

Blackrock

Sergey
0

https://bioman.ru/catalog/natrol-melatonin-3mg-60tab/?utm_source=market&utm_content=1&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct--melatonin-natrol-melatonin-3-mg-60-tabletok%2F432102518%2Foffers%3Ftrack%3Dtabs&ymclid=15796112128599119843000006  

Мелатонин Натрол 3мг цена в РФ 423 руб у меня на районе в магазине примерно так же стоит
https://ru.iherb.com/pr/Natrol-Melatonin-3-mg-60-Tablets/24653
Айхерб 439 + доставка
смысл айхерба ?

Купить Melatonin 3mg 60tab - Цена 423 Руб
Melatonin Natrol – это натуральный спортивный препарат на основе гормона мелатонина, регулятора…
bioman.ru
Ответить

Sergey Ontime

Blackro…
1

У меня 370 рублей 200 таблеток по 3мг с айхерба) на 400% выгоднее. А ещё прикольно, что вы приводите пример Айхербовского товара)

Ответить

Vl Al

Sergey
0

"То же самое про магний."

Минералы - аспаркам.

Ответить

Marina Dv

Vl
0

Аспаркам это плохо усваиваемая форма магния.хорошая форма - глицинат, таурат, малат. В наших аптеках такого нет 🤷‍♀️

Ответить

Vl Al

Marina
0

"плохо усваиваемая форма" - По цене аспаркама плохая усваиваемость имеет мало значения. Для длинной тренировки две-три таблетки ем. 

Ответить

Sergey Ontime

Vl
0

Помимо формы, там в одной таблетке какая-то мелкая часть суточной дозы. И нафиг мне много калия с магнием. Калия и так горы жрем.

Ответить

Marina Dv

Sergey
0

Всё правильно )

Ответить

Николай Демидов

Marina
0

Мелатонин же в Мелаксене, который свободно продается?

Ответить

Blackrock

Николай
1

Мелаксен дороже спортивного в пару раз.а то и в три

Ответить

Marina Dv

Николай
0

На айхерб выгоднее покупать. Кто то пьёт мелатонин на постоянке. В аптеках покупать дороже

Ответить

Blackrock

Marina
0

хз в магазинах спортивного питания цены такие-же в основном ну может чуть дороже зато ждать ненадо.

Но может это на позиции которые меня интересовали

Ответить

Кирилл Соловьев

Marina
0

Мелатонин свободно продается в аптеках же,

Ответить

Marina Dv

Кирилл
0

Поэтому логику запрета, я лично не понимаю )

Ответить

Mihail Penkin

Marina
2

а что тут понимать? Мешают "зарабатывать" местным перепродавцам, а что напишет запиздюйский суд в решении о запрете - да какая разница

Ответить

Blackrock

Кирилл
0

10 мг дозировку запретили вроде

Ответить

Alex Cox

Антон
4

Привыкли есть всякую хрень под видом полезной. Нельзя так просто взять и признать это для себя :))

Ответить

Marina Dv

Антон
2

Уж на iHerb с качеством всё в порядке

Ответить

Alex Cox

Marina
0

Всё в порядке?

https://www.sitejabber.com/reviews/iherb.com
https://www.trustpilot.com/review/www.iherb.com

Это даже если о некотором товаре не говорить и его покупателях.

Ответить

Marina Dv

Alex
1

У вас есть клинический опыт лечения БАДами?
У меня есть, поэтому поверьте что многим людям с гипотереозом дешевле заказывать на айхерб чем в аптеках.да и с другими болезнями тоже. Получается намного выгоднее

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Marina
3

Лечиться БАДами - это интересно. Какой врач вам это прописал?

Ответить

Marina Dv

Карфаген
1

Почитайте роль витамина Д в поднятии иммунитета. Роль железа в лечении анемии. Роль йода в лечении гипотереоза

Ответить

Ирина Филимонова

Marina
1

Вы же в курсе, что нельзя принимать витамины без анализов и назначения врача? Как и бесконтрольно принимать йод и л-тироксин. 

Ответить

Marina Dv

Ирина
0

В курсе конечно. Я сейчас говорю про людей которым врач это назначал. У вас всегда есть выбор купить магний в аптеке или на айхерб куда дешевле )

Ответить

Наиль Валиев

Карфаген
0

Тебя врачи хоть раз вылечили 😂

Ответить

Карфаген должен

Наиль
0

И не раз. Я руку ломал, ногу, у меня множественные дистрофии сетчатки. Из неоперативного - хроническая экзема. Когда врач кортикостероиды прописывает, значит БАДы уже не помогут.

Ответить

Sergey Ontime

Карфаген
0

Врачам на тебя настолько похер, что часто человек занимаясь сам собой, лечит себя лучше. Вся информация уже доступна для всех, в том числе медицинская. Самолечение не панацея, но в незапущенных и профилактических случаях реальна. Врачи часто, помимо того, что им на тебя насрать, и знать могут меньше.

Ответить

Карфаген должен

Sergey
0

У врачей такое отношение, потому что обычно ничего серьезного, само пройдет. Но людей хлебом не корми, дай таблеток поесть.

Ответить

Sergey Ontime

Антон
2

Потому что тут против Айхерба представители Amway, Гербалайф и подобные Эвалары, известные разводилы, которые производят не лучше, и дороже.

Ответить

Дмитрий Белоусов

3

Когда тараканы, на своём совещании, решили запретить человеку проживание в доме по причине, да не важно по какой причине. Какова вероятность исполнения человеком решения тараканов...?!

Ответить

Денис Давыдов

3

Российские продавцы фуфломицинов борются с зарубежными продавцами фуфломицинов.

Ответить

Fly High

1

А если удалят приложение
Те у кого оно установлено все равно же смогут заказывать ?

Ответить

Vl Al

Fly
1

Не думаю, что проблема найти apk-файл.

Ответить

Chermen Khugaev

Fly
0

Да))

Ответить

Сергей Иванов

1

Хотели закрыть, а сделали только дополнительную рекламу , пойду куплю себе витаминов))).

Ответить

Кирилл Соловьев

–3

А вообще правильно, там хорошего совсем чуток продается, остальное дрянь и отрава для сектантов, а то что не отрава, и у нас продается свободно.

Ответить

Sergey Ontime

Кирилл
0

А если одно и то же, то у нас в 5 раз дороже - легко. Магний, мелатонин, таурин.

Ответить

Фёдор Коновалов

0

И что , удалят ?)

Ответить

Сорос Джорж

Фёдор
0

пошлют найух и будут продавать дальше

Ответить

Вячеслава boom

0

Я надеюсь, что это все рекламная кампания iherb.
Аналог "ликвидации" в офлайн-магазинах😭

Ответить

Eugene Gultyaev

0

Не пойти бы этим бездарям вместе с Александром Жестковым в пешую прогулку на йух.

Ответить

Евгений Дроздов

0

Мда... Идиотизм.
Либо должен быть запрещён ввоз в Страну, либо отстаньте уже.

Ответить

Sergey Ontime

0

Какие именно добавки?

Ответить

Sergey Ontime

0

А всю эту кашу заварил директор сообщества производства БАДов в РФ. В числе которых Amway, Coral Club, Гербалайф, Эвалар, Oriflame. Всем понятно, чем не угодил им американский iHERB, где больше контроля за продукцией и ниже цена? http://nppbad.ru/#about_us

Ответить

Семён Grishin

0

Щас бы не ограничить один определённый товар к продаже в РФ, а под видом святой борьбы против всего плохого за все хорошее, блокировать площадку с десятками тысяч полезных и качественных товаров.

Ответить

Avdotii Pedishnii

0

А в это самое время:

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ
Виды деятельности:

94.12 Деятельность профессиональных членских организаций
74.20 Деятельность в области фотографии
74.30 Деятельность по письменному и устному переводу
82.92 Деятельность по упаковыванию товаров

Учредители этого СРО (у всех вид деятельности Производство лекарственных препаратов или БАД) :
ООО "Амвэй" (ПРЯМОЙ КОНКУРЕНТ iHerb)
ООО "Леовит Нутрио"
ЗАО "Эвалар"
ПАО "Диод"

Т.е. в сухом остатке этот Жестков А.В., подав жалобу, сам НИЧЕГО НЕ ПРОИЗВОДИТ!
Бояться ему нечего, так как учредители такие учредители.

Это все, что надо знать о бизнесе в РФ...

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