Право
Полина Лааксо

Бывшему инженеру Apple назначили 120 дней тюрьмы — перед уходом в Xpeng он украл чертежи для беспилотной машины компании Статьи редакции

Ему грозило до десяти лет тюрьмы и штраф в размере $250 тысяч.

  • Калифорнийский суд приговорил Чжан Сяолана к четырём месяцам заключения, после которых ещё три года он будет находиться под надзором, пишет 9toMac. Помимо этого, он обязан выплатить $146,9 тысячи за ущерб.
Источник фото: LinkedIn
  • Чжан присоединился к Apple в 2015 году и входил в команду инженеров и разработчиков, которая работала над проектом автономного автомобиля. Сам он занимался разработкой и тестированием электронных схем для анализа данных с датчиков.
  • После отпуска по уходу за ребёнком в апреле 2018 года Чжан уведомил Apple, что покинет компанию. Он уехал в Китай и устроился на работу в местную автомобилестроительную XPeng Motors, которая производит электромобили, в том числе беспилотные.
  • Сотрудников в компании насторожила странная «увёртливость» Чжана, поэтому Apple решила проверить данные с устройств, которые он сдал при увольнении. Уже в июле 2018 года его задержали правоохранительные органы США по обвинению в краже информации, связанной с разработкой беспилотных автомобилей в Apple. Речь шла о 25-страничном документе с чертежами процессора.
  • Сразу после задержания Чжан отрицал вину, но в августе 2022 года всё-таки её признал. Ему грозило до десяти лет тюрьмы. В Xpeng Motors тем временем заявляли, что не имеют отношения к делу, не знают деталей и не участвовали в расследовании.
  • Чжан — не первый бывший разработчик Apple, которого обвиняют в краже данных о беспилотниках для китайских компаний. В 2019 году подобные обвинения предъявили Чэнь Цзичжуну, а в 2023-м — инженеру Ван Вэйбао.
  • В 2019 году с аналогичной ситуацией столкнулась и Tesla. Она заявила, что её бывший сотрудник украл запатентованную технологию автопилота, перед тем как устроиться на работу в Xpeng Motors. Дело закрыли в 2021 году, обязав обвиняемого выплатить компенсацию Tesla.
Транспорт
Полина Лааксо
Apple перенесла выпуск беспилотного электромобиля как минимум на 2028 год и снизила уровень автономности — Bloomberg Статьи редакции

Изначально компания хотела, чтобы автомобиль мог ездить без участия водителя. Теперь речь идёт только о вспомогательных системах управления.

3D-модель электромобиля Apple Car на основе патентов компании. Источник: Apple World

#новости #apple #xpeng

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16 комментариев
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 Griby Lenina

Не украл чертежи — не мужик! Древнекитайская мудрость.

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Ти Мур

Рисовые инженеры из XPeng Motors определенно молодцы, зачем придумывать, если вот оно, рядышком)

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ИмФам2

Повторное использоание кода в разработке приветствуется. Че бы это не распространить на всё? Человечеству только польза.

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132ew

Если бы транснациональные корпорации пеклись о человечестве - мы бы жили совсем в другом мире.

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Вадим Д.

Отпуск продолжительный дали. Отдохнёт, отоспится.

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Игорь

Жизненные ценности переосмыслит

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Пассажир

120 дней очень мало или мне одному так кажется?

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Вася Пражкин

Так он же не лайк поставил там, где не надо.

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умный человек

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Dima Katin

Чем он думал когда крал чертежи? Что никто не заметит пропажи?😂

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Игорь

Вполне вероятно, что ему просто не повезло и многие подобные вещи не замечались до него

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Soludo

Так это, вероятно, и было условием трудоустройства.

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Влад

Только китайцы воруют или только китайцев смогли поймать.....

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132ew

Скорее, только китайцам имеет смысл воровать, так как они могут использовать сворованное. А в любой другой стране и/или технологий не хватит, и/или США надавят на правительство.

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Олег Москвин

Вот так набирай сотрудников, и грей змею на шее

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under construction

судя по сроку факт кражи доказать не смогли.

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13 комментариев
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