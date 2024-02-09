Бывшему инженеру Apple назначили 120 дней тюрьмы — перед уходом в Xpeng он украл чертежи для беспилотной машины компании Статьи редакции
Ему грозило до десяти лет тюрьмы и штраф в размере $250 тысяч.
- Калифорнийский суд приговорил Чжан Сяолана к четырём месяцам заключения, после которых ещё три года он будет находиться под надзором, пишет 9toMac. Помимо этого, он обязан выплатить $146,9 тысячи за ущерб.
- Чжан присоединился к Apple в 2015 году и входил в команду инженеров и разработчиков, которая работала над проектом автономного автомобиля. Сам он занимался разработкой и тестированием электронных схем для анализа данных с датчиков.
- После отпуска по уходу за ребёнком в апреле 2018 года Чжан уведомил Apple, что покинет компанию. Он уехал в Китай и устроился на работу в местную автомобилестроительную XPeng Motors, которая производит электромобили, в том числе беспилотные.
- Сотрудников в компании насторожила странная «увёртливость» Чжана, поэтому Apple решила проверить данные с устройств, которые он сдал при увольнении. Уже в июле 2018 года его задержали правоохранительные органы США по обвинению в краже информации, связанной с разработкой беспилотных автомобилей в Apple. Речь шла о 25-страничном документе с чертежами процессора.
- Сразу после задержания Чжан отрицал вину, но в августе 2022 года всё-таки её признал. Ему грозило до десяти лет тюрьмы. В Xpeng Motors тем временем заявляли, что не имеют отношения к делу, не знают деталей и не участвовали в расследовании.
- Чжан — не первый бывший разработчик Apple, которого обвиняют в краже данных о беспилотниках для китайских компаний. В 2019 году подобные обвинения предъявили Чэнь Цзичжуну, а в 2023-м — инженеру Ван Вэйбао.
- В 2019 году с аналогичной ситуацией столкнулась и Tesla. Она заявила, что её бывший сотрудник украл запатентованную технологию автопилота, перед тем как устроиться на работу в Xpeng Motors. Дело закрыли в 2021 году, обязав обвиняемого выплатить компенсацию Tesla.
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Не украл чертежи — не мужик! Древнекитайская мудрость.
Рисовые инженеры из XPeng Motors определенно молодцы, зачем придумывать, если вот оно, рядышком)
Повторное использоание кода в разработке приветствуется. Че бы это не распространить на всё? Человечеству только польза.
Если бы транснациональные корпорации пеклись о человечестве - мы бы жили совсем в другом мире.
Отпуск продолжительный дали. Отдохнёт, отоспится.
Жизненные ценности переосмыслит
120 дней очень мало или мне одному так кажется?
Так он же не лайк поставил там, где не надо.
https://www.kinopoisk.ru/film/736202/
Чем он думал когда крал чертежи? Что никто не заметит пропажи?😂
Вполне вероятно, что ему просто не повезло и многие подобные вещи не замечались до него
Так это, вероятно, и было условием трудоустройства.
Только китайцы воруют или только китайцев смогли поймать.....
Скорее, только китайцам имеет смысл воровать, так как они могут использовать сворованное. А в любой другой стране и/или технологий не хватит, и/или США надавят на правительство.
Вот так набирай сотрудников, и грей змею на шее
судя по сроку факт кражи доказать не смогли.