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Право
Полина Лааксо

Роскомнадзор проверит Duolingo на пропаганду ЛГБТ* после сообщений СМИ о просьбе заблокировать сервис Статьи редакции

Из-за контента, в котором упоминаются однополые пары.

  • О том, что РКН «проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ*», сообщило ТАСС со ссылкой на ведомство.
  • Проверить, не нарушает ли Duolingo законодательство России, просила общественная группа «Радетель». По её словам, «родители уфимских школьников возмущаются, что в популярном у школьников приложении в процессе обучения используется неприкрытая пропаганда ЛГБТ*» — она может «травмировать психику». Цитируя примеры предложений, авторы обращения использовали устаревший эвфемизм «содомит».
  • «Радетель» потребовала привлечь компанию к ответственности по ч.1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда «нетрадиционных» сексуальных отношений) и заблокировать доступ к сервису. В РКН признались, что обращение не получали.

Надеюсь, что «родитель 1» и «родитель 2» появились в Duolingo из-за замены квалифицированных переводчиков на ИИ и компания немедленно разберётся с этой неприятной проблемой. В противном случае РКН придется заблокировать приложение на территории России.

Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информполитике
  • Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ*, педофилии и смены пола в 2022 году. За распространение такого контента среди несовершеннолетних лиц компаниям грозит штраф в размере 1-2 млн рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.
  • К ответственности уже привлекали «Кинопоиск», Premier, Start, «Триколор», «иви», «ТВ-3», «ТНТ Music», Popcorn Books, «Эксмо» и других. РКН, в свою очередь, обещал принять меры в том числе против пиратских платформ.
Совёнок Дуо. Источник: Mashable
  • Duolingo — сервис для изучения иностранных языков, математики, чтения и письма, а также для подготовки языковых уроков. Его основали в 2011 году инженеры Луис фон Ан и Северин Хакер. В 2021-м компания вышла на биржу с капитализацией $3,7 млрд. На момент публикации рыночная капитализация составляет $8,09 млрд.
  • В третьем квартале 2023-го у приложения было более 80 млн ежемесячно активных пользователей. Сама же Duolingo вошла в список 100 наиболее влиятельных компаний года по версии Time. На январь 2024-го, согласно данным Statista, в сегменте языковых приложений сервис считается самым часто скачиваемым.
Сервисы
Полина Лааксо
Обучающий сервис для взрослых мало чем отличается от детского — пример Duolingo и их вселенной с персонажами Статьи редакции

Компания считает себя технологическим сервисом и конкурирует не с языковыми платформами, но и с телевидением, YouTube и Netflix, пишет Fast Company.

Персонажи языковой платформы Duolingo Behance

*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.

#duolingo #новости

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 Юрий Б.

Вот маразм и до совушки добрался

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S.Capusta

Проблема ведь не только в том, что многие еб&нулись, но еще и в том, что им так понравилось, что они уже никогда не разъеб&нутся обратно.
Полный ебокаллипсис и сюр.. Кто следующий?

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Zloy Marketolog

Пациенты взяли в заложники психдиспансер)

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неформат

пока кому то нужному и важному жепу не заблокируют в экстазе, но получат сами под сраку, а уж ркн вообще мастер сам себя блокать

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Maksim Ziabkin
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Optimus

Смирительную рубашку забыли персонажу на первом плане.

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Арсений

Какой же бред...

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Император Нолимоций
«Радетель» потребовала привлечь компанию к ответственности

☝️ ВАЖНО: «радетель 1» или «радетель 2»?

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Иван Помидоров

Неужто там кого-то руководительницей назвали?

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Премудрый пискарь

Интересно а когда они книги совковых писателей из библиотек изымать и уничтожать начнут? Там помню читал неоднократно такие(запрещено теперь!) слова были...

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Иван Помидоров

Ну тут маловероятно. Во-первых, это надо читать. Во-вторых, написать потом донос. Хлопотно это зело для этой публики.

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Яна
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Иван Помидоров

Ох ничего себе, кошмар! Какой удар по скрепам! Ату их, гойда!

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Zloy Marketolog
Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений (предпочтений либо смены пола) — это распространение информации или совершение публичных действий, которые направлены на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений (предпочтений либо смены пола), искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях (предпочтениях или смене пола), вызывающей интерес к ним.
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Иван Иванов

Там в одном уроке из сотен есть несколько фраз (штук пять примерно) на соответствующую тему, причём урок этот где-то ближе к концу курса, я до него добрался, спустя три года ежедневного использования. То есть это же надо ещё до него дойти!
Но это ерунда, больше забавляло, когда детский голосок произносит что-то типа: "We're going to go to a gay bar" :D По идее к этому можно было бы придраться, ибо нечего детям делать в барах (любых). Но уроки устроены так, что фразы может произносить неподходящий по контексту голос, например, бабка занимается сёрфингом или девочка выходит на пенсию, мужик любит своего мужа (ничего гейского в этом нет, просто фразу должна женщина произносить) и т.д.

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Revenant

Кажется, там наверху совсем стёрлась грань между понятиями "пропаганда" и "упоминание".

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небожитель

Кто-то решил что ЛГБТ это пропаганда и понеслась, хотя на самом деле надо не придавать этому особое значение вот и всё и жить своей жизнью.

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Revenant

Вспоминаются знаменитые слова Мартина Нимёллера. Там все плохо заканчивается, если "не придавать этому особого значения".

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неформат

все грани сияют согласно повесточке, все всё прекрасно понимают

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Имя и Фамилия

А какая разница то тут?

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Revenant

Огромная.

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Алексей Ермолов

И что же они там пропагандируют? Язык гниющего запада?

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Премудрый пискарь

Правильно! Всех посадить! Всё запретить! А то иш чаго удумали...

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KendSharrien

реально,слишком жируем,нечего так хорошо жить

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Никита Румянцев

то чувство когда ищут повод хоть до чего-то докопаться ,в данном случае это уже перебор ,иной раз кажется что ищут повод то ли закрыть какой-то сервис, то ли оштрафовать

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Maxim Sergeevich
в данном случае это уже перебор

Только в данном? Серьезно? 🤦😳

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неформат

воот в правильном направлении.. помните была волна штрафов чуть ли не каждого видеосервиса и канала за это дело, а надо больше, ракеты сами себя не наклепают, так радуга поможет

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ilia

Чем более малочисленны и более одиозны и радикальны "активисты", тем более они активны и тем более громкое у них название - с обобщениями типа "...России/российский" - там сотня-другая человек, а хотят чтобы звучало что "все с нами" - или "древнее" - с этими "радеть" и т.п. будто прям на них все "скрепы" держатся..

В приложение не заходил с несколько месяцев, но никогда ничего приписываемого этими "радетелями" не замечал там

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Flame Host

И как они видят блокировку duolingo в плеймаркете)))

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Алексей Леденев

По тому же принципу, как и Proton Mail: приложение в Play Market есть, а без VPN не работает.

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неформат

а много кто без vpn то сейчас? особенно пользователи дуо 😁

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Алексей Леденев

Так сейчас VPN всячески душат, а с 1 марта о нём и говорить нельзя будет.

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небожитель

а если ты не удалишь этот комментарий свой, то 1 марта за тобой приедут за упоминание VPN.
*только подписку не забудь оформить

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Алексей Леденев

Там не столько об упоминании о VPN в целом, сколько о популяризации конкретно тех сервисов, которые предоставляют доступ к запрещенным ресурсам.

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Иван Иванов

Известный американский учёный и психиатр профессор Джеффри Сатиновер в своей статье «Ни научно, ни демократично» пишет абсолютно правильные мысли:

«…Гомосексуализм в самом деле является заболеванием. Гомосексуалист — это индивид с нарушениями в эмоциональной сфере, не способный к формированию нормальных гетеросексуальных отношений… Некоторые гомосексуалисты вышли за рамки чисто оборонительной позиции и утверждают, что такое отклонение представляет собой желательный, благородный и предпочтительный образ жизни…»

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132ew

Бывают не только эмоциональные отклонения - бывают и генетические особенности. Несмотря на то, что эти особенности можно рассматривать как уродство, было бы неверным ставить их в один ряд с теми.

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Юрий Б.

Збс натянул. Книга 1999 года, в которой

Сторонник патологизации психоаналитик Джеффри Сатиновер (англ.)рус. пишет, что в 1963 году Нью-Йоркская медицинская академия дала поручение своему Комитету общественного здравоохранения подготовить отчёт по вопросу о гомосексуальности, обусловленное опасением, что гомосексуальное поведение интенсивно распространяется в американском обществе

Источник гуглится на полраза: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0

Чем там еще 1963 год знаменит? Коммунистов уже в голливуде перестали искать? Еврейский заговор отменили? Пришельцы еще не высадились?

Гомосексуальность и психическая норма
Современная психиатрия рассматривает гомосексуальные влечение, чувства и поведение в качестве…
ru.m.wikipedia.org
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Vladislav Kosinov

Их борьба. Наконец таки есть чем заняться тысячам тунеядцев и хранителям скреп.

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Психиатрическая неотложка

Полнейший идиотизм.

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Психиатрическая неотложка

Тупые российские власти и убогие, их поддерживающие, не в силах осознать того, что никакая пропаганда не способна сделать человека геем/лесбиянкой или наоборот.
Игра на дремучих инстинктах пещерных людей.

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Юрий Б.

Смотри какой умный. А вон они считают, что каждый, кто открыл дуолингво и прочел там про Бена и Питера и не доложил куда надо уже соучастник. Вон они и доложили первыми.

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KendSharrien

детские мультики тоже блокируем?)

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Alex Lee

Секта свидетелей Чебурашки!

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