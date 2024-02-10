Право
Полина Лааксо

В Госдуме напомнили, что обсудят законопроект, который запретит россиянам и бизнесу размещать рекламу у иноагентов Статьи редакции

В их соцсетях и на любых других связанных с ними площадках.

  • Госдума разместила заявление председателя Вячеслава Володина в своём Telegram-канале. По словам последнего, «люди возмущены» тем, что «блогеры» действуют «в интересах недружественных государств» и при этом получают деньги от российских физлиц и компаний.
  • Законопроект должен запретить гражданам России и российским фирмам независимо от форм собственности покупать рекламу у иноагентов и тем самым лишить таких лиц «всех источников дохода в стране». Для тех, кто нарушит запрет, введут «строгие меры ответственности».
  • В феврале 2024 года о разработке такого законопроекта писал и депутат Антон Горелкин, полагая, что документ могут внести на рассмотрение в Госдуму до конца весенней сессии. Но, по его тогдашним словам, запрет коснётся только компаний с государственным участием.
Источник фото: «РИА Новости»
  • Закон о контроле за иноагентами (ими могут признать физлица, юрлица и общественные группы) вступил в силу 1 декабря 2022 года. Они обязаны маркировать все публикуемые материалы и, помимо прочего, не могут работать на госслужбе, претендовать на госсубсидии даже на творческую деятельность и выступать организаторами публичных мероприятий.
  • Минцифры предлагало ввести аналогичный запрет ещё в июне 2023 года — «чтобы, например, в роликах с "административкой" за фейки наши компании не размещали интегрированную рекламу», как объяснял тогда глава ведомства Максут Шадаев. В Госдуме, в свою очередь, озвучивали возможность ввести для иноагентов дополнительный налог в размере 5% от прибыли.
  • В феврале 2024 года первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информсообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич также рассказал о создании «чёрного списка» российских YouTube-блогеров — «людей, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры».
  • В разговоре с RTVI Малькевич уточнил: речи о штрафах и ограничениях для тех, кто использует YouTube, пока не идёт. Текущее предложение — «порционно публичить списки для того, чтобы общество задало вопрос блогерам, почему они не хотят быть на наших платформах».
Право
Полина Лааксо
Генпрокуратуру попросили проверить «Авиасейлс» из-за рекламы с участием иноагентов Статьи редакции

В частности — с экс-главредом Sports.ru и автором проекта «вДудь» Юрием Дудём.

Признанный иноагентом Юрий Дудь. Источник: YouTube

#новости #иноагенты

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Олег Бринц

Вот это удар конечно... Но уверен что найдут способы обойти и этот закон

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