В Госдуме напомнили, что обсудят законопроект, который запретит россиянам и бизнесу размещать рекламу у иноагентов Статьи редакции
В их соцсетях и на любых других связанных с ними площадках.
- Госдума разместила заявление председателя Вячеслава Володина в своём Telegram-канале. По словам последнего, «люди возмущены» тем, что «блогеры» действуют «в интересах недружественных государств» и при этом получают деньги от российских физлиц и компаний.
- Законопроект должен запретить гражданам России и российским фирмам независимо от форм собственности покупать рекламу у иноагентов и тем самым лишить таких лиц «всех источников дохода в стране». Для тех, кто нарушит запрет, введут «строгие меры ответственности».
- В феврале 2024 года о разработке такого законопроекта писал и депутат Антон Горелкин, полагая, что документ могут внести на рассмотрение в Госдуму до конца весенней сессии. Но, по его тогдашним словам, запрет коснётся только компаний с государственным участием.
- Закон о контроле за иноагентами (ими могут признать физлица, юрлица и общественные группы) вступил в силу 1 декабря 2022 года. Они обязаны маркировать все публикуемые материалы и, помимо прочего, не могут работать на госслужбе, претендовать на госсубсидии даже на творческую деятельность и выступать организаторами публичных мероприятий.
- Минцифры предлагало ввести аналогичный запрет ещё в июне 2023 года — «чтобы, например, в роликах с "административкой" за фейки наши компании не размещали интегрированную рекламу», как объяснял тогда глава ведомства Максут Шадаев. В Госдуме, в свою очередь, озвучивали возможность ввести для иноагентов дополнительный налог в размере 5% от прибыли.
- В феврале 2024 года первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информсообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич также рассказал о создании «чёрного списка» российских YouTube-блогеров — «людей, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры».
- В разговоре с RTVI Малькевич уточнил: речи о штрафах и ограничениях для тех, кто использует YouTube, пока не идёт. Текущее предложение — «порционно публичить списки для того, чтобы общество задало вопрос блогерам, почему они не хотят быть на наших платформах».
10 показов
67 открытий
Вот это удар конечно... Но уверен что найдут способы обойти и этот закон