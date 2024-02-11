Право
Полина Лааксо

Суд в США обязал Илона Маска дать показания перед SEC по делу о покупке Twitter Статьи редакции

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверяет, не нарушил ли он закон при подаче документов о покупке акций компании и не ввёл ли кого-то в заблуждение своими заявлениями.

  • Постановление вынес суд в Калифорнии, пишет Bloomberg. Он заявил, что у регулятора есть относящиеся к делу доказательства, а в необходимости дать показания нет ничего «чересчур обременительного». Теперь стороны должны в течение одной недели договориться о месте заседания и дате.
  • Предприниматель дважды давал показания перед SEC в июле 2022, но у регулятора появились новые вопросы — после изучения «тысяч новых документов» от ряда заинтересованных лиц. Маск при этом считает, что оснований для расследования нет. Если они не договорятся, их выслушает судья Лорел Билер, а затем назначит слушание сама.
  • SEC подала в суд на владельца Twitter (X) в октябре 2023 года в попытке заставить его дать показания по делу. Он должен был выступить перед регулятором в сентябре, но не стал, заявив, что делал это дважды. Тогда же он назвал действия SEC «преследованием».
Илон Маск. Источник: The New Yorker
  • Это не первые претензии SEC к Маску. Например, в сентябре 2018 года она обвинила предпринимателя в мошенничестве и попросила суд отстранить его от руководства Tesla, после того как он публично пообещал сделать компанию частной. Маск утверждал, что готов предложить акционерам по $420 за акцию, а финансирование «обеспечено».
  • В 2019 году SEC заключила с предпринимателем соглашение, по которому тот обещал не писать о планах и показателях Tesla в Twitter без одобрения юриста. В 2022 году Маск заявил, что сделал это под давлением, попросив суд расторгнуть соглашение.
Офлайн
Полина Лааксо
Neuralink Илона Маска сменила штат регистрации с Делавэра на Неваду на фоне стычек с местным регулятором Статьи редакции

Их было две: одна связана с Twitter, другая — с Tesla.

Илон Маск. Источник: Vanity Fair

#новости #илонмаск

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17 комментариев
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 drapeg

SEC выполняет заказ администрации Байдена.

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Alexey

Мистер Карлсон, перелогиньтесь

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C. Steel
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drapeg

При чём здесь Карлсон? Вы WSJ не читаете? А чего тут тусуетесь тогда?

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умный человек

А причём тут WSJ? Вы рэп не читаете? А чего тут тусуетесь тогда?

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drapeg

Понять бы, какое отношение рэп имеет к vc.ru

vc.ru — крупнейшая в рунете платформа для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов малых, средних и крупных компаний

Хотя вы, наверное, из этих, "продвинутые"

Студенты и продвинутые школьники нас тоже читают, причем со всего мира.
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Maxim Roslyakov

Зачем им это?

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drapeg

https://www.wsj.com/articles/an-order-from-the-president-target-elon-musk-c19fa6ae

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Maxim Roslyakov

Paywall - не могу статью прочитать

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drapeg

Ну не мои проблемы)

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Mr. U

это вам не "покупка" Danone))))

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drapeg

Ну и там и тут правила схожие, Маск просто не придворный олигарх Цукерберг, которому без всяких проблем и вопросов дали скупить Instagram и WhatsApp.

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Mr. U

вообще разные правила) он купил за рыночную стоимость, а не по "блату"

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drapeg

Да-да, не по "блату", и FTC закрыла удобно глаза на эти сделки

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Vladimir Ivanov

Рыночная стоимость вотсапп га тот момент 19ккк , а инстаграм 1ккк, серьезно рыночно? Фейсбук сделал гениальный маркетинговый ход и эти приложения именно после этого выстрелили. Особенно вотсап.

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C. Steel

Допрыгался, агент Илона?

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Юрий

Суды в США вообще не понятны: один суд вынес решение, другой - отменил, рассматривают что то там месяцами или годами, а по сути никакого толка в этом нет. Один другого обвиняют, что то там собирают, публикуют.....Толкут воду в ступе, сплошной пиар и политика

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