Суд в США обязал Илона Маска дать показания перед SEC по делу о покупке Twitter Статьи редакции
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверяет, не нарушил ли он закон при подаче документов о покупке акций компании и не ввёл ли кого-то в заблуждение своими заявлениями.
- Постановление вынес суд в Калифорнии, пишет Bloomberg. Он заявил, что у регулятора есть относящиеся к делу доказательства, а в необходимости дать показания нет ничего «чересчур обременительного». Теперь стороны должны в течение одной недели договориться о месте заседания и дате.
- Предприниматель дважды давал показания перед SEC в июле 2022, но у регулятора появились новые вопросы — после изучения «тысяч новых документов» от ряда заинтересованных лиц. Маск при этом считает, что оснований для расследования нет. Если они не договорятся, их выслушает судья Лорел Билер, а затем назначит слушание сама.
- SEC подала в суд на владельца Twitter (X) в октябре 2023 года в попытке заставить его дать показания по делу. Он должен был выступить перед регулятором в сентябре, но не стал, заявив, что делал это дважды. Тогда же он назвал действия SEC «преследованием».
- Это не первые претензии SEC к Маску. Например, в сентябре 2018 года она обвинила предпринимателя в мошенничестве и попросила суд отстранить его от руководства Tesla, после того как он публично пообещал сделать компанию частной. Маск утверждал, что готов предложить акционерам по $420 за акцию, а финансирование «обеспечено».
- В 2019 году SEC заключила с предпринимателем соглашение, по которому тот обещал не писать о планах и показателях Tesla в Twitter без одобрения юриста. В 2022 году Маск заявил, что сделал это под давлением, попросив суд расторгнуть соглашение.
466 показов
573 открытия
SEC выполняет заказ администрации Байдена.
Мистер Карлсон, перелогиньтесь
При чём здесь Карлсон? Вы WSJ не читаете? А чего тут тусуетесь тогда?
А причём тут WSJ? Вы рэп не читаете? А чего тут тусуетесь тогда?
Понять бы, какое отношение рэп имеет к vc.ruvc.ru — крупнейшая в рунете платформа для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов малых, средних и крупных компаний
Хотя вы, наверное, из этих, "продвинутые"Студенты и продвинутые школьники нас тоже читают, причем со всего мира.
Зачем им это?
https://www.wsj.com/articles/an-order-from-the-president-target-elon-musk-c19fa6ae
Paywall - не могу статью прочитать
Ну не мои проблемы)
это вам не "покупка" Danone))))
Ну и там и тут правила схожие, Маск просто не придворный олигарх Цукерберг, которому без всяких проблем и вопросов дали скупить Instagram и WhatsApp.
вообще разные правила) он купил за рыночную стоимость, а не по "блату"
Да-да, не по "блату", и FTC закрыла удобно глаза на эти сделки
Рыночная стоимость вотсапп га тот момент 19ккк , а инстаграм 1ккк, серьезно рыночно? Фейсбук сделал гениальный маркетинговый ход и эти приложения именно после этого выстрелили. Особенно вотсап.
Допрыгался, агент Илона?
Суды в США вообще не понятны: один суд вынес решение, другой - отменил, рассматривают что то там месяцами или годами, а по сути никакого толка в этом нет. Один другого обвиняют, что то там собирают, публикуют.....Толкут воду в ступе, сплошной пиар и политика