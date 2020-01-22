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Регулятор считает, что если Telegram и сделала какой-то продукт, то он не соответствует первоначальным обещаниям компании.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) усомнилась в готовности блокчейн-платформы TON к запуску. Регулятор выступил с обновлённой позицией в судебном меморандуме, обратило внимание The Bell.
SEC считает, что если Telegram и сделала какой-то продукт, то он не соответствует первоначальным обещаниям компании. Регулятор ссылается на мнение экспертов и прикладывает его в отдельном документе вместе с негативными публикациями о TON в СМИ.
Регулятор обвиняет компанию в том, что она не предоставила доказательства готовности платформы. Разработчики не показали сервисы для платформы и не рассказали, на какой стадии находится их создание, утверждает SEC. Telegram пообещал создать 50 сервисов, включая TON Storage, TON Proxy и TON VPN, напоминает SEC. Эксперт комиссии заявил, что только восемь приложений из 50 в теории можно реализовать.
Также эксперт регулятора утверждает, что Telegram хотела создать более быструю систему транзакций, чем Visa и Mastercard, но решения компании уже устарели и «заброшены другими разработчиками».
Кроме того, власти США обвинили Telegram в отказе поддерживать платформу после запуска — это противоречит первоначальным планам компании, заявил регулятор. Telegram обещал участвовать в стабилизации цен и интегрировать TON со своим мессенджером, напоминает SEC.
Источники The Bell, близкие к ситуации, утверждают, что блокчейн-платформа существует. TON была бы запущена в срок, если бы не судебный запрет, заявили собеседники издания.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Telegram в октябре 2019 года. Регулятор добился временного запрета на продажу Gram. Тогда компании пришлось отложить запуск платформы, назначенный на 31 октября 2019 года.
Регулятор обвиняет Telegram в том, что компания не зарегистрировала токены как ценные бумаги во время привлечения финансирования через их продажу. Команда мессенджера утверждает, что Gram не является ценной бумагой, поэтому компания не могла нарушить закон о ценных бумагах США.
Не совсем понятно, какое дело SEC до того, готова платформа или нет. Пиздец, существует миллион шиткоинов, инфраструктурой которых является ноутбук разработчика и криптоизобретателя говна в одном лице. Негативные отзывы из СМИ о закрытой пока для экспертов платформе основаны как я понимаю исключительно на слухах. Хайкли лайкли, блять, пидорасы.
С каких это пор система закрыта для экспертов, когда тестовая сеть давно уже поднята?
Ну и, как бы, там рили нет и половины обещанного в белой бумаге 🤷 или вы в код не смотрели?
Если ты не разбираешься, то зачем здесь?
Проводил бы Дуров ico грам принимая в оплату крипту, не регистрируясь в США в sec, и без американцев - то не было бы сложностей. Хотя наверное и Тон)
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