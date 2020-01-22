Регулятор считает, что если Telegram и сделала какой-то продукт, то он не соответствует первоначальным обещаниям компании.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) усомнилась в готовности блокчейн-платформы TON к запуску. Регулятор выступил с обновлённой позицией в судебном меморандуме, обратило внимание The Bell.

SEC считает, что если Telegram и сделала какой-то продукт, то он не соответствует первоначальным обещаниям компании. Регулятор ссылается на мнение экспертов и прикладывает его в отдельном документе вместе с негативными публикациями о TON в СМИ.

Регулятор обвиняет компанию в том, что она не предоставила доказательства готовности платформы. Разработчики не показали сервисы для платформы и не рассказали, на какой стадии находится их создание, утверждает SEC. Telegram пообещал создать 50 сервисов, включая TON Storage, TON Proxy и TON VPN, напоминает SEC. Эксперт комиссии заявил, что только восемь приложений из 50 в теории можно реализовать.

Также эксперт регулятора утверждает, что Telegram хотела создать более быструю систему транзакций, чем Visa и Mastercard, но решения компании уже устарели и «заброшены другими разработчиками».

Кроме того, власти США обвинили Telegram в отказе поддерживать платформу после запуска — это противоречит первоначальным планам компании, заявил регулятор. Telegram обещал участвовать в стабилизации цен и интегрировать TON со своим мессенджером, напоминает SEC.

Источники The Bell, близкие к ситуации, утверждают, что блокчейн-платформа существует. TON была бы запущена в срок, если бы не судебный запрет, заявили собеседники издания.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Telegram в октябре 2019 года. Регулятор добился временного запрета на продажу Gram. Тогда компании пришлось отложить запуск платформы, назначенный на 31 октября 2019 года.