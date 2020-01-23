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Татьяна Боброва
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ФАС назвала сроки и правила предустановки российского ПО на смартфоны Материал редакции

Специальный реестр приложений создавать не планируют, говорят источники.

38 комментариев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала график предустановки российских приложений и программ на смартфоны, компьютеры, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV, продаваемые в России. Об этом говорится на сайте ведомства.

В совещании регулятора 22 января 2020 года также участвовали Роспотребнадзор, операторы связи, представители ассоциаций и разработчики ПО.

Согласно предложениям ФАС:

  • С 1 июля 2020 года предустановка будет обязательной для смартфонов. С 1 июля 2021 года — для планшетов. С 1 июля 2022 года — для компьютеров. С 1 июля 2023 года — для Smart TV.
  • На смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирус, навигаторы, поисковики, приложения для госуслуг и платёжные системы. Такие же программы, кроме платёжных сервисов, будут установлены на планшетах.
  • Также на планшетах, компьютерах и Smart TV должны быть установлены аудиовизуальные сервисы и сервисы для просмотра программ первого и второго мультиплекса ТВ.
  • По данным «Коммерсанта», в 2020 году обязательными на смартфонах станут отечественные карты и поиск, с 2021 года — антивирус, приложение госуслуг, мессенджеры и социальные сети, а с 2023 года — национальная платёжная система «Мир».
  • Требования не будут распространяться на оборудование, произведенное до 1 июля 2020 года, указывает газета.

Издание отмечает, что за предустановку будет отвечать производитель устройства, но по согласованию с ним это может делать, например, дистрибутор или ритейлер. По словам источника, отношения с разработчиками будут коммерческими.

Источник издания уточнил, что специальный реестр приложений создавать не планируют: лишь определят требования и критерии выбора. Собеседник РБК подтвердил, что перечня конкретных приложений и конкретных разработчиков не будет, поскольку это нарушает закон о конкуренции.

По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, устанавливаться будет широко используемое российское ПО, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных потребителей.

Источник РБК, участвующий в совещании, уточнил, что предложения ФАС лягут в основу трех подзаконных актов: правила установки приложений, требования к ПО и к устройствам.

Президент Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемую в России электронную технику в начале декабря 2019 года. Закон начнёт действовать с 1 июля 2020 года.

Списки обязательных приложений и устройств, на которые распространяются требования, а также порядок установки должно определить правительство. Продавцы и производители электроники выступали против закона.

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38 комментариев
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Ivan Zolotko

8

Прошу производителей упаковать Российское ПО в одну папку, чтобы можно было удалить его одним нажатием.

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Marow from Neverland

Ivan
1

Да ну не

Ответить

Ivan Zolotko

Marow
1

Аргумент!

Ответить

Артем Голендберг

7

Больше всего настораживает - антивирус. Знаем мы Ваши антивирусы с прямой связью с " богом" (товарищем майором)

Ответить

Georgy Borisov

Артем
1

Боюсь режим уже проехал этот этап. Вас легко посадят и без прослушки. Сейчас им просто нужны все твои деньги.

Ответить

⛄️ Игорь

4

Вот ведь мудачьё, зла на них не хватает 😤

Ответить

Яков Ахмадуллин

3

Ждем роста пользователей Яндекса на таблетках и мобайл. Честная конкуренция 💪

Ответить

Oleg Oleg

2

Гора родила мышь.
Вместо того чтобы действительно продвинуть своё собственное программное обеспечение, воспользовавшись странным, но всё-таки законом, они просто пролоббировать интересы отдельных производителей. Мы даже можем угадать их имена: Яндекс и Касперский.

Ответить

Максим Горький

Oleg
0

Активный гражданини и Госуслуги там тоже будут.

Ответить

Павел Ржевский

Максим
2

Активный гражданин только в МСК, я полагаю.

Ответить

Marow from Neverland

Максим
0

Активный гражданин-то там почему? это штука для жителей всего одного города

для них же можно тогда и карту метро предуставливать с приложением для вай-фая

Ответить

Эл Хэлфрид

Oleg
0

Мейл ру агент забыли

Ответить

Victor Buzin

1

Кто знает в итоге Apple на это пошёл или нёт с предустановкой???

Ответить

Michael Petrov

Victor
1

как? на iphone технически антивирусы вообще можно ставить?

Ответить

Виталий Ленько

1

И раз отношения с разработчиками ПО будут коммерческими, то все расходы,естественно, лягут на плечи конечного потребителя. То есть тот же самый девайс до 1 июля стоил, допустим, 10тр, а после предустановки - 15, а то и все 20.... молодцы ФАС!)

Ответить

Павел Ржевский

Виталий
0

Может речь о том, что разработчики будут платить, что бы поставили именно их ПО.
В любом случае, у Яндекса, касперского, госуслуг приложения f2u. Не думаю, что будут устанавливать платные лицензии без согласия пользователя.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Павел
0

Сделают триал, будут сыпать пушами, что надо лицензию купить, но удалить предустановленные часто нельзя

Ответить

Saucedo Puetz

1

Короче товарищ майор теперь в каждом смартфоне, планшете, телевизоре. Ну что же-ждем инструкций по удалению всей этой нечисти

Ответить

Фёдор Коновалов

1

Пора валить :)

Товарищ майор и суверенный интернет близко :)

Ответить

Igor Chimbur

1

Говно от Касперского, 2 поисковые строки (Яндекс и Гугл), навигаторы (хуй знает зачем) и прочая параша. Представляю, как убого будут выглядеть оболочки смартфонов в российских версиях

Ответить

Дмитрий Лебедев

0

Что сказать, 2020 год, монополия набирает обороты.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Дмитрий
0

По-моему, не монополия, а маразм

Ответить

Alexander

0

А на iOS есть в принципе есть антивирусы?

Ответить

Francis R. Wilkeу

Alexander
0

В традиционном понимании - нет. Есть какие-то имитаторы 

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Alexander
0

Сделают! Под такое-то дело

Ответить

Антон Лисин

0

Так понимаю раз владельцы по будет получать больше прибыли, то цена на мобильные устройства должна упасть.

Ответить

Влад Микулов

0

Их же можно будет удалить? Просто как они собираются реализовывать это на Apple? 🤣

Ура теперь мы все будем активными юзерами браузера Амиго и мессенджера Там-там, одновременно разбираясь в широте инструментария MyTatget

Ответить

Павел Ржевский

Влад
0

Двери запрут, пока не активируешь телефон и они не установят свой список)
А может будут вместе с чеком давать список приложений и гарантия не будет действовать если все не установили.

Но скорее всего с яблочной продукцией будет как с телеграмм, не могут же они запретить наглухо то, чем сами пользуются.

Ответить

Андрей Котофф

0

Придётся, теперь при покупке устройства выбирать страну Беларусь или Украина, чтобы мусор не загружался🤔

Ответить

Konstantin Bulgakov

0

Также на смартфоны, планшеты и ТВ будут установлены первый и второй мультиплексы — пакеты общероссийских телеканалов, утвержденные для обязательного вещания в России. Первый мультиплекс включает Первый канал, «Россию 1», «Россию К», «Россию 24», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и Общественное телевидение России. Второй мультиплекс — СТС, «Домашний», РЕН ТВ, ТНТ, ТВ3, «Пятницу», «Муз ТВ», «Звезду», «Мир» и «Спас».

Ответить

I SERJ

Konstantin
0

Кто-то ещё смотрит это тв?

Ответить

Vl Al

I
0

Когда теща приезжала погостить, «Спас» меня спас.

Ответить

Sergei Timofeyev

Konstantin
0

И антенна в телефоне будет телескопическая. 

Ответить

Vladislav Eliseev

Konstantin
0

Достаточно будет этих двух. Первый канал, «Спас». Первый - для промывания  мозгов, второй - для укрепления духовных скреп. 

Ответить

I SERJ

0

Очень интересно посмотреть как они все это на смарт ТВ реализуют.....

Ответить

Vl Al

I
0

Наклейку прилепят "Здеся установлено суверенное ПО". Делов-то.

И не такие вещи с помощью наклеек делали.

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Карфаген должен быть разрушен

0

Чем дальше, тем веселее! В интересное время живём — не море секут, конечно, но тоже хорошо

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Евгений Лукин

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У аэропорта ‘Минск’ началось строительство re:store

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