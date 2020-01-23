Специальный реестр приложений создавать не планируют, говорят источники.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала график предустановки российских приложений и программ на смартфоны, компьютеры, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV, продаваемые в России. Об этом говорится на сайте ведомства.

В совещании регулятора 22 января 2020 года также участвовали Роспотребнадзор, операторы связи, представители ассоциаций и разработчики ПО.

Согласно предложениям ФАС:

С 1 июля 2020 года предустановка будет обязательной для смартфонов. С 1 июля 2021 года — для планшетов. С 1 июля 2022 года — для компьютеров. С 1 июля 2023 года — для Smart TV.

На смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирус, навигаторы, поисковики, приложения для госуслуг и платёжные системы. Такие же программы, кроме платёжных сервисов, будут установлены на планшетах.

Также на планшетах, компьютерах и Smart TV должны быть установлены аудиовизуальные сервисы и сервисы для просмотра программ первого и второго мультиплекса ТВ.



По данным «Коммерсанта», в 2020 году обязательными на смартфонах станут отечественные карты и поиск, с 2021 года — антивирус, приложение госуслуг, мессенджеры и социальные сети, а с 2023 года — национальная платёжная система «Мир».

Требования не будут распространяться на оборудование, произведенное до 1 июля 2020 года, указывает газета.



Издание отмечает, что за предустановку будет отвечать производитель устройства, но по согласованию с ним это может делать, например, дистрибутор или ритейлер. По словам источника, отношения с разработчиками будут коммерческими.

Источник издания уточнил, что специальный реестр приложений создавать не планируют: лишь определят требования и критерии выбора. Собеседник РБК подтвердил, что перечня конкретных приложений и конкретных разработчиков не будет, поскольку это нарушает закон о конкуренции.

По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, устанавливаться будет широко используемое российское ПО, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных потребителей.

Источник РБК, участвующий в совещании, уточнил, что предложения ФАС лягут в основу трех подзаконных актов: правила установки приложений, требования к ПО и к устройствам.

Президент Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемую в России электронную технику в начале декабря 2019 года. Закон начнёт действовать с 1 июля 2020 года.