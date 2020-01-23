Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Специальный реестр приложений создавать не планируют, говорят источники.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала график предустановки российских приложений и программ на смартфоны, компьютеры, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV, продаваемые в России. Об этом говорится на сайте ведомства.
В совещании регулятора 22 января 2020 года также участвовали Роспотребнадзор, операторы связи, представители ассоциаций и разработчики ПО.
Согласно предложениям ФАС:
Издание отмечает, что за предустановку будет отвечать производитель устройства, но по согласованию с ним это может делать, например, дистрибутор или ритейлер. По словам источника, отношения с разработчиками будут коммерческими.
Источник издания уточнил, что специальный реестр приложений создавать не планируют: лишь определят требования и критерии выбора. Собеседник РБК подтвердил, что перечня конкретных приложений и конкретных разработчиков не будет, поскольку это нарушает закон о конкуренции.
По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, устанавливаться будет широко используемое российское ПО, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных потребителей.
Источник РБК, участвующий в совещании, уточнил, что предложения ФАС лягут в основу трех подзаконных актов: правила установки приложений, требования к ПО и к устройствам.
Президент Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемую в России электронную технику в начале декабря 2019 года. Закон начнёт действовать с 1 июля 2020 года.
Списки обязательных приложений и устройств, на которые распространяются требования, а также порядок установки должно определить правительство. Продавцы и производители электроники выступали против закона.
Прошу производителей упаковать Российское ПО в одну папку, чтобы можно было удалить его одним нажатием.
Больше всего настораживает - антивирус. Знаем мы Ваши антивирусы с прямой связью с " богом" (товарищем майором)
Боюсь режим уже проехал этот этап. Вас легко посадят и без прослушки. Сейчас им просто нужны все твои деньги.
Ждем роста пользователей Яндекса на таблетках и мобайл. Честная конкуренция 💪
Гора родила мышь.
Вместо того чтобы действительно продвинуть своё собственное программное обеспечение, воспользовавшись странным, но всё-таки законом, они просто пролоббировать интересы отдельных производителей. Мы даже можем угадать их имена: Яндекс и Касперский.
Активный гражданини и Госуслуги там тоже будут.
Активный гражданин-то там почему? это штука для жителей всего одного города
для них же можно тогда и карту метро предуставливать с приложением для вай-фая
Кто знает в итоге Apple на это пошёл или нёт с предустановкой???
И раз отношения с разработчиками ПО будут коммерческими, то все расходы,естественно, лягут на плечи конечного потребителя. То есть тот же самый девайс до 1 июля стоил, допустим, 10тр, а после предустановки - 15, а то и все 20.... молодцы ФАС!)
Может речь о том, что разработчики будут платить, что бы поставили именно их ПО.
В любом случае, у Яндекса, касперского, госуслуг приложения f2u. Не думаю, что будут устанавливать платные лицензии без согласия пользователя.
Сделают триал, будут сыпать пушами, что надо лицензию купить, но удалить предустановленные часто нельзя
Короче товарищ майор теперь в каждом смартфоне, планшете, телевизоре. Ну что же-ждем инструкций по удалению всей этой нечисти
Говно от Касперского, 2 поисковые строки (Яндекс и Гугл), навигаторы (хуй знает зачем) и прочая параша. Представляю, как убого будут выглядеть оболочки смартфонов в российских версиях
Что сказать, 2020 год, монополия набирает обороты.
А на iOS есть в принципе есть антивирусы?
Так понимаю раз владельцы по будет получать больше прибыли, то цена на мобильные устройства должна упасть.
Их же можно будет удалить? Просто как они собираются реализовывать это на Apple? 🤣
Ура теперь мы все будем активными юзерами браузера Амиго и мессенджера Там-там, одновременно разбираясь в широте инструментария MyTatget
Двери запрут, пока не активируешь телефон и они не установят свой список)
А может будут вместе с чеком давать список приложений и гарантия не будет действовать если все не установили.
Но скорее всего с яблочной продукцией будет как с телеграмм, не могут же они запретить наглухо то, чем сами пользуются.
Придётся, теперь при покупке устройства выбирать страну Беларусь или Украина, чтобы мусор не загружался🤔
Также на смартфоны, планшеты и ТВ будут установлены первый и второй мультиплексы — пакеты общероссийских телеканалов, утвержденные для обязательного вещания в России. Первый мультиплекс включает Первый канал, «Россию 1», «Россию К», «Россию 24», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и Общественное телевидение России. Второй мультиплекс — СТС, «Домашний», РЕН ТВ, ТНТ, ТВ3, «Пятницу», «Муз ТВ», «Звезду», «Мир» и «Спас».
Кто-то ещё смотрит это тв?
Достаточно будет этих двух. Первый канал, «Спас». Первый - для промывания мозгов, второй - для укрепления духовных скреп.
Очень интересно посмотреть как они все это на смарт ТВ реализуют.....
Чем дальше, тем веселее! В интересное время живём — не море секут, конечно, но тоже хорошо
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