Росфинмониторинг внёс пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна в список террористов и экстремистов Статьи редакции
Его уже объявили в розыск и заочно арестовали в России.
- Информация об этом появилась в перечне Росфинмониторинга. В него внесли Энди Стоуна, родившегося 28 мая 1981 года. Дата совпадает с днём рождения пресс-секретаря Meta*.
- 26 ноября 2023 года в базе розыска МВД появилась карточка с именем Стоуна. «Медиазона» сообщала, что в середине ноября 2023 года один из российских судов также принял решение о заочном аресте пресс-секретаря Meta* по статье о содействии терроризму.
- 27 ноября суд подтвердил заочный арест: его назначили из-за обвинения Стоуна по ч.2 ст.205.1 УК — в «содействии террористической деятельности с использованием своего служебного положения». Максимальное наказание — пожизненный срок в тюрьме.
- В марте 2022 года Следственный комитет возбудил уголовное против «сотрудников компании» из-за заявления Стоуна об отказе Facebook* и Instagram* блокировать призывы к насилию в отношении российских военных и руководства страны.
- После этого Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией и запретить её работу в России, сделав исключение для WhatsApp*. При этом прокурор заявил, что использование гражданами и юрлицами Facebook* и Instagram* не может быть признано экстремизмом.
- Также она потребовала заблокировать Instagram в России — Роскомнадзор ограничил доступ к соцсети 14 марта 2022 года, в тот же день Meta запретила желать смерти главам государств в Facebook* и Instagram*. Facebook* заблокирован в стране с 4 марта.
- 21 марта Тверской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Meta* экстремистской.
*Meta (владеет Facebook, WhatsApp и Instagram) признана экстремистской организацией на территории России и запрещена в стране.
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Вот так выглядит настоящий террорист, чтоб вы знали. А ребята из ХАМАС и Талибан- хорошие, это другое, приезжайте к нам в Москву, мы вам с радостью руку пожмём
Фигасе. Ему как-то планируют рассказать? А то все ресурсы, которые читают "террористы и экстремисты" у нас запрещены.
В what’s app напишут😀
Гениально! И открытку с блестящими бабочками ему, чтоб знал, террорист клятый, как эти свои диверсии устраивать!
🤣🤣🤣
Новый Бенладен,до каких пор интересно этот шизофренический угар будет продолжаться🤦
Его боялись даже чеченцы
Опасный тип, я вам скажу. Был же нормальный, а вырос экстремистом. Мамкин террорист!
Самый опасный террорист на планете 🤣🤣🤣
Он вот сейчас очень сильно напугался.
Теперь не сможет открыть карту в Сбере и детей в санаторий на Алтай отправить
Всё логично, список - это бумага. Бумага бьёт камень. РФМ победил.
Получается если я надену шлем Oculus я автоматически становлюсь террористом?
Боюсь что в газах большинства россиян, вас будут считать не террористом а пид.....Носить на морде годовую зарплату большинства населения? В нашей стране не поймут...
Притом Ватсап работает спокойно в России