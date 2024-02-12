Право
Евгения Евсеева

Росфинмониторинг внёс пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна в список террористов и экстремистов Статьи редакции

Его уже объявили в розыск и заочно арестовали в России.

  • Информация об этом появилась в перечне Росфинмониторинга. В него внесли Энди Стоуна, родившегося 28 мая 1981 года. Дата совпадает с днём рождения пресс-секретаря Meta*.
  • 26 ноября 2023 года в базе розыска МВД появилась карточка с именем Стоуна. «Медиазона» сообщала, что в середине ноября 2023 года один из российских судов также принял решение о заочном аресте пресс-секретаря Meta* по статье о содействии терроризму.
  • 27 ноября суд подтвердил заочный арест: его назначили из-за обвинения Стоуна по ч.2 ст.205.1 УК — в «содействии террористической деятельности с использованием своего служебного положения». Максимальное наказание — пожизненный срок в тюрьме.
  • В марте 2022 года Следственный комитет возбудил уголовное против «сотрудников компании» из-за заявления Стоуна об отказе Facebook* и Instagram* блокировать призывы к насилию в отношении российских военных и руководства страны.
  • После этого Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией и запретить её работу в России, сделав исключение для WhatsApp*. При этом прокурор заявил, что использование гражданами и юрлицами Facebook* и Instagram* не может быть признано экстремизмом.
  • Также она потребовала заблокировать Instagram в России — Роскомнадзор ограничил доступ к соцсети 14 марта 2022 года, в тот же день Meta запретила желать смерти главам государств в Facebook* и Instagram*. Facebook* заблокирован в стране с 4 марта.
  • 21 марта Тверской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Meta* экстремистской.

*Meta (владеет Facebook, WhatsApp и Instagram) признана экстремистской организацией на территории России и запрещена в стране.

#новости #meta

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14 комментариев
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Вот так выглядит настоящий террорист, чтоб вы знали. А ребята из ХАМАС и Талибан- хорошие, это другое, приезжайте к нам в Москву, мы вам с радостью руку пожмём

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Вадим Д.

Фигасе. Ему как-то планируют рассказать? А то все ресурсы, которые читают "террористы и экстремисты" у нас запрещены.

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Mr Black

В what’s app напишут😀

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Вадим Д.

Гениально! И открытку с блестящими бабочками ему, чтоб знал, террорист клятый, как эти свои диверсии устраивать!

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Mr Black

🤣🤣🤣
Новый Бенладен,до каких пор интересно этот шизофренический угар будет продолжаться🤦

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Продюсер душнила

Его боялись даже чеченцы

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Колян

Опасный тип, я вам скажу. Был же нормальный, а вырос экстремистом. Мамкин террорист!

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Сергей Демянчук

Самый опасный террорист на планете 🤣🤣🤣

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Andrey Chuguev

Он вот сейчас очень сильно напугался.

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Колян

Теперь не сможет открыть карту в Сбере и детей в санаторий на Алтай отправить

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Maxim Fox

Всё логично, список - это бумага. Бумага бьёт камень. РФМ победил.

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Колян

Получается если я надену шлем Oculus я автоматически становлюсь террористом?

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Sasha Step

Боюсь что в газах большинства россиян, вас будут считать не террористом а пид.....Носить на морде годовую зарплату большинства населения? В нашей стране не поймут...

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Иван Саблин

Притом Ватсап работает спокойно в России

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11 комментариев
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