Банкротящийся «Связной» задолжал 5000 сотрудников зарплату почти на 500 млн рублей Статьи редакции
Сейчас в отношении компании открыто конкурсное производство — имущество, если оно есть, должны распродать для погашения долгов.
- Сеть «Связной» задолжала 4999 сотрудникам 476,7 млн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные из Единого федерального реестра сведений о банкротстве. При этом заявления работников о выплате причитающейся им зарплаты до сих пор продолжают поступать.
- Сумму утвердили на заочном собрании работников и уволившегося персонала компании 5 февраля 2024 года. Общая задолженность ритейлера перед кредиторами составила 9,92 млрд рублей.
- По словам опрошенных изданием юристов, закон предусматривает разные виды ответственности за невыплату зарплаты — вплоть до уголовной. Выплаты будут производить из конкурсной массы должника (собственность, подлежащая продаже). Сотрудники могут претендовать на проценты в связи с задержкой зарплаты, а также на компенсацию морального вреда.
- «Связной» рассказал о планах объявить себя банкротом в феврале 2023 года, в марте — подал соответствующее заявление. В июне суд признал его обоснованным и ввёл процедуру наблюдения. В сентябре «Ведомости» сообщили, что ритейлер уведомил сотрудников о невозможности вовремя платить им зарплаты. В декабре его признали банкротом, в отношении компании открыли конкурсное производство.
- По данным на сайте «Связного», у него было свыше 2600 магазинов электроники и бытовой техники в России. В сентябре 2023 года ритейлер закрыл все точки в Москве и Санкт-Петербурге, судьба тех, что находятся в других городах, — неизвестна, писал РБК. Также есть онлайн-магазин.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка основного российского юрлица ООО «Сеть Связной» в 2022 году составила 56,8 млрд рублей, чистый убыток — 48,5 млрд рублей.
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А хватит остатков имущества на все долги-то? Не, сотрудников отчасти жаль, но лишь отчасти: столько работать в реально разорившейся компании, видеть глубину этой задницы и продолжать работать...
Телефонами заплатят
А у них есть имущество?
Хе-хе, своего у них ничего уже не оставалось.
"задолжала 4999 сотрудникам"
Пятитысячный, ты куда подевался?
он пока стоит в очереди, не успел на собрание
Задолжала 4999 сотрудника по 49 990? А по рассрочка скидка будет? А допами забрать можно?