Банкротящийся «Связной» задолжал зарплату 5000 сотрудников почти на 500 млн рублей Статьи редакции
Сейчас в отношении компании открыто конкурсное производство — имущество, если оно есть, должны распродать для погашения долгов.
- Сеть «Связной» задолжала 4999 сотрудникам 476,7 млн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные из Единого федерального реестра сведений о банкротстве. При этом заявления работников о выплате причитающейся им зарплаты до сих пор продолжают поступать.
- Сумму утвердили на заочном собрании работников и уволившегося персонала компании 5 февраля 2024 года. Общая задолженность ритейлера перед кредиторами составила 9,92 млрд рублей.
- По словам опрошенных изданием юристов, закон предусматривает разные виды ответственности за невыплату зарплаты — вплоть до уголовной. Выплаты будут производить из конкурсной массы должника (собственность, подлежащая продаже). Сотрудники могут претендовать на проценты в связи с задержкой зарплаты, а также на компенсацию морального вреда.
- «Связной» рассказал о планах объявить себя банкротом в феврале 2023 года, в марте — подал соответствующее заявление. В июне суд признал его обоснованным и ввёл процедуру наблюдения. В сентябре «Ведомости» сообщили, что ритейлер уведомил сотрудников о невозможности вовремя платить им зарплаты. В декабре его признали банкротом, в отношении компании открыли конкурсное производство.
- По данным на сайте «Связного», у него было свыше 2600 магазинов электроники и бытовой техники в России. В сентябре 2023 года ритейлер закрыл все точки в Москве и Санкт-Петербурге, судьба тех, что находятся в других городах, — неизвестна, писал РБК. Также есть онлайн-магазин.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка основного российского юрлица ООО «Сеть Связной» в 2022 году составила 56,8 млрд рублей, чистый убыток — 48,5 млрд рублей.
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"задолжала 4999 сотрудникам"
Пятитысячный, ты куда подевался?
Маркетологи зп выплачивали.
Зарядниками со склада взял и на вб торговать
он пока стоит в очереди, не успел на собрание
По старой русской традиции принесли в жертву, чтобы урожай на карте кукурузы был больше.
Не дожил может? Ну там старенький к примеру был или стресс большой...
получил свои 23.3 млн. и попросил вычеркнуть его из списка
Он додумался украсть зп
У меня подруга в связном работала в точке, которая находилась в ларьке. У них крыша текла, была угроза возгорания, на точке холодно было, унитаз был засорен и не функционировал. Начальству было все равно, главное чтоб план закрыли. Ещё в СПб мрот тогда был около 20к, а минималку им платили в два раза меньше, хотя были устроены по трудовому договору, как так до сих пор не поняла, а моя подруга не читала что подписывала и своего оригинала договора она не взяла. Одним словом, контора пидорасов.
зачем работать в месте где даже нет возможности сходить в туалет? и тебе недоплачивают, ради чего эти жертвы нужны? ТО что контора самая настоящая спорить не буду, но вот просто ,кто виноват что она согласилась на такие условия? Опять таки не оправдываю связной ни в коем случае ,просто хочу донести, что себя нужно уважать
Например, не берут в другие места на подработку,
а светить жопой на онлифансе совесть (или жопа)) не позволяет.
Бро, ты полегше с "пусть едят пирожные"
Ну читать надо конечно. Скорее всего там написали полставки или что-нибудь подобное.
Насчёт пидарасов это к Яндексу ркн фас
Всегда страдают обычные люди.
Ого, девяностыми запахло. А дед ещё и не начинал говорит
Некогда ему! Он еще не все письма прочёл...
И не все распечатки роликов с Ютуба.
Задолжала 4999 сотрудника по 49 990? А по рассрочка скидка будет? А допами забрать можно?
А хватит остатков имущества на все долги-то? Не, сотрудников отчасти жаль, но лишь отчасти: столько работать в реально разорившейся компании, видеть глубину этой задницы и продолжать работать...
"Надежда умирает последней"
Такая логика прекрасная...Если бы мне не заплатили за один месяц когда должны были я бы ушел не задумываясь и находясь на новом месте работы подал бы в суд и требовал свои деньги зарабатывая новые, а сидеть на раскаленной плите и жаловаться, что попе больно это глупо
Всё верно, но большинство - терпилы и они терпят 🤷🏻♂️
Да, тоже подумал об этом, но как-то всё равно не верится. Там же не одни заводчане образца 70-х работали, чтобы такой парадигмы придерживаться. Или только они там и работали?!
Великое слово АВОСЬ. Из-за него многие попадают в жизненные ловушки
Телефонами заплатят
А у них есть имущество?
Хе-хе, своего у них ничего уже не оставалось.
Знакомая работала в магазине связного. Там заработок не на зп, схематозами х2 к зп, никто не смотрит. Но я осуждаю, ведь это уголовное деяние
Может и не обанкротились если продавали бы товары по нормальным ценам, а то установили прайс over dohuya и сидели
Да там «свои» выкупали товары. Стоило «появиться в продаже», как тут же исчезало по цене ниже рынка в 10 раз. Свои выкупали товары за бесценок. На сайте у них была последняя цена продажи.
Если я, левый потенциальный покупатель, видел это, то почему руководству было плевать?
Владельцы как обычно в белом фраке посреди и они ни в чем не виноваты?
А у меня у родственников НДФЛ начислили на Госуслугах, хотя зарплату по факту уже несколько месяцев не платят
Они за Надеждина подписи оставляли? Если да, то это штраф пришел.
Нет, конечно. В том-то и дело, что Надеждин тогда даже не собирался избираться
так по документам платят, видимо
Ребят, извините, но тут никак на зп не хватает, понимать надо
Карма. Отобрали актив, но не вывезли.
где его можно купить?
500 млн рублей найдут - 100% если поискать
Здравствуйте как можно заработать с вами
Что говорит закон в случае отсутствия денег и имущества у банкрота? Предположим это небольшой безнес, например инетмагазин или ларек у дома с одним или двумя продавцами. Работали, но без шика, пока рядом не открылась Пятерочка (маркеталейсы увели клиентуру). Дальши падение продаж, пара месяцев агонии и смерть микробизнеса. Где взять такой конторе деньги на выплаты сотрудникам?