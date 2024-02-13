Право
Евгения Евсеева

Банкротящийся «Связной» задолжал зарплату 5000 сотрудников почти на 500 млн рублей Статьи редакции

Сейчас в отношении компании открыто конкурсное производство — имущество, если оно есть, должны распродать для погашения долгов.

  • Сеть «Связной» задолжала 4999 сотрудникам 476,7 млн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные из Единого федерального реестра сведений о банкротстве. При этом заявления работников о выплате причитающейся им зарплаты до сих пор продолжают поступать.
  • Сумму утвердили на заочном собрании работников и уволившегося персонала компании 5 февраля 2024 года. Общая задолженность ритейлера перед кредиторами составила 9,92 млрд рублей.
  • По словам опрошенных изданием юристов, закон предусматривает разные виды ответственности за невыплату зарплаты — вплоть до уголовной. Выплаты будут производить из конкурсной массы должника (собственность, подлежащая продаже). Сотрудники могут претендовать на проценты в связи с задержкой зарплаты, а также на компенсацию морального вреда.
  • «Связной» рассказал о планах объявить себя банкротом в феврале 2023 года, в марте — подал соответствующее заявление. В июне суд признал его обоснованным и ввёл процедуру наблюдения. В сентябре «Ведомости» сообщили, что ритейлер уведомил сотрудников о невозможности вовремя платить им зарплаты. В декабре его признали банкротом, в отношении компании открыли конкурсное производство.
  • По данным на сайте «Связного», у него было свыше 2600 магазинов электроники и бытовой техники в России. В сентябре 2023 года ритейлер закрыл все точки в Москве и Санкт-Петербурге, судьба тех, что находятся в других городах, — неизвестна, писал РБК. Также есть онлайн-магазин.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка основного российского юрлица ООО «Сеть Связной» в 2022 году составила 56,8 млрд рублей, чистый убыток — 48,5 млрд рублей.

#новости #связной

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 Слегка Придурковатый

"задолжала 4999 сотрудникам"

Пятитысячный, ты куда подевался?

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Иннокентий Фефилов

Маркетологи зп выплачивали.

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Мигель Маркин

Зарядниками со склада взял и на вб торговать

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Евгения Евсеева
Автор

он пока стоит в очереди, не успел на собрание

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Maxim Fox

По старой русской традиции принесли в жертву, чтобы урожай на карте кукурузы был больше.

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Премудрый пискарь

Не дожил может? Ну там старенький к примеру был или стресс большой...

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ЯжПрограммист

получил свои 23.3 млн. и попросил вычеркнуть его из списка

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тёма

Он додумался украсть зп

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Marusya

У меня подруга в связном работала в точке, которая находилась в ларьке. У них крыша текла, была угроза возгорания, на точке холодно было, унитаз был засорен и не функционировал. Начальству было все равно, главное чтоб план закрыли. Ещё в СПб мрот тогда был около 20к, а минималку им платили в два раза меньше, хотя были устроены по трудовому договору, как так до сих пор не поняла, а моя подруга не читала что подписывала и своего оригинала договора она не взяла. Одним словом, контора пидорасов.

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Денис Смолянинов

зачем работать в месте где даже нет возможности сходить в туалет? и тебе недоплачивают, ради чего эти жертвы нужны? ТО что контора самая настоящая спорить не буду, но вот просто ,кто виноват что она согласилась на такие условия? Опять таки не оправдываю связной ни в коем случае ,просто хочу донести, что себя нужно уважать

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Иван Хаманн

Например, не берут в другие места на подработку,
а светить жопой на онлифансе совесть (или жопа)) не позволяет.
Бро, ты полегше с "пусть едят пирожные"

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Wega

Ну читать надо конечно. Скорее всего там написали полставки или что-нибудь подобное.

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Водяной

Насчёт пидарасов это к Яндексу ркн фас

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Сергей Демянчук

Всегда страдают обычные люди.

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Pavel Loginov

Ого, девяностыми запахло. А дед ещё и не начинал говорит

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Премудрый пискарь

Некогда ему! Он еще не все письма прочёл...

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lucklessman

И не все распечатки роликов с Ютуба.

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Никита

Задолжала 4999 сотрудника по 49 990? А по рассрочка скидка будет? А допами забрать можно?

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Вадим Д.

А хватит остатков имущества на все долги-то? Не, сотрудников отчасти жаль, но лишь отчасти: столько работать в реально разорившейся компании, видеть глубину этой задницы и продолжать работать...

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Andrey Chuguev

"Надежда умирает последней"

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Олег Бовин

Такая логика прекрасная...Если бы мне не заплатили за один месяц когда должны были я бы ушел не задумываясь и находясь на новом месте работы подал бы в суд и требовал свои деньги зарабатывая новые, а сидеть на раскаленной плите и жаловаться, что попе больно это глупо

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Вадим Д.

Всё верно, но большинство - терпилы и они терпят 🤷🏻‍♂️

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Вадим Д.

Да, тоже подумал об этом, но как-то всё равно не верится. Там же не одни заводчане образца 70-х работали, чтобы такой парадигмы придерживаться. Или только они там и работали?!

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Andrey Chuguev

Великое слово АВОСЬ. Из-за него многие попадают в жизненные ловушки

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Ale K

Телефонами заплатят

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Премудрый пискарь

А у них есть имущество?

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Вадим Д.

Хе-хе, своего у них ничего уже не оставалось.

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Hox nap

Знакомая работала в магазине связного. Там заработок не на зп, схематозами х2 к зп, никто не смотрит. Но я осуждаю, ведь это уголовное деяние

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Alchakov Developer

Может и не обанкротились если продавали бы товары по нормальным ценам, а то установили прайс over dohuya и сидели

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Dmitry Obelov

Да там «свои» выкупали товары. Стоило «появиться в продаже», как тут же исчезало по цене ниже рынка в 10 раз. Свои выкупали товары за бесценок. На сайте у них была последняя цена продажи.
Если я, левый потенциальный покупатель, видел это, то почему руководству было плевать?

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Сергей Леопольдович

Владельцы как обычно в белом фраке посреди и они ни в чем не виноваты?

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Денис Гаас

А у меня у родственников НДФЛ начислили на Госуслугах, хотя зарплату по факту уже несколько месяцев не платят

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ЯжПрограммист

Они за Надеждина подписи оставляли? Если да, то это штраф пришел.

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Денис Гаас

Нет, конечно. В том-то и дело, что Надеждин тогда даже не собирался избираться

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Daniele Morazzi

так по документам платят, видимо

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Гриша Колесников
выручка основного российского юрлица ООО «Сеть Связной» в 2022 году составила 56,8 млрд рублей, чистый убыток — 48,5 млрд рублей.

Ребят, извините, но тут никак на зп не хватает, понимать надо

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debil
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Daddy Fuzz

Карма. Отобрали актив, но не вывезли.

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Невероятный Блондин
имущество, если оно есть, должны распродать

где его можно купить?

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lomaj3

500 млн рублей найдут - 100% если поискать

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Умарова Юлдузой

Здравствуйте как можно заработать с вами

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Zloy Sniper

Что говорит закон в случае отсутствия денег и имущества у банкрота? Предположим это небольшой безнес, например инетмагазин или ларек у дома с одним или двумя продавцами. Работали, но без шика, пока рядом не открылась Пятерочка (маркеталейсы увели клиентуру). Дальши падение продаж, пара месяцев агонии и смерть микробизнеса. Где взять такой конторе деньги на выплаты сотрудникам?

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