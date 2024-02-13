ФНС начала чаще интересоваться компаниями, которые сотрудничают с самозанятыми как со штатными работниками — «Ведомости» Статьи редакции
Так некоторые работодатели экономят на налоговых выплатах.
- Количество обращений от Федеральной налоговой службы (ФНС) выросло с конца 2023 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на несколько писем и опрошенных юристов и налоговых консультантов. Последние полагают, что проверки усилились, так как ведомство обновило статистику по числу пользователей режима «Налог на профессиональный доход» (НПД).
- Если ФНС подозревает, что компания может уклоняться от более высоких налоговых ставок, она просит уточнить, со сколькими плательщиками НПД бизнес сотрудничает «на постоянной основе», и указать их личные данные и ИНН. Заодно может проверить, есть ли у этих самозанятых другие заказчики.
- Среди других вопросов: где работодатель находит самозанятых, как часто пользуется их услугами и какими именно, почему не включает их в штат, а также какие организации или штатные единицы оказывали аналогичные услуги до сотрудничества с самозанятым.
- Обычно сомнения у налоговой возникают, если компания работала с человеком по трудовому договору, а потом продолжила сотрудничать с ним как с самозанятым. Иногда инспектор идёт от обратного: изучает чеки самозанятых, видит, что заказчик в них часто совпадает, и тогда начинает проверять компанию.
- Если ФНС выявит нарушения, договор переквалифицируют в трудовой. Это, помимо прочего, значит, что все выплаты по нему будут облагаться страховыми взносами. По словам опрошенных «Ведомостями» юристов, больше всего рискуют фирмы из сфер ИТ, дизайна, торговли и логистики.
- Один из собеседников газеты рассказал, что аналогичные запросы шлют и тем, кто сотрудничает с индивидуальными предпринимателями: если должность предполагает «непрерывный процесс с личным участием», деньги выплачивают систематически независимо от объёма услуг, а работник больше ни с кем не сотрудничает и получал командировочные.
- По итогам 2023 года самозанятые заработали 1,4 трлн рублей — на 48% больше год к году. Их количество при этом увеличилось на 39%, до 9,3 млн человек. Собеседники газеты полагают, что ФНС ожидает, что прирост пользователей НПД замедлится, и поэтому переходит к «зачистке».
- С 1 марта 2024 года в силу также может вступить приказ, обязывающий налоговую высылать данные о бизнесе, который сотрудничает более чем с десятью самозанятыми и начисляет им в среднем свыше 50 тысяч рублей в месяц.
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А ФНС не хочет поинтересоваться чинушьем, которые при официальной зарплате 6 млн. в год имеют недвижки на миллиарды?
Не раскачивайте галеру, уважаемый, краба укачивает
Что приведет к удорожанию услуг -падению спроса - закрытию части микро бизнесов и уходу части работников в тень опять без оформления)
Да видимо и не надо было начинать всей это самозанятой мутью заниматься. Всё равно любимое государство в итоге с тебя три шкуры спустит
Самозанятые были придуманы не для людей, а для того чтобы пополнить бюджет в сжатые сроки. Другого объяснения у меня нет. Сейчас достаточно работать даже с одним самозанятым чтобы ФНС начала проверку. И доказать что вы ничего не нарушаете очень трудно, так как в наших законах нет четких определений. Говорю не просто так, сам в прошлом году попал в такую ситуацию, хотя я всего лишь навсего хотел работать честно и в белую.
Самозанятые были придуманы, чтобы поименно вычислить всех уклонистов. А потом это стадо аккуратно с диких лугов отпастушить в загон.
Пенсионный фонд пустеет, а на социалку гос расходы падают. Пора плотить
Выходит, что сотрудники с несколькими работами уберегают своих работодателей от риска, что отношения с ними будут приняты за трудовые.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Фактором риска является получение дохода в одном и том же размере в одни и те же сроки и от одних и тех же заказчиков. Могут и для всех трёх переквалифицировать в трудовые отношения)
Так налоговая ведь и дала разъяснение на этот счет пару лет назад, когда бум пошел
Мол, если сотрудник получает доход только от вашей организации, то быть в статусе самозанятого и считаться штатным запрещено, а если я оказываю услуги 2х и более организациям, то они не против
Опять бебра у мишустика зачесалась? Деньги деньги деньги
ну ставить в зависимость компанию от того сколько у ИП заказчиков тоже такое себе, ониж не могут на это повлиять, если прям ситация честная, а не уход от налогов, а ИПшнику другие заказчики могут быть не интересны из-за того что он присосался как подрядчик к крупняку и их объем не вывозит даже
Когда самозанятым можно было стать по клику мышки в кабинете ифнс, я первым жмакнул и побежал в бухгалтерию, трясу их, говорю срочно меня в новый статус переводите, не хочу платить 13, хочу платить 4, а они мне - да хер тебе сынок, выйди вон
Скорее со штатными сотрудниками как с самозанятыми.
от валберис до яндекс такси ... бесправные рабы
Странная формулировка, учитывая что работодатель удерживает налоги непосредственно из заработной платы сотрудника и перечисляет их в соответствующие налоговые органы за него.
Скорее экономят на размере этой зарплаты.
Из заработной платы работодатель удерживает НДФЛ (13%), а взносы 30%!! начисляет и уплачивает с начисленной заработной платы работника, которые являются расходами, именно работодателя, а не работника.
Яндекс с курьерами и таксистами громко засмеялся, ведь оказывается яндекс не такси и не служба доставки, а информационный сервис, и не он платит сотрудникам зарплату, а они ему. Маркет - не интернет-магазин для покупателей, а сервис для продавцов, и не он продает товары, а наоборот - берет деньги у продавцов за свои услуги. Обратная логика финансовых потоков - и у вас не будет проблем с фнс и пфр/сфр
ну тут ты немного не прав, яндекс работат как с самозанятыми так и юр лицами ввиде таксопарков, чеки тоже выписывает с наименвоанием получателя конечного
Всякие Тиньки напряглись.
А разве нет специальной услуги типа "фейковый заказчик", где бы разные юр и физ лица "платили" самозанятым?
Вы что там задумали сэкономить копеечку? А ну оставить это мыслепреступление
с одной стороны логика есть что если постоянно рабоатет с компанией то это работкник, с другой если услуги на рынке ИП предоставляет дешевле чем найм сотрудника то почему ими не воспользоваться, темболее трудовой договор ограничения накладывает как на работодателя так и сотрудника. ИПшник не обязан трудовые расопрядки соблюдат ьи прочую ересь типа запрета рабоыт из другой страны и тд если в уставе или правилах компании прописано такое, с отпусками, вот не хочет человек в них ходить по графику и тд
Ну да, мало бабла гребут. Надо еще больше хапать, пусть компании начнут меньше платить сотрудникам
У нас сейчас бум самозанятости, причем со стороны работодателей инициатива. Совсем не хочется им официально трудоустраивать) В любом случае обратили бы на это внимание
Логичный виток, предпосылки были изначально.
Всем клиентам своим объясняем риски в связи со «вкусной» схемой
Сами создали такую возможность и сами же с ней борются, как обычно
Ну вот я курьер, работаю с несколькими курьерскими службами. Выхожу когда хочу. Какой к черту штат?
Вывод - надо чтоб самозанятые работали с многими заказчиками.
Или вот даже такую схему можно
Сегодня твои сборщики мебели работают с тобой, завтра в другой фирме, послезавтра в третьей. А с той фирмы приедут к тебе. Можно и так договориться я думаю, если с конкурентами не смертельные враги
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Ну войдите в положение! Белым воротничкам не на что чаи гонять и плевать в потолок!
Ну раз такое дело то ладно....
Так-то года уже с 20. Например, если чел был у вас в найме, то перевести его на ИП и работать по такой схеме с ним уже давно не выйдет - для ФНС это красный флаг и натянут с гарантией.
Да с самозанятыми можно один раз только поработать. Если больше уже к вам вопросы возникнут. Так что лучше и не начинать. Проще платить копейки по норме работнику, остальное уже в конверте.
Вау. Модератор удаляет мемы про Путина и налоги.
Можно расценивать как VC завел личный кабинет в Роскомнадзоре?
Может, виси не хочет, чтобы его закрыли?
Как называется сооружение, которое ещё бобры строят?
Я так понял, что нас уже точно ждет банкротство пфр в ближайшее время. Иначе как просто объяснить этот маневр с самозанятыми. Даже дети понимали, что работодатели вышвырнут штатников и наберут этих самоедов за которых не надо платить лишних 30 процентов в фонды. Окей вы лишили фонды этих денег ради чего? Ради 4х процентов с оборота самозанятых? Даже если вы обелили рынок этими 4мя процентами разве они перекроют недоплату тех 30, учитывая что эти деньги сразу идут на пенсии текущим пенсионерам
Синергия позвала работать у них преподователям - условия "самозанятый".
ФНС вот вам наводочка
Опять надо по черному работать. И проблем не будет
Самозанятость еще чем хороша? Тем что позволяет подработать когда нужно и сравнить условия.
Нет начальника который мозг компостирует. Можно легко прекратить сотрудничество без записей в трудовой итд
Возможно еще ограничить самозанятость для некоторых сфер
А вообще, эти потуги ФНС напоминают бюрократов Запада с их санкциями.
Научились обходить? Придумаем какую-нибудь з****у, которая доставить неудобство всем участникам рынка, а проблему решит лишь частично.
Можно смело сказать: ФНС согласовало очередной пакет санкций против самозанятых, который постепенно научатся обходить, что побудит ФНС придумать новые ограничения