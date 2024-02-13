Суд продлил арест Аяза Шабутдинова до 16 апреля 2024 года Статьи редакции
Следователи возбудили ещё семь уголовных дел о мошенничестве в отношении основателя «Like Центра».
- Таганский районный суд Москвы продлил арест Аяза Шабутдинова на два месяца — до 16 апреля 2024 года, сообщает ТАСС из зала суда.
- Во время заседания следователь заявил, что в отношении Шабутдинова завели ещё семь уголовных дел, но не уточнил детали. Также МВД проверит его «на предмет совершения преступлений в налоговой сфере, а также на возможную причастность к ряду новых эпизодов мошенничества». Всего основатель «Like Центра» обвиняется в совершении 50 тяжких корыстных преступлений.
- Во время прошлого заседания адвокаты просили суд отпустить его под домашних арест с залогом в 50 млн рублей.
- Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве при продаже бизнес-курсов. Заявления на него подали восемь предпринимателей, проходивших обучение в его школе. Следствие считает, что основатель «Like Центра» «под видом образовательных услуг рассказывал клиентам историю своего успеха в бизнесе».
- 4 ноября суд арестовал Шабутдинова до 16 декабря, после продлил меру ещё на два месяца. Общий ущерб от действий бизнес-тренера следователи оценили в 4 млн рублей. Через несколько дней уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал арест «чрезмерным» и пообещал вместе с коллегами «детально разобраться в деле».
- 20 ноября Шабутдинов назвал уголовное дело против него «нездоровым сигналом всем предпринимателям» и отверг обвинения в мошенничестве. По его словам, с момента основания в 2015 году в отношении «Like Центра» подали 124 иска, а «у компании более 50 тысяч клиентов, есть все лицензии, аккредитации».
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Парни,вы издеваетесь
Ну продлил и продлил.
Аяз зеркало политиков. Они тоже всем обещают сладкую жизнь в обмен на донаты в виде голосов.
Хорошее конечно вы сравнение привели, только вот к сожалению кого то могут арестовать, а кто то попросту не прикосновен
Голоса? Реально? Вы из какого года? 2003?
так работает все - от религии до азартных игр
Начинать надо было с Парабеллума-Косырина и БМ. Тогда это было бы хорошим примером всем этим Шабутдиновым и Масловым.
Всё правильно сделали.
С одной стороны: дали бы возможность расплатиться со всеми исками + компенсация..
С другой стороны: выпустят человека с запретом на онлайн-деятельность, так он же блин придумает схемы, и снова будет разводить людей
Искренне жаль молодого предпринимателя, парня из глубинки, региона, который рос и развивался и строил бизнес легально на территории нашей огромной Страны. Строить бизнес могут не все: идея школы Like центр видимо в помощи, поддержке и передачи навыков о построении бизнеса с 0, для новичков, студентов, поколение 20-45 рабочий класс). Одним полезно, другие черпают идеи, кто-то повторяет и начинает заниматься Вайлдбериз или озон, открывает школы гимнастики, танцевальные или салон красоты, маникюрный салон. И все участники общаясь, обмениваясь опытом, практиками, своими ошибками приходят к Общему Знаменателю: любой человек может построить бизнес, свое дело( быстро/медленно/успешно/преодолев препятствия и с ошибками/ построить супер компанию внутри страны или мирового уровня). У каждого свой путь в жизни, свои мечты и цели, но все в руках самого человека. Жаль что не учитывают факт что как у любого человека у Аяза есть семья: жена и 2-е маленьких детей (3-4 годика и 1,5 годика) есть родители, друзья, ученики.
Верните минусы ироды
Проорал.
Грустная история, очень-очень жалко авяза
Да уж не повезло конечно Аязу, но хотя давно пора было уже его арестовать, мне очень интересно какой срок ему все таки дадут по решению суда
После выборов отпустят.
Решат, что в России не 39 год и отпустят.
Типа дадут условку и отпустят.
Он смоется за бугор и будет оттуда лохов разводить.)
Уверен, один из этих пострадавших очень не прост, иначе сложно сложно верится что внезапно так сразу и мощно взялись за него по заявлению обычных «учеников». Думаю когда деньги взад потребовали, он недооценил угрозу. Или его менеджеры недооценили и товарищ влип.
Вообще не понимаю как так выборочно сажают - его и блиновскую. А лерчек как тогда откупилась? И ведь таких еще тьма.
Можно как угодно относиться к человеку. Он может не нравиться, раздражать и так далее, но возвращаясь к сути вопроса по прежнему не понимаю почему вдруг некачественно оказанные услуги (даже если так) превращаются в уголовку и все это по мнению следователя, без экспертов и чего бы то ни было (во всяком случае, нигде не видел никаких материалов). Так 90% онлайн услуг можно начинать рубить под мошенничество. Хотя о каких законах и мы тут говорим…
Если что - заплатил Аязу 0 рублей, но послушал пару фри выступлений и все. И даже подчерпнул из них несколько полезностей.
А вот и лайк центр подъехал, самый низ цепи, надеюсь вашему авязу дадут 10 лет строгача
Не сидит сложа руки...
Да, набирает критическую массу заявлений. Что-то мне подсказывает, что срок будет приличным - показательная порка. А потом такие дела будут идти по накатанному сценарию. На месте коучей и блогеров-советников я бы сильно озадачился
Оба, вернулись новости про нашего мальчика, а то я уже начала скучать)
Инфоцыган не жалко.
Ах ты инфонацист!
Полный бред.
Почему?
Если факт мошенничества подтвердится, туда и дорога
если не подтвердится, могут нарисовать и подтвердить.
Страна чудес, за деньги и приказы сверху чудеса случаются разные.
учитывая тот факт , что он уже довольно долго находится под стражей , как-то странно что проверку налогов начнут только сейчас
Ничего странного, он видимо не признает себя виновным, не идет на сотрудничество со следствием, вот и давят по всему, чему могут.
Если мера пресечения связана с лишением свободы то у следствия есть 100% фактура его виновности
Перестала крутиться реклама этого парня, но вчера начал ловить рекламу другого человека со стопками денег на картинке, мир не меняется -_-
Конечно не очень приятны персонаж, но это слишком
Вы издеваетесь ?
Вы что, издеваетесь?
Пущай сидит.
Долго не мог вспомнить, кого он мне напоминает. Вспомнил.
спустился с небес на землю
прогрев к новому марафону: "как заходить в хату"
Это кто?
Интересно , когда дойдут до основателя первого в России SMM - агентства, автора десятка трудов , владельца суперуспешного бизнеса Грин SMM? Уверен, почти у каждого из нас есть на примете "свой" персонаж
Конечно, трудозатратная PR-кампания. Но рынок сжался а продажи нужно увеличивать